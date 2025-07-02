شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الأكلات الدسمة.. دراسة تؤكد: أكل الجبنة قبل النوم هيسبب لك كوابيس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology أن تناول الجبنة قبل النوم قد زاد من احتمالات رؤية الكوابيس أثناء النوم، واستطلع الباحثون عادات النوم، وخاصة الأحلام، وقارنوها بعادات الأكل، وأكد الخبراء أنه كلما زادت أعراض عدم تحمل اللاكتوز لدى الأشخاص، زادت حدة كوابيسهم، وفقاً لموقع nbcnews.

وقدمت الدراسة بعض الإجابات على الأسئلة التي طرحها البحث في العوامل التي تؤثر على "الأحلام المرتبطة بالطعام"، بمعنى آخر، كيف تؤثر الأطعمة على الأحلام.

قال توري نيلسن، أستاذ الطب النفسي بجامعة مونتريال والمشارك في تأليف الدراستين: "في الدراسة السابقة، كان الناس يلومون الجبن طوال الوقت على أحلامهم السيئة.. ولذلك أعتقد أننا حصلنا على إجابات أفضل في الدراسة".

شملت الدراسة ما يزيد قليلاً عن 1000 مشارك، أفاد الأشخاص الذين أجابوا بأنهم يعانون من أعراض معوية حادة نتيجة عدم تحمل اللاكتوز بكوابيس أقوى، وذلك بناءً على تكرار الكوابيس، ومستوى الضيق الذي سببته، ومدى تأثيرها على الأنشطة اليومية، ومدة الكوابيس على مدار أشهر.

وأرجع المشاركون في أغلب الأحيان كوابيسهم المزعجة إلى منتجات الألبان والحلويات، وأشار كل من الباحثين والخبراء إلى وجود تفسيرات معقولة لسبب تسبب تناول وجبة غنية بالجبن قبل النوم في حدوث كوابيس مزعجة.

وأشار نيلسن إلى أن أعراض القلق التي قد تصاحب عدم تحمل اللاكتوز قد تؤدي إلى المزيد من الكوابيس،وصرحت ماري بيير سانت أونج، مديرة مركز التميز لأبحاث النوم والإيقاع اليومي في المركز الطبي إيرفينج بجامعة كولومبيا، بأن اضطرابات النوم الناتجة عن مشاكل الجهاز الهضمي قد تُفسر هذه الصلة.



وأضافت سانت أونج: "إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فقد يكون ذلك مسؤولاً عن الكثير مما يحدث من اضطرابات في النوم، والتي قد ترتبط بأحلام مختلفة".



وقال باتريك ماكنمارا، الأستاذ المشارك في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة بوسطن تشوبانيان وأفيديسيان، والذي يدرس الدماغ والنوم، إن تناول طعام مُحفز لعدم تحمل اللاكتوز قد يُسبب "استيقاظات دقيقة" تُؤثر على جودة النوم، مما يؤدي إلى كوابيس أقوى.



وأضاف الخبراء أنه يمكن للناس مراجعة أنظمتهم الغذائية واتخاذ قرارات بشأن الجوانب التي يجب تغييرها - وهي تدخلات لا تتطلب بالضرورة مساعدة طبيب.