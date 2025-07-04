شكرا لقرائتكم خبر عن هل يزيد الحر شدة أعراض الروماتيزم.. 9 نصائح أساسية فى ىالصيف والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون الصيف وقتًا صعبًا على من يعانون من التهاب المفاصل ومرضى الروماتيزم فبينما يتطلع الكثيرون إلى أشعة الشمس والدفء، قد يجد المصابون بالتهاب المفاصل أن الحرارة تزيد من حدة أعراضهم.

نفهم في التقرير التالى حسب موقع " pacificarthritis" كيف يمكن لحرارة الصيف أن تُفاقم آلام التهاب المفاصل والالتهاب وأسباب حدوث ذلك ونصائح عملية لمساعدتك على التعامل مع الانزعاج خلال أشد فصول السنة حرارة.

كيف تؤثر حرارة الصيف على أعراض التهاب المفاصل

بالنسبة للعديد من مرضى التهاب المفاصل، قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف إلى زيادة آلام المفاصل وتورمها، تحدث هذه الظاهرة لأن الحرارة قد تُسبب تمدد الأوعية الدموية في الجسم، مما قد يزيد الالتهاب، إضافةً إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الرطوبة، الذي غالبًا ما يصاحب الحرارة، قد يُصعّب على الجسم تبريد نفسه، مما يُفاقم الالتهاب والألم.

كيفية السيطرة على الالتهاب في الصيف

رغم هذه التحديات، لا يجب أن يكون الصيف موسمًا للمتاعب، إليك بعض الاستراتيجيات التي تساعدك على إدارة نوبات التهاب المفاصل خلال الطقس الحار:

1. حافظ على رطوبة جسمك

يمكن أن يُفاقم الجفاف أعراض التهاب المفاصل من الضروري شرب كميات وفيرة من السوائل، وخاصةً الماء، على مدار اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم، يُساعد الحفاظ على رطوبة الجسم على تزييت المفاصل وتقليل الالتهاب.

2. استخدم العلاج بالبرودة

وضع كمادات باردة على المفاصل الملتهبة يُخفف الألم فورًا، يُساعد العلاج بالبرودة على تقليل التورم ويُخدّر المناطق المحيطة بالمفصل، مما يُخفف من شدة الألم، لُفّ كمادات الثلج دائمًا بمنشفة لحماية بشرتك، واحرص على استخدامها لمدة 20 دقيقة فقط في كل مرة.

3. استمر في التحرك

مع أهمية الراحة أثناء نوبات التهاب المفاصل الحادة، إلا أن الحفاظ على مستوى معتدل من النشاط البدني يُساعد في السيطرة على أعراضه، مارس تمارين خفيفة مثل السباحة، فهي لا تُساعد فقط على تحريك المفاصل، بل تُوفر أيضًا راحةً من البرد، يُعدّ الصباح الباكر أو وقت متأخر من المساء أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في الهواء الطلق لتجنب درجات الحرارة المرتفعة.

4. ارتدى ملابس مناسبة

اختر ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وجيدة التهوية للحفاظ على برودة جسمك وجفافه، ارتداء قبعة وملابس فاتحة اللون يعكس أشعة الشمس بشكل أفضل من الألوان الداكنة التي تمتص الحرارة.

5. البقاء في الداخل أثناء ذروة الحرارة

إن أمكن، ابقَ في مكان مُكيّف أو جيد التهوية خلال أشدّ أوقات النهار حرارةً، عادةً من الظهر حتى الرابعة عصرًا.

6. تناول الأطعمة المضادة للالتهابات

يلعب نظامك الغذائي دورًا هامًا في إدارة التهاب المفاصل، تناول أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، ومن الأمثلة على ذلك الأسماك والمكسرات والخضراوات الورقية والتوت، تجنب الأطعمة المسببة للالتهابات، مثل تلك الغنية بالسكر والدهون المشبعة.

7. اضبط أدويتك

قد يتطلب الصيف تعديلات في أدويتك للتحكم بشكل أفضل في الالتهاب أو التكيف مع تغيرات مستوى نشاطك، استشر طبيب الروماتيزم دائمًا قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الدوائي.

8. حماية بشرتك

إذا كنت تتناول أدوية تزيد من حساسيتك لأشعة الشمس، فاحمِ بشرتك باستخدام واقي الشمس وقبعات وأكمام طويلة، بعض أدوية التهاب المفاصل قد تجعل بشرتك أكثر عرضة لحروق الشمس، مما قد يزيد من انزعاجك بشكل عام.

9. ممارسة تقنيات الاسترخاء

يمكن أن يُفاقم التوتر أعراض التهاب المفاصل، أدرج ممارسات تُخفف التوتر، مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس العميق، في روتينك اليومي، فهذه التمارين تُساعد في إدارة التوتر والألم.



