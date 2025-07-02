شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الأصوات العالية.. 11 سببا لطنين الأذن والان مع تفاصيل الخبر

طنين الأذن هو صوت داخلي يسمعه الشخص دون أن يكون له مصدر، ويسبب الشعور بالانزعاج الشديد، قد يظهر على هيئة أشكال مختلفة منها رنين، أو تشويش أو أزيز، أو صوت صفير، في بعض الحالات، يكون عرضًا عابرًا، بينما يستمر لدى البعض الآخر لفترات طويلة، وقد يؤثر على جودة السمع والانتباه حسب موقع good rx.

عوامل بيئية تؤدي إلى الطنين 1. التعرض للأصوات المزعجة الصاخبة

العمل في بيئات صاخبة أو الاستماع للموسيقى بصوت مرتفع يسبب إجهادًا دائمًا للخلايا الدقيقة داخل الأذن الداخلية، هذه الخلايا مسئولة عن نقل الموجات الصوتية إلى الدماغ، وعند تلفها، قد تُرسل إشارات عشوائية تُفسَّر كأصوات غير موجودة.

2. تغيرات الضغط الجوي

التحليق، الغوص، أو التواجد في مناطق مرتفعة يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن الضغط داخل الأذن، مما يؤدي أحيانًا إلى شعور مفاجئ بالطنين، خاصة إذا كان التغيير سريعًا أو مفاجئًا.

مشكلات صحية تسبب الطنين3. التهابات الأذن

العدوى التي تصيب الأذن الوسطى أو الداخلية قد تُحدث تغيرات في الضغط أو تلفًا في الأنسجة، ما يؤدي إلى ظهور الطنين. العدوى الفيروسية والبكتيرية من أبرز الأسباب في هذه الحالات.

4. التهابات الجهاز التنفسي

نزلات البرد، التهاب الجيوب الأنفية، وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي قد تؤثر على الأذن بشكل غير مباشر، من خلال زيادة الضغط أو انسداد القنوات، ما قد يسبب إحساسًا بالطنين.

5. كوفيد-19

بعض الدراسات أشارت إلى احتمال ارتباط كوفيد-19 بظهور طنين الأذن، إما بسبب التغيرات العصبية الناتجة عن الفيروس، أو نتيجة تأثيره على الدورة الدموية الدقيقة في الأذن الداخلية.

6. تراكم شمع الأذن

عند انسداد القنوات السمعية بفعل الشمع، قد يتأثر انتقال الصوت ويظهر الطنين كأحد الأعراض المصاحبة. في بعض الحالات، يكون السبب استخدام أعواد تنظيف الأذن بشكل خاطئ

7. الأدوية

بعض العقاقير، خاصة في الجرعات العالية، قد تُحدث تأثيرًا سلبيًا على السمع وتسبب الطنين. تشمل هذه الأدوية أنواعًا من المضادات الحيوية ومدرات البول وأدوية الضغط.

8. إصابات

الرضوض والصدمات يمكن أن تُلحق ضررًا بالأعصاب المرتبطة بالسمع، مما يؤدي إلى طنين دائم أو مؤقت في الأذن.

9. اضطرابات المفصل الفكي

وجود خلل في المفصل الذي يربط الفك بالجمجمة قد يؤثر على الأذن المجاورة، ويؤدي إلى طنين في جهة واحدة غالبًا، مصحوبًا أحيانًا بألم أو شد عضلي.

10. مرض منيير

يتسبب هذا الاضطراب في تجمع السوائل داخل الأذن الداخلية، مسببًا نوبات من الدوار، فقدان السمع، والطنين. وغالبًا ما يأتي بشكل مفاجئ ويستمر لفترات متفاوتة.

11. فقدان السمع المرتبط بالتقدم في العمر

مع تقدم السن، تبدأ الخلايا في الأذن الداخلية بالتدهور، مما يؤدي إلى ضعف السمع وظهور الطنين تدريجيًا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينبغي مراجعة الطبيب إذا استمر الطنين لأكثر من أسبوعين، أو إذا ترافق مع دوار، فقدان سمع مفاجئ، أو مشاكل في التوازن. التشخيص المبكر قد يساعد في معالجة السبب وتقليل حدة الأعراض.