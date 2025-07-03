شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذيرية تدل على مرض الأوردة.. منها تورم الساقين والان مع تفاصيل الخبر

بينما يتجاهل الكثيرون تقلصات الساق أو التورم أو ظهور الأوردة على أنها أمر طبيعي، إلا أنها قد تكون في الواقع علامات تحذيرية لمرض في الأوردة، وهي حالة أكثر شيوعًا وخطورة مما يعتقده معظم الناس، بحسب موقع "تايمز ناو".

5 علامات تحذيرية تدل على مرض الأوردة 1. ألم أو تشنج مستمر فى الساق

إذا كنت تعاني من ألم مستمر أو وجع أو تشنج في ساقيك، وخاصة بعد فترات طويلة من الوقوف أو الجلوس، فقد يشير ذلك إلى قصور وريدي أو مراحل مبكرة من الدوالي.

2. تورم في الساقين أو الكاحلين

التورم المتكرر في الأطراف السفلية، وخاصة في نهاية اليوم، قد يكون علامة على ضعف تدفق الدم أو تجمع الدم في الأوردة.

3. دوالي مرئية أو أوردة عنكبوتية

في حين يعتقد الكثيرون أن الدوالي أو الأوردة العنكبوتية هي مجرد مخاوف تجميلية، إلا أنها يمكن أن تكون علامة على وجود مرض وريدي كامن، خاصة إذا كانت مؤلمة أو ملتهبة.

4. تغيرات الجلد أو تغير لونه

يمكن أن يشير تغير اللون إلى البني أو الأرجواني أو المحمر حول الكاحلين وأسفل الساقين، بالإضافة إلى الجلد السميك أو المتقشر، إلى قصور وريدي مزمن أو حتى تطور القرح الوريدية.

5. قرحة الساق التي لا تلتئم

تعد القروح غير القابلة للشفاء، وخاصة حول الكاحلين، واحدة من أخطر علامات مرض الأوردة المتقدم وتتطلب عناية طبية فورية.