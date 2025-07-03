شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع النصفى وحالات الوراثة ..12 مشكلة صحية تكشفها رغبتك المفرطة فى الملح والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج جسم الإنسان إلى عناصر كثيرة، وتظهر هذه الحاجة في شكل رغبة في تناول نوعيات وأشكال معينة من الطعام والشراب. عندما يشتهي جسم الإنسان الملح، يكون هناك سببًا كاملًا أو حالة طبية خاصة إذا كانت هذه الرغبة متكررة وشديدة في الوقت ذاته، لأن في الغالب ما يحصل معظم الناس على كمية كافية من الأملاح من خلال نظامهم الغذائي الحياتي اليومي.

أسباب الرغبة في تناول الملح

وفقًا لتقرير نشر في موقع Very Well Health، فإن هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي تسبب اشتهاء الملح بشكل دائم، والتي من بينها:

الشعور بالملل

تشير الأبحاث إلى أن هناك أطعمة معينة يلجأ الإنسان إليها عند الشعور بالملل، وذلك لكي يحفز مركز المكافأة في دماغه، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الدوبامين في الدماغ ليشعر بالرضا، ومن بينها الملح، وهو ما يجعل تناول الطعام نمطًا عاطفيًا أو سلوكًا.

الحاجة إلى شرب الماء

قد يكون الرغبة الدائمة في تناول الأملاح هو إنذار من جسمك إلى بعض الجفاف الذي يشعر به نتيجة انخفاض مستويات الإلكتروليت، وبالتالي فهو يشتهي الملح. فالجزء في الدماغ الذي يتحكم بالعطش هو نفسه الذي يتحكم بالجوع، ولذلك فإن من يشتهي بعض الوجبات الخفيفة المالحة هو في الواقع يشتهي الماء ويحتاج جسمه إلى الماء في الحال.

العادة الغذائية

إذا كنت تستهلك الأطعمة المالحة بشكل دائم ومستمر، فكلما زادت هذه العادة لديك، كلما زادت رغبتك في المزيد من الأملاح، ولكن الإفراط في هذا الاستهلاك يضر الجسم دون شك، ورغبتك الشديدة في تناول الملح يكون حينها ناتجًا عن العادة التي اعتدتها غذائيًا.

تهدئة النفس

بعض مشاعر التوتر والقلق تفرز خلالها الغدد الكظرية هرمون الكورتيزول، وهي هرمونات مرتبطة بشكل كبير بالجوع والعطش والشهية ورغبة في تناول إما الأطعمة السكرية أو المالحة أو الدهنية، وبالتالي قد يكون رغبتك في تناول الملح هو نوع من التهدئة لهذا التوتر.

الحاجة إلى النوم

حرمانك من النوم يزيد من احتمالية شعورك بالجوع وشعورك بالرغبة في تناول الكثير من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، بما في ذلك الأطعمة المالحة، وذلك لأن نقص النوم يؤثر على الإشارات الهرمونية في الدماغ.

التعرق الكثير

التعرق الكثير أو المفرط يؤدي إلى الرغبة في تناول المزيد من الأملاح لإعادة توازن مستويات الصوديوم.

اقتراب الدورة الشهرية

من العلامات الجسدية والعاطفية التي تظهر قبل أسبوع إلى أسبوعين من متلازمة ما قبل الحيض هو الشعور بالرغبة في تناول الأطعمة المالحة نتيجة بعض الجفاف الخفيفة الذي قد يحدث خلال تلك الفترة.

الصداع النصفي

أحد أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة المالحة، حسبما أشارت الأبحاث، وهو ما يحدث قبل نوبة الصداع النصفي.

نقص في الصوديوم

بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص في الصوديوم يرغبون دومًا في تناول الأملاح.

نقص الحديد

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يتجلى في شكل رغبة شديدة في تناول الأطعمة المالحة.

حالة وراثية

بعض الحالات الوراثية تؤدي إلى قلة مستويات الصوديوم في الجسم، مثل مرض أديسون والتليف الكيسي.

كيفية تقليل الرغبة الشديدة في تناول الملح

مجموعة من النصائح قد تحقق لك هذا الهدف:

- تذوق طعامك قبل أن تضيف إليه الملح.

- استبدل الملح بتوابل أخرى مثل الأعشاب والخل والليمون والفلفل الأسود والثوم.

- لا تتناول الأطعمة المعالجة واستبدلها بتناول الأطعمة الخفيفة المنزلية.

- الحد من تناول الأطعمة المصنعة