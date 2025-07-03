شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه الصيف فى ميزان الطب.. ترطب جسمك وتحميه من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

أكد الأستاذ الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، أن تناول فواكه الصيف يساهم فى ترطيب الجسم لأن معظمها غنية بالماء والإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، فهى ضرورية بالإضافة إلى شرب الماء والعصائر الطبيعية لإعادة ترطيب الجسم.

وأوضح أن فاكهة الصيف تتميز بأنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوى على نسبة عالية من الألياف، مما يجعلها اختيارا صحيحا للوجبات الخفيفة للراغبين فى التحكم فى الوزن، وأيضا تعمل على تعزيز عمل جهاز المناعة فى الجسم.

وتابع الدكتور حسن حسونة قائلاً إن من أبرز فواكه الصيف البطيخ، الذى يحتوى على حوالى 92% ماء والباقي هو عبارة عن مجموعة من الكربوهيدرات والليكوبين المضاد للاكسدة والألياف الغذائية ومجموعة من الفيتامينات مثل: فيتامينات سى و أ التى تساعد في حماية الجلد ضد أشعة الشمس، وتعويض ما يفقده الجسم من عناصر وسوائل من خلال العرق، ويجب أن تكون الكمية المتناولة منه متوسطة خاصة لمرضى السكر.

وأشار إلى أن الكنتالوب حلو المذاق، كثير العصارة، وغني بالعناصر الغذائية ويحتوى على حوالي 90% ماء، الذى يساعد على خفض درجة حرارة الجسم، كما يحتوى على عنصر البوتاسيوم الذى يساعد على خفض ضغط الدم الذى ترتفع مستوياته بارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف أن الكانتالوب يحتوي أيضا على البيتا كاروتين التي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تخفض الالتهابات، وكذلك يحتوى على حمض الفوليك وفيتامين سي وهي جميعها مفيدة للبشرة، والجهاز المناعي، والعينين.

أما الخوخ والمشمش فهما من الفواكه المميزة لفصل الصيف، حسب ما أكد الدكتور حسن حسونة، حيث قال إن الخوخ والمشمش يحتويان على فيتامينات (B12,A) والبوتاسيوم، والتي تساعد في تقليل حدوث الطفح الجلدي الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم كما تعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم.

وقال أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث إن المانجو يحتوى على نسبة كبيرة من الماء تعمل على ترطيب الجسم والإقلال من تأثير حرارة الصيف بالإضافة الى وجود البيتا كاروتين، الذى يتحول في الجسم إلى فيتامين (أ) الذى يعمل على المحافظة على صحة الجلد ووقاية الخلايا من التلف والمحافظة على صحة العين لما تحتويه من مضادات أكسدة تقوم بذلك.

وأضاف أن المانجو تتميز بارتفاع قيمتها الغذائية والصحية، حيث تحتوى على غالبية العناصر الغذائية بما فيها من فيتامينات وأملاح معدنية تعمل على تدعيم صحة جهاز المناعة بالجسم.

وأكد أن العنب من الفواكه الخفيفة سهلة الهضم، وهو غني بمركبات الريسفيراترول والفلافونويدات والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وتدعم هذه العناصر الغذائية صحة القلب وتساعد على تقليل الالتهابات في الجسم.

وأشار إلى أن الأناناس فاكهة حلوة، غنية بفيتامين سي والمنجنيز وإنزيم البروميلين، الذى يُساعد على تحسين الهضم وتقليل الالتهابات ويعزز جهاز المناعة، غني بفيتامينات أ، ب2 . ب3، ب6، ج، والألياف.

وشدد على أنه يجب تناول 5 حصص على الأقل من الخضراوات، وحصتين من الفاكهة يوميًا، وتختلف حسب الظروف الصحية للفرد.