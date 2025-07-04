شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات قبل النوم تحرق الدهون بشكل طبيعي أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

ترتبط قلة النوم بزيادة الوزن، واختلال الهرمونات، والجوع في اليوم التالي، ومشاكل سكر الدم والأنسولين، وللحصول على نوم هادئ، عليك توخي الحذر بشأن ما تشربه قبل النوم.

تناول الكافيين والسكر قبل النوم مباشرةً قد يؤثر سلبًا على نومك، إلا أن بعض العناصر الغذائية الأخرى قد تساعدك على بناء العضلات، وتحسين استقرار مستوى السكر في الدم، وحرق الدهون، كما أن الذهاب إلى النوم وأنت جائع قد يُسبب لك الأرق، ولكن لا تتناول الكثير من السعرات الحرارية قبل النوم إذا كان هدفك إنقاص الوزن.

حسب موقع " news18"، لا ينصح بشرب أي شيء غني بالسعرات الحرارية قبل النوم، وينصح بالبدء بشرب الماء أو الشاي قبل شرب مشروبات أكثر كثافة.

فيما يلى سبعة مشروبات يمكنك شربها في الليل إذا كنت ترغب في إنقاص وزنكماء الليمون الفاتر:

ماء الليمون غني بفيتامين سي، الذي يُعزز عملية الأيض، شرب ماء الليمون الفاتر قبل النوم يُساعد على إزالة السموم، ويدعم الهضم، ويُنشّط عملية حرق الدهون في الجسم طوال الليل.



ماء القرفة:

تتميز القرفة بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل تراكم الدهون، قد يُحفز تناول كوب دافئ من ماء القرفة ليلاً حرق السعرات الحرارية أثناء النوم.

ماء الحلبة:

تُعرف بذور الحلبة بقدرتها على حرق الدهون، شرب الماء المنقوع فيه بذور الحلبة طوال الليل يُحسّن الهضم ويُعزز فقدان الوزن الطبيعي من خلال تعزيز النشاط الأيضي.

البابونج:

يساعد مشروب البابونج على تقليل التوتر وتحسين جودة النوم، فهو يُهدئ الجسم ويُخفض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بتخزين الدهون، كما أن النوم الجيد يُعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون.

حليب الكركم:

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات، ويعزز عملية الأيض، شرب حليب الكركم الدافئ ليلاً قد يُخفف الالتهاب، ويدعم وظيفة المناعة، ويُساعد على فقدان الدهون تدريجيًا.

ماء بذور الكراوية:

بذور الكراوية فعالة بشكل خاص في تحسين الهضم وتعزيز عملية الأيض، يدعم ماء الكراوية الهضم الصحي ويساعد على منع الانتفاخ والغازات، تناوله بانتظام قبل النوم قد يقلل تدريجيًا من دهون الجسم الزائدة ويفيد صحة المعدة.

شاي الليمون والزنجبيل العشبي:

يتميز كلٌّ من الزنجبيل والليمون بخصائص مُولدة للحرارة ومضادة للأكسدة، مما يُساعد على حرق الدهون، تناول شاي عشبي مُحضَّر من هذه المكونات ليلاً يُحافظ على دفء الجسم ويُحفِّز حرق السعرات الحرارية أثناء النوم، كما يُقوي المناعة.