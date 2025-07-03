شكرا لقرائتكم خبر عن سبب وفاة أحمد عامر.. كيف ولماذا تحدث السكتة القلبية المفاجئة والأكثر عرضة والان مع تفاصيل الخبر

تصدر خبر وفاة المطرب الشعبى الشاب أحمد عامر صدمة فى الوسط الفنى الفنى، حيث توفى بشكل مفاجئ عقب عودته من حفل غنائىنتيجة السكتة القلبية المفاجئة، وكان الفنان ترك وصية مثيرة للجدل حيث طلب من مدير أعماله حذف أغانيه على السوشيال ميديا عقب رحيله.

وعلى الرغم من أن السكتة القلبية المفاجئة أمر نادر الحدوث لدى الشباب، ولكنها ما زالت أمرا واردا، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يموت حوالي 2000 شاب، يبدون أصحاء، دون سن الخامسة والعشرين في الولايات المتحدة سنويًا بسبب السكتة القلبية المفاجئة.

ما هي السكتة القلبية المفاجئة؟

السكتة القلبية المفاجئة (SCA) حالة طارئة تهدد الحياة، تحدث نتيجة "فقدان مفاجئ وغير متوقع لوظيفة القلب، مما يؤدي إلى فقدان الوعي والانهيار"، وفقا لموقعى " healthychildren" و " mayoclinic"، قد تكون السكتة القلبية المفاجئة قاتلة إذا لم تُعالج خلال دقائق.

هل هناك علامات تحذيرية للسكتة القلبية المفاجئة قبل حدوثها؟

عندما يُصاب الشباب الأصحاء بالسكتة القلبية المفاجئة (SCA)، عادةً لا توجد إصابة واضحة أو أسباب طبية معروفة لدى المريض أو عائلته، قد يكون بعض الشباب الذين يُصابون بالسكتة القلبية المفاجئة قد عانوا سابقًا من أعراض مرتبطة بالقلب، مثل ضيق التنفس، أو ألم الصدر، أو الإغماء، والتي لم يُتوقع أن تُهدد حياتهم، بينما لم يُعانى آخرون من أي أعراض لمشاكل قلبية حتى حدوث السكتة القلبية المفاجئة.

متى يمكن أن يحدث الموت القلبي المفاجئ للشباب؟

يُعتقد أن السكتة القلبية المفاجئة سبب رئيسي للوفاة لدى الرياضيين الشباب، ولكنها تؤثر أيضًا على الشباب غير المشاركين في الرياضات المنظمة، يمكن أن تحدث أثناء التمرين أو الراحة، أو حتى أثناء النوم، في بعض الحالات، قد يموت الشباب بسبب السكتة القلبية المفاجئة بعد أيام أو أسابيع نتيجة تلف الدماغ الذي حدث أثناء النوبة القلبية المفاجئة.

ما هي أسباب السكتة القلبية المفاجئة عند الشباب؟

لا تُعرف جميع أسباب السكتة القلبية المفاجئة عند والشباب، ولكنها قد تشمل:

ـ اعتلال عضلة القلب الضخامي: عادةً ما يكون وراثيًا، وغالبًا ما لا يُشخَّص، وهو السبب القلبي الوعائي الأكثر شيوعًا.

ـ تشوهات الشرايين التاجية: قد تؤدي العيوب في طريقة اتصال الشرايين التاجية بالقلب إلى انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب أثناء ممارسة الرياضة، مما قد يؤدي إلى السكتة القلبية.

ـ اضطرابات نظم القلب الأولية: لدى الأشخاص ذوي بنية قلوب سليمة، قد تحدث السكتة القلبية المفاجئة أحيانًا بسبب حالات وراثية غير مُشخصة تؤثر على النبضات الكهربائية للقلب.

ـ التهاب عضلة القلب: عادةً ما يحدث التهاب عضلة القلب نتيجة عدوى، ويعني التهاب جدران القلب، بسبب أما عدوى بكتيرية أو فطرية أو طفيلية، أو ردود فعل تحسسية تجاه بعض الأدوية.

متلازمة مارفان: يمكن أن يؤدي هذا المرض الذي يصيب النسيج الضام إلى تمزقات في الأوعية الدموية الأبهرية للقلب.

طرق تساعد على منع الموت القلبي المفاجئ

هناك خطوات يمكن اتخاذها لتقليل خطر الوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب:

ـ زيارات دورية لمتابعة وإجراء وفحوصات رياضية: تُعدّ هذه الزيارات فرصة لإجراء فحص بدني شامل وتاريخ صحي مفصل للمساعدة في تحديد عوامل الخطر التي قد تُساهم في الإصابة بسكتة قلبية مفاجئة، كما تُعدّ فحوصات ما قبل المشاركة مهمة، حتى لو لم يكن الشاب مُشاركًا في رياضات مُنظمة، لأن حصص الرياضة والأنشطة الترفيهية يُمكن - بل يجب - أن تتضمن الكثير من التمارين.

ـ اعرف تاريخ عائلتك : اجمع تاريخ صحة القلب لأقاربك (الأبناء، الإخوة، الآباء، الأعمام والخالات، أبناء وبنات الإخوة والأخوات، الأجداد وأبناء العمومة)، وشاركه مع الطبيب.

الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بالسكتة القلبية

ـ يمكن للأشياء نفسها التي تزيد خطر أمراض القلب أن تزيد خطر توقف القلب المفاجئ، وتتضمن عادات يقوم به الأشخاص مثل:

التدخين.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

السُمنة.

مرض السكري.

نمط الحياة غير النشط.

تتضمن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بتوقف القلب المفاجئ ما يلي:

وجود نوبة سابقة من توقُّف القلب المفاجئ أو سيرة مرَضية للإصابة به في العائلة.

نوبة قلبية سابقة.

وجود سيرة مرَضية شخصية أو عائلية لأشكال أخرى من أمراض القلب مثل مرض نظم القلب وفشل القلب وأمراض القلب الموجودة عند الولادة.

التقدم في السن.

انخفاض مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم.

اضطراب النوم، ما يسمى انقطاع النَّفَس الانسدادي النومي.

مرض الكلى المزمن.

علاج النوبة القلبية

يشمل علاج توقف القلب المفاجئ ما يلي:

الإنعاش القلبي الرئوي: يلزم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على الفور لعلاج توقف القلب المفاجئ ومنع الوفاة.

إعادة ضبط نظم القلب: ويُطلق على هذا الإجراء إزالة الرجفان، ويمكن تنفيذه باستخدام مُزيل الرَّجَفان الخارجي التلقائي (AED) إذا كان متاحًا، وتوجد هذه الأجهزة في الكثير من الأماكن العامة.

الأدوية لعلاج اضطراب نبض القلب والسيطرة على أعراضه.

إجراء طبي أو جراحة في القلب لوضع أجهزة القلب أو لعلاج انسداد.

في قسم الطوارئ، يُجري الأطباء اختبارات لمعرفة السبب، مثل احتمال الإصابة بنوبة قلبية، أو فشل القلب، أو تغيرات في مستويات الكهارل، وتعتمد طرق العلاج على الأسباب.

نمَط الحياة والعلاجات المنزلَة

تبدأ الوقاية من توقف القلب المفاجئ بالحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، لتعيش بنمط حياة مفيد لصحة القلب، قم بما يلي:

الإقلاع عن التدخين.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على النشاط.

الحفاظ على وزن صحي.

اتباع نظام غذائي صحي مفيد لصحة القلب.

السيطرة على التوتر.