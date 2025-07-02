شرب الماء للرضيع... السن المناسبة وكيفية إعطائه للطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 07:23 صباحاً - يوفر الماء العديد من الفوائد لصحة جسم طفلك، فعندما يكون هناك نقص في السوائل مثل الماء، لا يعمل جسم الطفل بالشكل الصحيح، وغالباً ما تقوم العديد من الأمهات والآباء بإعطاء الماء للأطفال الرضع بسبب عدم إصابتهم بالجفاف، ولكن الأمر يختلف عند إعطاء الماء للأطفال، خاصة إذا كان الطفل لا يزال يرضع رضاعة طبيعية فقط، وذلك لأن ليس لديهم جهاز هضمي مثالي مما قد يسبب مخاطر صحية للطفل، والسؤال الذي يطرحه العديد من الأمهات والآباء: متى يمكن للأطفال تناول الماء، وما هي كمية الماء المناسبة للأطفال الرضع والتي لن تضر بحالة الطفل الصحية، ومتى يستطيع الأطفال الرضع تناول الماء؟

متى يستطيع الأطفال الرضع تناول الماء؟

من المهم الانتباه إلى كمية الماء التي يحتاجها الأطفال - الصورة من موقع AdobeStock

في المراحل الأولى من حياة الطفل قد يحتاج إلى حليب الثدي كمصدر للغذاء إلا أنه في المقابل في ظل بعض الظروف يمكن أن يكون الحليب الاصطناعي بديلاً يوصي به الطبيب وبشكل عام، الأطفال الذين ما زالوا يرضعون رضاعة طبيعية أو حليباً صناعياً لا يحتاجون إلى تناول مياه إضافية حتى يبلغوا من العمر حوالي 6 أشهر، وذلك لأن حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي يحتوي بالفعل على كمية كافية من الماء لتلبية احتياجات الطفل من السوائل لذلك يمكن أن يكون الماء خطيراً أيضاً على الأطفال دون سن 6 أشهر لأنه يمكن أن يسبب مشاكل صحية مثل انتفاخ المعدة، ويقلل من قدرة الطفل على امتصاص العناصر الغذائية من حليب الثدي، ويمكن إعطاء الماء للأطفال حديثي الولادة في عدة حالات مثل:

الجفاف : عندما يصاب الطفل بالجفاف بسبب الإسهال أو ارتفاع درجة الحرارة أو القيء، عادة ما يوصي الطبيب بإعطاء الطفل الماء بجرعة خاصة، يتم ذلك لاستعادة السوائل.

: عندما يصاب الطفل بالجفاف بسبب الإسهال أو ارتفاع درجة الحرارة أو القيء، عادة ما يوصي الطبيب بإعطاء الطفل الماء بجرعة خاصة، يتم ذلك لاستعادة السوائل. تناول الأطعمة الصلبة: عندما يحصل الأطفال على الأطعمة التكميلية لحليب الثدي، عادة ما يكونون في سن كافية لتناول الماء؛ لأنهم يحتاجون إلى المزيد من الطاقة والسوائل من الأطعمة والمشروبات غير حليب الثدي لذلك، يمكن للأطفال تناول الماء بجرعة محددة مسبقاً.

من المهم أيضاً الانتباه إلى كمية الماء التي يحتاجها الأطفال وكمية الماء للطفل بعمر 6 أشهر هي 60 مل في اليوم، مع تقدم العمر، ستزداد هذه الجرعة وفقاً لاحتياجات جسم الطفل من السوائل.

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مخاطر تناول الماء على الرضع

إعطاء الماء للأطفال يمكن أن يسبب مخاطر صحية للذين لم يبلغوا السن الكافي بعد.

انتفاخ البطن

إعطاء الماء للأطفال دون سن 6 أشهر يمكن أن يزيد من خطر انتفاخ البطن لأن الجهاز الهضمي للطفل غير قادر بعد على امتصاص السوائل في هذا العمر؛ لذا فإن إعطاء الماء يمكن أن يعطل عملية الهضم، ويسبب انتفاخ معدة الطفل وعدم الراحة.

التسمم المائي

يمكن أن يسبب الماء المقدم للأطفال دون سن 6 أشهر تسمماً مائياً ويحدث ذلك عندما يحتوي الجسم على كمية كبيرة من الماء، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدم بشكل كبير.

على الجانب الآخر لا يزال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر غير قادرين على التخلص من الماء الزائد من أجسامهم بكفاءة، لذلك يمكن للماء الزائد أن يخل بتوازن الإلكتروليت المهم في الجسم، يمكن أن تشمل أعراض التسمم بالمياه عند الأطفال الإسهال والقيء وتورم جسم الطفل لذا يجب الاتصال بالطبيب على الفور إذا لاحظ الوالدان هذه الأعراض على طفلهما.

الإصابة بالإسهال

إن إعطاء الماء غير المعقم أو الملوث للأطفال يمكن أن يسبب التهابات الجهاز الهضمي والإسهال، عادة يصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية التي يمكن أن تسبب الإسهال، لذلك يجب على الآباء توخي الحذر عند إعطاء الماء لأطفالهم، إذا كان الطفل يشرب الحليب الصناعي الذي يحتاج إلى إضافة الماء، فمن المهم استخدام الماء الذي تم غليه جيداً أو استخدام المياه المعدنية.

سوء التغذية

يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر إلى التغذية السليمة لدعم نموهم، ويمكن لتناول الطفل الرضيع الكثير من الماء أن يقلل الشهية، ويمنع تناول العناصر الغذائية المهمة من حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي، يمكن أن يكون لهذا تأثير على نمو الطفل بسبب سوء التغذية.

على الجانب الآخر إعطاء الماء للأطفال دون سن 6 أشهر يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة جداً على الأطفال، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

كمية الماء المناسبة للأطفال الرضع

كمية الماء للأطفال بعمر 6 أشهر أقل من 118 مل - الصورة من موقع AdobeStock

على الرغم من أنه يمكن إعطاء الأطفال الماء اعتباراً من عمر 6 أشهر، إلا أنه يجب أيضاً الانتباه إلى كمية الماء التي يتناولونها، وفيما يلي كمية الماء التي يتناولها الأطفال وفقاً لأعمارهم:

الأطفال من 6 إلى 9 أشهر : كمية الماء للأطفال بعمر 6 أشهر أقل من 4 أوقيات أو أقل من 118 مل، ويمكن للوالدين إعطاء الماء باستخدام ملعقة أو مصاصة لتسهيل عملية البلع على الطفل.

: كمية الماء للأطفال بعمر 6 أشهر أقل من 4 أوقيات أو أقل من 118 مل، ويمكن للوالدين إعطاء الماء باستخدام ملعقة أو مصاصة لتسهيل عملية البلع على الطفل. الأطفال من عمر 9 إلى 12 شهراً : في هذا العمر، يمكن للأطفال شرب أقل من 8 أونصات أو أقل من 227 مل من الماء، ويمكن عادةً إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاماً الماء عبر الزجاجة.

: في هذا العمر، يمكن للأطفال شرب أقل من 8 أونصات أو أقل من 227 مل من الماء، ويمكن عادةً إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاماً الماء عبر الزجاجة. الأطفال من عمر 12 إلى 24 شهراً: يمكن إعطاء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عاماً أو أكثر الماء وفقاً لاحتياجاتهم من السوائل، يوصى بتناول ما لا يقل عن 8 أونصات - 32 أونصة أو حوالي 227 مل - 946 مل من الماء يومياً، وفي المقابل إذا شعر الأطفال بالعطش ويريدون تناول الماء، فيمكن إعطاؤهم الماء وفقاً لاحتياجاتهم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.