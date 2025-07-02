أعراض الحمل الثاني في الأسبوع الأول..وتفاصيل يُهمكِ التعرف إليها

ظهور الأعراض الجسدية في وقت مبكر

حامل في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 07:23 صباحاً - يظل الحمل تجربة فريدة بكل تفاصيلها، والسبب أن أعراض الحمل تختلف من امرأة إلى أخرى، وقد لا تظهر جميع الأعراض على كل امرأة، وأحياناً تتشابه الأعراض مع أعراض الدورة الشهرية. والسؤال: هل يختلف الحمل الثاني عن الأول؟ وهل يمكن أن تظهر العلامات الأولى للحمل بشكل أسرع مثلاً؟ وهل للهرمونات تأثير مختلف عن الحمل الأول؟ والأهم: ما هيتحديداً ؟.اللقاء والدكتورة إقبال إبراهيم أستاذة النسا والولادة للتعرف إلى الكثير من تفاصيل الحمل الثاني، وأعراضه المبكرة التي تظهر في الأسبوع الأول.نعم الخليج 365 الحامل، تظهر علامات الحمل المبكرة في الحمل الثاني عادةً، مقارنة بالحمل الأول مثل:تشعر بعض النساء بالأعراض البدنية مبكراً، ويحدث ذلك لأن الرحم قد تمدد من الحمل السابق، مما يجعل العضلات والأربطة أكثر استعداداً للتغيرات الجديدة، وهذا يعني أن المرأة قد تشعر بامتلاء أو ضغط في منطقة البطن بسرعة أكبر. كما يظهر الغثيان والقيء بشكل مبكر أيضاً.

13 من علامات الحمل الظاهرة.. وكيف تتعاملين معها؟تغيرات في الثدي:

حامل تشعر بألم في الصدر

تأثير التغيرات الهرمونية والمزاجية :

غثيان الصباح

غثيان الصباح

التقلبات المزاجية

زيادة الشهية أو النفور من بعض الأطعمة

الشعور بالصداع

حساسية الشم وزيادة حاسة التذوق

آلام بالرأس وضغط عصبي

زيادة التعب والإرهاق

الدوخة والدوار

زيادة الوزن المبكرة

الأعراض العامة للحمل الثاني

حامل تعاني من وجع أعلى البطن

ما الفرق بين الحمل الأول والثاني؟

هناك فروق طفيفة بين الحمل الأول والثاني

لا تقلقي من اختلاف الأعراض

النوم والراحة صحة للحامل

قد تشعر المرأة بزيادة حساسية الثديين، وألم فيهما بشكل أكثر وضوحاً مقارنة بالحمل الأول، ويرجع ذلك إلى زيادة تدفق الدم إلى المنطقة استجابة للتغيرات الهرمونية؛ مما يؤدي إلى انتفاخ الثديين والشعور بعدم الراحة عند لمسهما، وأحياناً قد تلاحظ المرأة تغيرات في لون الحلمة وزيادة في حجمها.مع ارتفاع مستويات هرمون الحمل، قد تعاني المرأة من تكرار التبول بشكل أكثر من المعتاد، ويرجع ذلك إلى أن الهرمونات تحفز الكلى على إنتاج المزيد من السوائل، كما أن الرحم المتوسع قد يضغط على المثانة؛ مما يزيد من الرغبة في التبول حتى لو لم تكن كمية البول كبيرة.تؤثر التغيرات الهرمونية على الجهاز الهضمي؛ ما قد يؤدي إلى شعور بالانتفاخ وصعوبة في الإخراج؛ حيث يبطئ هرمون البروج سترون عملية الهضم؛ مما يجعل الطعام يتحرك ببطء عبر الأمعاء، ما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء غير المريح، بالإضافة إلى احتمال حدوث الغازات والإمساك المزمن.يعود ذلك إلى ارتخاء الأربطة واستعداد الجسم لاستيعاب الجنين، خلال الحمل الثاني قد تكون هذه الآلام أكثر وضوحاً بسبب التغيرات التي حدثت في الجسم من الحمل الأول، حيث تصبح الأربطة أكثر مرونة، مما يزيد من الشعور بعدم الراحة في منطقة الظهر والحوض، خاصة عند الوقوف لفترات طويلة أو ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة.تعاني بعض النساء من صعوبة واضطرابات النوم بسبب التغيرات الهرمونية أو الحاجة المتزايدة للتبول أثناء الليل؛ مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق خلال النهار.يختلف الغثيان بين حمل وآخر، لذا قد يظهر في الأسبوع الأول من الحمل الثاني، بشكل أكثر حدّة أو أقل ظهوراً مقارنة بالحمل الأول، بعض الحوامل يعانين - مثلاً- من الغثيان طوال اليوم وليس فقط في الصباح، بينما أخريات قد يشعرن بالغثيان عند التعرض لرائحة معينة أو عند تناول أطعمة معينة؛ مما قد يجعل التكيف مع الأعراض أمراً صعباً.التغيرات الهرمونية قد تؤثر على المزاج؛ مما يجعل المرأة أكثر حساسية أو عرضة للتوتر، فقد تجد المرأة نفسها تبكي لأسباب تبدو تافهة، أو تشعر بتغيرات غير متوقعة في العواطف.بعض النساء يشعرن برغبة قوية في تناول أطعمة معينة، بينما يشعرن بالنفور من أطعمة أخرى، كما يمكن أن تكون هذه التغيرات في الشهية شديدة لدرجة أنه قد يكون هناك اشتهاء مفاجئ لأطعمة غير معتادة مثل الأطعمة الحامضة أو الحارّة.قد تتعرض الحامل لنوبات صداع متكررة بسبب ارتفاع مستويات الهرمونات، قد يكون الصداع ناتجاً عن زيادة تدفق الدم في الجسم، أو بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم، وهو أمر شائع في بداية الحمل، بالتالي فإن قلة النوم أو الإجهاد يمكن أن يزيدا من حدة هذه النوبات.بعض النساء يشعرن بحساسية مفرطة تجاه الروائح، مثل العطور أو روائح الطعام؛ مما قد يؤدي إلى الغثيان أو النفور من أطعمة معينة.نتيجة التغيرات الهرمونية، قد تعاني بعض النساء من صداع أو توتر عصبي، كما تشعر النساء في حملهن الثاني بالإرهاق بشكل أكبر، خاصة أن عليهن العناية بالطفل الأول أثناء مواجهة أعراض الحمل الجديدة، وتشمل هذه التأثيرات:قد يكون التعب أكثر حدّة، نظراً للواجبات اليومية المرتبطة برعاية طفل آخر؛ فالمرأة لا تتعامل فقط مع التغيرات الجسدية للحمل، بل أيضاً مع متطلبات الطفل الأول الذي قد لا يكون مستقلاً بعد؛ مما يزيد من الضغط اليومي عليها ويؤثر على مستويات طاقتها.بسبب توسع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، قد تعاني الحامل من نوبات دوخة، خاصة عند الوقوف فجأة أو بعد فترات طويلة من الجلوس.بعض النساء يلاحظن زيادة في الوزن بشكل أسرع من الحمل الأول، بسبب قلة النشاط أو تغير عادات الأكل.تجربة الحمل للمرة الثانية غالباً تكون مرتبطة بمشاعرك الأولى، وبالنسبة للأعراض فإنها ستكون مختلفة قليلاً عن الحمل الأول، ولكنك ستكونين أكثر خبرة وأكثر دراية، مثل:إن النتوء الخاص بالبطن سيجعلها كبيراً، بصورة أسرع من الحمل الأول، وذلك يعود لأن عضلات البطن قد تعرضت للتمدد في السابق.من الممكن أن تحسي بركلات الجنين وحركته باكراً؛ وهذا يحدث غالباً في الأسبوع السادس عشر، بسبب خبرتك مع هذه الحالة.زيادة الحساسية في منطقة الثديين، حيث ستشعرين بتلك الحساسية في الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأوليين فقط من الحمل.الرغبة المتكررة للتبول أكثر من السابق، وذلك بسبب العضلات المرتخية، وبالتالي فهي تسبب ضغطاً على المثانة.من الممكن أن تصابي بألم في أسفل الظهر، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق الشديد في أثناء الحمل الثاني؛ بسبب انشغالك كأم.التعافي بعد الولادة الثانية سيكون أبطأ من ذي قبل.على الرغم من الفروق الواضحة بين الحمل الأول والثاني، إلا أن اختلاف الأعراض ينبغي ألا يستدعي القلق؛ لكن من المهم متابعة أي تغيرات غير مألوفة مع الطبيب المختص.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.