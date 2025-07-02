شكرا لقرائتكم خبر عن من نظافة الغسالة للتجفيف.. طريقة غسل الملابس للقضاء على الميكروبات والعدوى والان مع تفاصيل الخبر

يترك بعض الناس الملابس في سلة الغسيل لأسابيع قبل تنظيفها، وقد تبقى بعض الجراثيم على قيد الحياة لهذه المدة، في هذا التقرير نتعرف على طرق الغسل الصحيحة للملابس وكيفية تعقيمها وقتل الميكروبات بها بأفضل طريقة، وفقاً لموقع webmd.

قد تموت الفيروسات والفطريات في غضون أيام على الملابس، لكن الإشريكية القولونية والسالمونيلا، اللتان قد تسببان الإسهال، قد تبقى على قيد الحياة لبضعة أسابيع.أما المكورات العنقودية الذهبية، التي تسبب التهابات المكورات العنقودية على الجلد، فقد تبقى على قيد الحياة لمدة شهر، إذا كانت الملابس رطبة - مثل ملابس الرياضة المتعرقة - فقد تتكاثر الجراثيم في سلة الغسيل.

اختبار الشم لن ينجح

قد تحاول تحديد ما إذا كان شيء ما متسخًا بما يكفي للغسيل من خلال رائحته لكن أنفك لا يستطيع اكتشاف رائحة الجراثيم، إذا كانت رائحة الملابس كريهة، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب العرق وزيوت الجسم.

العرق بحد ذاته ليس له رائحة، ولكن رائحة الجسم قد تكون نتيجةً لتحلل بكتيريا الجلد للأحماض الموجودة في العرق نفايات البكتيريا هي التي تُنتج الرائحة.

ما هي أقذر قطعة ملابس؟

تحتوي الملابس الداخلية على أكبر عدد من الجراثيم، هذا لأنها تتلامس مع الأعضاء التناسلية والشرج. ونتيجةً لذلك، يمكن أن تحتوي على بكتيريا برازية وجراثيم ناتجة عن التهابات تناسلية، مثل الخميرة.

ملابس الأطفال قد تكون ملوثة بالجراثيم

يمكن للأطفال التقاط الجراثيم من أماكن عديدة قد لا تتوقعها، مثل مقاعد السيارة، والهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي، والمعدات الرياضية (بما في ذلك الحصائر)، وعلب الغداء، وحقائب الظهر، وألعاب الحيوانات الأليفة.

للحد من انتشار هذه الجراثيم في عائلتك، اغسل ملابس طفلك في غسلة منفصلة.

من المفيد أيضًا غسل الملابس بشكل منفصل عندما يُصاب أحد أفراد أسرتك بالإسهال أو الزكام.

افصل المناشف

قد لا ترغبى في رمي المناشف المستعملة مع ملابسك المتسخة فالمناشف عادةً ما تحتوي على جراثيم أكثر من الملابس. ولأن المناشف سميكة جدًا، فإنها تبقى رطبة لفترة أطول، مما يسمح للجراثيم بالبقاء على قيد الحياة.

مناشف الأطباق التي تلامس اللحوم النيئة قد تحتوي على السالمونيلا والإشريكية القولونية.

كما يمكن أن تلتقط مناشف الحمام الإشريكية القولونية وبكتيريا برازية أخرى.

اغسلى يديك بعد وضع الغسيل المتسخ في الغسالة

عند وضع الغسيل المتسخ في الغسالة أو نقل الملابس الرطبة إلى المجفف، تلتصق الجراثيم بيديك.

اغسلى يديك كلما لمست الغسيل سيقلل ذلك من احتمالية إصابتك بالمرض، كما سيقلل من احتمالية نشر الجراثيم في جميع أنحاء منزلك، مما يساعد في حماية عائلتك من الأمراض أيضًا.

أفضل طريقة لغسيل الملابس

للقضاء على الجراثيم في غسيلك، اغسلى ملابسك على دورة غسيل ساخنة، ثم ضعيها في المجفف لمدة 45 دقيقة.

اغسلى الملابس البيضاء بالكلور، أو مبيضًا آمنًا على الألوان للملابس الملونة.

اغسلى ملابسك في ماء بدرجة حرارة مرتفعة على الأقل لقتل أي فيروسات أو بكتيريا.

أشعة الشمس تقتل الجراثيم

إذا كنت بحاجة لتجفيف بعض الملابس على حبل الغسيل، فإن أفضل مكان لتعليقها هو الهواء الطلق، وليس على رف غسيل داخلي، من المفترض أن تقتل الأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس أي جراثيم متبقية على ملابسك، لكن تجفيف ملابسك في الهواء الطلق قد يحمل معها حبوب اللقاح، وقد يُشكل ذلك مشكلة إذا كنت تعاني من الحساسية.

نظفى غسالتك

قد تبقى الجراثيم من ملابسك في غسالتك وتنتقل إلى حمولة الغسيل التالية، إذا تجمع الماء في الغسالة بين الحمولات، فقد تتكاثر الجراثيم هناك أيضًا.

شغّلى الغسالة مرة واحدة شهريًا تقريبًا، للقضاء على الجراثيم الكامنة، بدون إضافة أي شيء سوى مبيض الكلور، إذا كانت الملابس التي تغسلها شديدة الاتساخ أو كنت تعيش في منطقة حارة ورطبة، فقد ترغب في تكرار ذلك.

إذا كانت حمولتك التالية من الغسيل الملون، شغّل الغسالة فارغة مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالماء فقط، حتى لا يتلف أي مبيض متبقٍ ملابسك الملونة.

عقّم سلة الغسيل

في كل مرة تُخرج فيها ملابسك من السلة، نظّف الجزء الداخلي منها ببخاخ مطهر سيقلل هذا من عدد الجراثيم التي ستعلق فيها، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض.