شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب مفصل الكتف المزعج.. أشهر أسبابه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

التهابات مفصل الكتف مشكلة يعاني منها البعض، تعتبر من الالتهابات الشائعة، والتي تؤثر كثيرا على النشاط والحركة والقدرة على أداء المهام اليومية وحمل الأشياء باليدين، وتترك ألما مختلف الشدة من حالة لأخرى.

الأسباب المحتملة لالتهاب مفصل الكتف

كثير من الأسباب المحتملة لمفصل الكتف والتهاباته، يوضحها تقرير نشر فى موقع health ucdavic



ـ تآكل الغضروف بمرور الزمن: مع التقدم في العمر، يتناقص سُمك الغضروف بين العظام، مما يؤدي إلى احتكاكها المباشر.

ـ إصابات سابقة في الكتف: كالحوادث أو الخلع أو الكسور، حتى وإن تم علاجها، قد تترك تأثيرًا دائمًا على المفصل.

ـ أمراض مناعية مثل الروماتويد: تهاجم هذه الحالات المفاصل داخليًا، مسببة تآكلًا مبكرًا للأنسجة.

ـ الحركات المتكررة والإجهاد المزمن: الأنشطة الرياضية أو الوظيفية التي تتطلب رفع الذراع كثيرًا قد تسرّع التدهور.

ـ الاستعداد الوراثي: بعض الأشخاص يرثون ميلًا بيولوجيًا لتلف المفاصل مبكرًا.

أبرز الأعراض التي تدل على التهاب المفصل

ـ ألم مستمر أو متزايد: يظهر أولًا عند تحريك الذراع، ثم قد يستمر حتى في حالة الراحة أو النوم.

ـ تيبس المفصل: خاصة في الصباح أو بعد فترات من عدم الحركة.

ـ أصوات عند الحركة: مثل طقطقة أو خشخشة، نتيجة احتكاك العظام ببعضها.

ـ ضعف في الذراع المصابة: يؤثر على أداء المهام اليومية كاللباس أو رفع الأشياء.

ـ نقص في مدى الحركة: يصبح رفع الذراع أو تحريكها لأعلى صعبًا ومؤلمًا.

العلاج ونصائح هامة

تعديل النشاط اليومي: التقليل من الحركات المسببة للألم.

استخدام كمادات باردة أو ساخنة: للمساعدة في تخفيف الالتهاب أو ارتخاء العضلات.

أدوية مضادة للالتهاب: مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول لتقليل الألم المؤقت.

العلاج الطبيعي: لتحسين مرونة المفصل ودعم العضلات المحيطة به.

حقن موضعية بالكورتيزون: تستخدم في الحالات المتوسطة لتقليل التورم والألم.ووفقا لرؤية الطبيب المختص

الجراحة تُستخدم كحل أخير عند فشل العلاجات الأخرى.