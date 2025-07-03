شكرا لقرائتكم خبر عن شروط صحية لممارسة الرياضة بالصالات المكيفة فى الصيف لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الصيف، يزداد الإقبال على ممارسة الرياضة داخل الصالات الرياضية المكيفة، بدلا من ممارستها فى الهواء الطلق، هربا من حرارة الجو، وللاستمتاع بتلك التمارين.

وتساعد تلك المكيفات على توفير راحة إضافية أثناء ممارسة الرياضة، مما يسمح بالمزيد من التركيز وتجنب الشعور بالتعب بسبب الحرارة، ووفقًا لدراسة سابقة فإن ممارسة الرياضة في مكان بارد تساعد الجسم على إنتاج المزيد من الطاقة، لاستغراقة وقتًا أطول للتعرق، مما يعني إمكانية ممارسة الرياضة لفترة أطول دون تعب، رغم ذلك قد يؤدى ممارسة التمارين الرياضية داخل غرفة مكيفة ومغلقة فى بعض الأضرار الصحية، والتى يمكن تجنبها بخطوات بسيطة.

تمارين يمكن ممارستها فى مكان مكيف الهواء

وبحسب موقع "focus fit" هناك العديد من أنواع التمارين التي يمكن ممارستها في غرفة مكيفة، مثل:



اليوجا : تعمل على تهدئة العقل وتمتد الجسم، وهي مثالية للقيام بها في غرفة مكيفة.

البيلاتس : يساعد على تقوية عضلات الجسم وتحسين المرونة.

تمارين القلب : يمكن أداء تمارين القفز، والبوربي، والركبتين المرتفعتين بكثافة عالية دون الإرهاق.

رفع الأثقال : يساعد على بناء العضلات مع مزيد من التركيز دون الحرارة.

جهاز المشي : إن الجري أو المشي على جهاز المشي في غرفة مكيفة الهواء يمنحك شعورًا أكثر راحة.

دراجة ثابتة : ركوب الدراجة دون الحاجة إلى القلق بشأن الطقس في الخارج.

تمرين الرقص : احرق السعرات الحرارية أثناء الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك.

فوائد ممارسة الرياضة في غرفة مكيفة

مع انخفاض درجات الحرارة ، ستشعر بتعب أقل وستتمكن من ممارسة الرياضة لفترة أطول، هذا يعني أنك ستتمكن من حرق المزيد من السعرات الحرارية والاستفادة القصوى من جلسات التمرين.

يقلل من خطر الجفاف. ممارسة الرياضة في مكان شديد الحرارة قد تجعلك تتعرق بسرعة وتفقد سوائل الجسم بشكل أسرع، مما قد يؤدي إلى الجفاف، لذلك فإن ممارسة الرياضة في غرفة مكيفة، يمكنك تقليل خطر الجفاف.

الراحة والثبات: يتيح لك التدريب في غرفة مكيفة التدرب براحة تامة مهما كان الطقس. لن يكون المطر أو الحرارة الشديدة أو الرطوبة العالية عذرًا لتفويت جلسة التدريب.

الأداء الأمثل: قد تُرهق درجات الحرارة المرتفعة عضلاتك وتزيد من خطر الإصابة، وممارسة التمارين في غرفة مكيفة تُسهّل الحفاظ على درجة حرارة جسمك، مما يُبقي عضلاتك في حالة مثالية للتدريب.

6 أضرار محتملة للتمرين داخل صالة مكيفة الهواء

وبحسب موقع "Happiest health" قد تسبب ممارسة الرياضة داخل الصالات مكيفة الهواء 6 متاعب صحية، وهى:

مشاكل الجهاز التنفسى

قد يسبب أداء التمارين الرياضية داخل صالة مكيفة الهواء بعض الأعراض المرتبطة بالجهاز التنفسى، وتحديدا لمرضى الربو، مثل الكحة الجافة أو التهاب الحلق أو سيلان الأنف، ولتجنب ذلك ينصح من يعانون من تلك الأعراض بالتمرين فى غرفة غير مكيفة بالصباح الباكر، وتحديدا قبل الثامنة صباحا، لتجنب التمرن بدرجات الحرارة المرتفعة.

جفاف الجلد

يمكن أن يتسبب الهواء المكيف فى جفاف الجلد، مما قد يؤدى للشعور بالحكة وتكوين القشور الجافة على الجلد.

الصداع

قد يشعر الرياضى بالصداع خلال التمرين بسبب مكيف الهواء، خاصة إذا كان الهواء البارد التكييف موجه لرأسه مباشرة ، بسبب اختلافات درجة حرارة الهواء مع سخونة الجسم بفعل التمرين.

جفاف العين

قد يتسبب مكيف الهواء فى الإصابة بجفاف العين، مما يؤدى للشعور بحكة واجهاد العين

الاجهاد

البقاء فى مكان مكيف الهواء لوقت طويل قد يسبب الشعور بالخمول والتعب، مما يؤثر على جودة التمرين

الام المفاصل

الهواء المكيف يؤثر بشكل مباشر على المفاصل ويساهم فى زيادة الشعور بألامها، خاصة للرياضيين عند التدريب، لذلك يفضل ضبط حرارة المكيف لتتراوح بين 20 إلى 25 درجة وقت التمرين

نصائح لممارسة الرياضة في غرفة مكيفة دون أضرار

درجة الحرارة المثالية : اضبط درجة حرارة الغرفة بين 20 و 22 درجة مئوية، تأكد من أن درجة الحرارة ليست باردة جدًا أو ساخنة جدًا ليتمكن الجسم من التكيف جيدًا.

تجنب الإفراط في الشرب : لا تشرب الكثير من الماء و السوائل أثناء التمرين لتجنب خطر التشنجات، فقط اشرب باعتدال للحفاظ على ترطيب جسمك.

نظافة مكيف الهواء: تأكد من تنظيف مكيف الهواء في الغرفة أو الصالة الرياضية، التي تمارس فيها الرياضة بانتظام لمنع انتشار البكتيريا والجراثيم.



