شكرا لقرائتكم خبر عن في الطقس الحار.. عادات يومية سهلة لتبريد جسمك والشعور بالاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

كلما كان الطقس حارا، كلما كنت بحاجة إلى المزيد من التعامل بذكاء للشعور ببرودة الجسم. فالشعور بحرارة الطقس يجعلك تشعر باضطرابات في الشهية والخمول والتعب وعدم القدرة على بذل الجهد، فضلاً عن التعرق وغيرها من الأعراض الوعائية.

عادات يومية ذكية

ينصحك تقرير نشر في موقع Red Cross بضرورة الاهتمام بمجموعة من العادات اليومية الذكية التي تجعلك تشعر بالبرودة وتخفف حدة شعورك بالطقس الحار:

- اهتم بتناول المياه، هو سر الشعور بالبرودة قليلاً لأنه يعادل درجة حرارة جسم الإنسان.

- تجنب كل المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي لأنها تجعلك لا تشعر إلا بالحرارة، مشروبًا باردًا أو ساخنًا لا يهم، الأهم أن تتناول هذه السوائل باردة أو ساخنة لمعادلة درجة حرارة جسمك.

- تناول مشروبات طبيعية، مشروبات الخضار والفاكهة هي الأفضل على الإطلاق.

- تناول وجبات خفيفة، الوجبات الثقيلة في الصيف تجعلك أكثر شعورًا بالحرارة، الأطعمة الغنية بالمياه هي الأفضل مثل الفراولة والكرفس والخس لترطيب الجسم.

- تناول الحساء الذي يحتوي على كمية نهائية من المياه مما يعزز مستويات الترطيب في الجسم.

- لابد أن تكون ذكيًا وتلاحظ مبكرًا أي أعراض لضربة الشمس أو أعراض للإجهاد الحراري مثل الإعياء والصداع والغثيان وتشنجات العضلات والشحوب، ولابد من مراجعة الطبيب فورًا عند حدوث هذه الأعراض.

- تخرج الحرارة عبر الجلد، لذا كلما تمكنت من تبريد جلدك كلما كان ذلك أفضل مثل استخدام رذاذ التبريد بين الحين والآخر.

- اهتم بالاستحمام بماء بارد قليلاً، أي معتدلاً وليس باردًا للغاية.

- يمكنك تبريد نفسك بسرعة بوضع يديك وقدميك في ماء بارد، حيث يحتوي المعصم والكاحل على نقاط النبض مما يعزز من سريان الدورة الدموية والشعور بالقليل من البرودة.

- الحفاظ على برودة المنزل، فحافظ على برودة منزلك ليلاً بشكل خاص حتى تتمكن من النوم الجيد. اجعل غرفتك جيدة التهوية.

- غطي رأسك بقبعة وأنت في الخارج لأنها ضرورية للغاية حتى لا تشعر رأسك بالحرارة وبالتالي باقي جسمك.

- كلما أخذت واستقطعت فترات من الراحة على مدار اليوم خلال فصل الصيف، كلما حقق ذلك شعورك بمعادلة درجة الحرارة في جسمك.

- ارتدي الملابس الفضفاضة، لا ترهق نفسك بملابس داكنة.

- كلما أبقيت نفسك بتقنيات التنفس هادئًا ومسترخيًا، كلما شعرت بالبرودة.

- عندما تشعر بالحرارة الشديدة، استلقي على فراش قطني واشعر بالهدوء قليلاً واسترخي، سوف تشعر بالبرودة لاحقًا.