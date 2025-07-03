شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشياء قد ترفع سكر الدم دون أن تدرى والان مع تفاصيل الخبر

من الطبيعي أن يرتفع سكر الدم وينخفض، ولكن قد تظهر مشاكل صحية عند استمرار ارتفاعه، بعض التقلبات في مستوى السكر في الدم طبيعية، لكن ما نريد تجنبه هو التقلبات الكبيرة في مستوى السكر في الدم، سواءً كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، في هذا التقرير نتعرف على عادات تسبب ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجئ، بحسب موقع eatingwell.

ارتفاع نسبة السكر في الدم أمر طبيعي لدى المصابين بالسكري وغير المصابين به، خاصةً عند تناول الطعام، يرتفع مستوى السكر في الدم، ويُفرز هرمون الأنسولين الذي يساعد على نقل السكر من الدم إلى الخلايا لإنتاج الطاقة، أما عند حدوث اضطراب في عملية الأنسولين، سواءً بسبب مقاومة الأنسولين أو عدم إنتاجه بكميات كافية، فإن السكر يبقى في الدم ويسبب ارتفاعًا طويل الأمد في نسبة السكر في الدم، مما قد يضر بالصحة مع مرور الوقت.

أشياء تؤدى إلى ارتفاع سكر الدم 1. التوتر المزمن

التوتر أمر لا مفر منه، لكن التوتر المزمن الذي لا يُعالج يمكن أن يضر بصحتك، التوتر الشديد هو أحد العوامل التي ترفع نسبة السكر في الدم، عندما نكون متوترين، يتم إفراز هرموني التوتر الكورتيزول والأدرينالين، مما قد يرفع نسبة السكر في الدم ويعطل وظيفة الأنسولين الطبيعية، هذه الاستجابة "للقتال أو الهروب" تُبقي السكر في الدم لفترة أطول بدلًا من انتقاله إلى الخلايا، لذا فإن التغلب على التوتر من خلال تمارين التنفس العميق يساعدك على خفض هرمون التوتر.

2. تناول بعض الأدوية

يمكن أن تؤدي عدة أنواع من الأدوية إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ترتبط الأدوية مثل الجلوكوكورتيكويدات، ومضادات الذهان، وأدوية القلب (الستاتينات، وحاصرات بيتا، ومدرات البول)، والأدوية المثبطة للمناعة، والعلاجات الهرمونية بتغيرات في استقلاب الجلوكوز، وزيادة احتمالية الإصابة بارتفاع سكر الدم أو داء السكري.

إذا كنت مصاباً بداء السكري، فتأكد من أن طبيبك على دراية بجميع الأدوية التي تتناولها.

3. إهمال ترطيب الجسم

عندما لا تحصل على ترطيب كافٍ، يزداد تركيز الجلوكوز في الدم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوياته. وللحفاظ على ترطيب الجسم، يجب على النساء شرب 11.5 كوب من السوائل.

يحتاج الرجال إلى 15.5 كوبًا من السوائل يوميًا.7 ويمثل هذا 20% من كمية السوائل التي يتناولونها من الطعام.

ومع ذلك، قد تختلف احتياجاتهم الفردية من السوائل باختلاف المناخ والنشاط البدني والمرض.

4. تناول كميات كبيرة من الأطعمة الخالية من السكر

نصحت الجمعية الأمريكية للسكري مرضى السكري بضرورة قراءة الملصقات بعناية، لأن ادعاءات "خالية من السكر" أو "خالية من السكر المضاف" لا تعني بالضرورة أن الطعام خالٍ من الكربوهيدرات أو يحتوي على نسبة منخفضة منها.

تُعد الكربوهيدرات من العناصر الغذائية الكبرى التي تؤثر بشكل كبير على نسبة السكر في الدم، لذلك، إذا أفرطتم في تناول الأطعمة الخالية من السكر، فقد يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

5. إهمال النوم

قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى سكر الدم. غالبًا ما يؤدي ارتفاع مستوى سكر الدم إلى انقطاع النوم، خاصةً إذا كنت تذهب إلى الحمام بشكل متكرر في منتصف الليل.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة لديهم خطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

6. التعرض المفرط لأشعة الشمس

قد يزيد التعرض المتكرر لأشعة الشمس من فرص الإصابة بالحروق. غالبًا ما تكون حروق الشمس مصحوبة بألم، مما قد يزيد من هرمونات التوتر، وبالتالي، يرفع مستوى السكر في الدم.

عادات أخرى قد ترفع مستوى السكر في الدم:

-إهمال وجبة الإفطار

-الإفراط في شرب القهوة