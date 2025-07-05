شكرا لقرائتكم خبر عن روق دمك وهدى أعصابك.. هذا المشروب يخفف التوتر والان مع تفاصيل الخبر

مشروب الكورتيزول هو مشروب يُساعد على تنظيم مستويات الكورتيزول في الجسم، المعروف باسم "هرمون التوتر"، يحتوي عادةً على مكونات مثل ماء جوز الهند، وعصير الليمون، ومكوناته آمنة بشكل عام، وقد تُقدّم بعض الفوائد الغذائية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد مشروب الكورتيزول وكيفية خفضه للتوتر، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما هو الكورتيزول؟

وفقًا للخبراء، الكورتيزول هو هرمون ستيرويدي، يُعرف بأنه هرمون التوتر الرئيسي في الجسم، ويلعب أيضًا دورًا حاسمًا في العديد من وظائف الجسم الأخرى.

تُنتجه الغدد الكظرية، ويساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، ومستويات السكر في الدم، والالتهابات، وضغط الدم، ودورة النوم والاستيقاظ، كما أنه يساعد في التحكم في إيقاع الساعة البيولوجية لجسمك، هذه الوظائف تجعل الكورتيزول ضروريًا للبقاء على قيد الحياة، ولهذا السبب لا ينبغي التخلص منه تمامًا.

تتذبذب مستويات الكورتيزول عادةً على مدار اليوم، فترتفع صباحًا لتساعدنا على الشعور باليقظة، ثم تتراجع مساءً لتساعدنا على الراحة إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في بقاء الكورتيزول مرتفعًا باستمرار، مما قد يُصعّب على الجسم استعادة توازنه بعد الإجهاد البدني أو النفسي، مما يُصعّب عليه إيجاد التوازن.

مكونات مشروب الكورتيزول

يتضمن مشروب الكورتيزول مزيجًا من المكونات التي تُوفر الترطيب وتُخفف التوتر وهى:

-ماء جوز الهند

-عصير ليمون أو برتقال طازج

-رشة ملح

-ماء فوار

هل مشروب الكورتيزول فعّال لتخفيف التوتر؟

يشير الخبراء إلى أن التأثيرات المهدئة لكوكتيل الكورتيزول ترتبط في الغالب بمزيج المكونات المستخدمة في المشروب.

يوفر الملح وعصائر الحمضيات الصوديوم والإلكتروليتات اللازمة، مما يساعدك على إيجاد توازن مناسب وتنظيم التفاعلات الكيميائية في جسمك.

تُعد الإلكتروليتات ضرورية لعمليات الجسم مثل توصيل النبضات العصبية، وانقباض العضلات، وترطيب الجسم، وتنظيم مستويات الحموضة.

أنت بحاجة إلى كمية كافية من الإلكتروليتات من نظامك الغذائي للحفاظ على صحة جسمك.

يُعد ماء جوز الهند وعصائر الليمون والبرتقال رائعة للترطيب، حيث تُضفي نكهة خفيفة ومتوازنة.

طرق طبيعية أخرى لخفض مستويات الكورتيزول

في حين أن إطلاق الكورتيزول على المدى القصير قد يساعدك على الهروب من الخطر بسرعة، إلا أن ارتفاع مستويات الكورتيزول لفترة طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل زيادة الوزن وبعض الأمراض المزمنة. من الطرق الطبيعية لخفض مستويات الكورتيزول:

-الحصول على قسط كافٍ من النوم

-ممارسة الرياضة بانتظام

-ممارسة تمارين التنفس

-الضحك والمرح

-الحفاظ على علاقات اجتماعية صحية

-رعاية حيوان أليف

-اتباع نظام غذائي صحي ومغذي