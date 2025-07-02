شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تناولها قبل النوم لخسارة الوزن بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من السمنة، بعضهم يرغب في إنقاص وزنه لتخفيف هذه الحالة، بينما يسعى آخرون إلى تحسين لياقتهم البدنية، قد تكلف رحلة إنقاص الوزن الكثير من المال والجهد، ولكن يمكن لبعض المشروبات أن تساعدك على التخلص من زيادة الوزن مع الحفاظ على نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة بانتظام.

مشروبات يمكنك تناولها قبل النوم لخسارة الوزن بسرعة

إذا كنت تبحث عن طريقة لإنقاص وزنك فهذه هي المشروبات السحرية تساعدك وفقا لموقع " healthsite".

البابونج

يُعدّ مشروب البابونج من أفضل المشروبات التي يُمكنك تناولها قبل حلول الليل لإنقاص الوزن، إذ يُعرف بتأثيره المُهدئ، يُمكن للبابونج أن يُساعدك على تحسين جودة نومك، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لإدارة الوزن، كما قد يُظهر تأثيرًا لخصائص تُساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وربما تُساعد على إنقاص الوزن.

الحليب الدافئ

تناول كوبًا مليئًا بالكالسيوم، فهو لا يُقوي عظامك فحسب، بل يُعرف أيضًا بأنه مشروب النوم المفضل، يُعرف الحليب الدافئ بأنه مصدرٌ للتريبتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى ميلاتونين، مما يُساعد على النوم، كما يُعرف باحتوائه على البروتين، الذي قد يُساعد على إصلاح العضلات والشعور بالشبع.

ميلك شيك بروتين الصويا

يُعدّ مخفوق بروتين الصويا من أندر وأفضل مشروبات إنقاص الوزن، فهو مصدر غني بالبروتين، يُعرف مخفوق بروتين الصويا بقدرته على تحفيز إنتاج بروتين العضلات أثناء النوم، مما يُساعد على حرق الدهون، ويُعزز الشعور بالشبع، مما يُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلًا.

القرفة



من المشروبات الصيفية الشهيرة أيضًا شاي القرفة، المعروف بقدرته على تعزيز عملية الأيض، بل وقدرته على حرق الدهون، ومن المعروف أن شرب شاي القرفة قبل النوم يُسرّع عملية الأيض، وربما يُساعد على إنقاص الوزن.