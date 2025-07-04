شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتشابه بعض أعراض اضطرابات الهضم مع أمراض القلب.. ومتى تشكل خطورة والان مع تفاصيل الخبر

قد لا يكون كل ألم في فم المعدة نتيجة وجبة دسمة، ولا كل حرقة عرضًا لهضم ثقيل. في بعض الأحيان، تكون المعدة بريئة، بينما السبب الحقيقي يكمن في مشكلة فى القلب. تحديدًا في حالات قصور الشريان التاجي الأيمن، وهو مرض قلبي قد يظهر بأعراض تشبه اضطرابات الجهاز الهضمي، مما يؤدي في بعض الحالات إلى تأخير التشخيص، بل وتهديد الحياة.

احذر الخلط بين آلام المعدة ومؤشرات القلب



وفقًا للدكتور إيهاب عبد الرازق، أستاذ جراحات القلب المفتوح والشريان الأورطي بكلية طب عين شمس، فإن التشابه في الأعراض بين القصور التاجي وبعض المشاكل المعوية يضع المرضى وحتى بعض الأطباء أمام اختلاط التشخيص.

الأعراض الأولية قد تتخذ شكل حرقة في فم المعدة، ألم في الصدر، اضطراب في الشهية، غثيان، أو حتى قيء، ما يدفع كثيرين لتناول أدوية معوية، ظنًا أن ما يشعرون به مجرد ارتجاع أو حموضة أو مشكلة معوية.

الأعراض مضللة

حين يتعرض الشريان التاجي الأيمن للضيق أو القصور، قد تتأثر المنطقة السفلية من عضلة القلب، وهي منطقة قريبة تشريحيًا من المعدة. هذا التداخل العصبي بين القلب والجهاز الهضمي قد يُنتج أعراضًا غير متوقعة، منها:

وجع مفاجئ في فم المعدة.

شعور حارق في منتصف الصدر.

تعرق مفاجئ دون مجهود.

إحساس عام بالهبوط أو الضعف.

غثيان أو قئ دون سبب واضح.

ألم ينتقل إلى الفك أو الكتف الأيسر.

الخطورة هنا تكمن في التفسير الخاطئ. فعوضًا عن التوجه للطوارئ، قد يبدأ المصاب باستخدام أدوية للحموضة أو المعدة، بينما القلب يواجه انسدادًا جزئيًا يوشك أن يتحول إلى نوبة قلبية.

التشخيص السليم

الدكتور إيهاب عبد الرازق يؤكد أن أي ألم في منطقة المعدة أو الصدر لا يستجيب للعلاجات التقليدية أو يتكرر دون سبب واضح، يجب أن يُعامل كعرض قلبي محتمل. خاصةً إذا رافقته أعراض إضافية مثل العرق، والهبوط، أو ضيق التنفس.

التصرف الصحيح في هذه الحالة هو الذهاب فورًا إلى المستشفى، حيث يُجري الفريق الطبي تقييمًا دقيقًا يشمل رسم القلب، وإن لزم الأمر، قسطرة قلبية طارئة لفتح الشريان المتأثر.

في الحالات البسيطة

بعض الحالات لا تتطلب تدخلًا عاجلًا، ويكتفي الطبيب بوصف أدوية توسع الشرايين وتحسن تدفق الدم، بعد التأكد من درجة القصور وحدته.

وينصح الدكتور ايهاب بألا يستهين الشخص بألم يبدو هضميًا، فقد يكون في أساسه قلبيا ، ومع تكرار هذه الحالات، ولابد من ذكر كل الاعراض التى يعانيها الشخص والتى تترافق مع ألم المعدة للطبيب ، وعدم تجاهلها .