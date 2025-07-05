شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات بسيطة تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

النوبة القلبية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة عالميًا، لكن تغيير عاداتك البسيطة قد يُحدث فرقًا كبيرًا مع مرور الوقت، ويحافظ على صحة قلبك على المدى الطويل، في هذا التقرير نتعرف على 5 عادات بسيطة تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتحسين صحة القلب، بحسب موقع hindustantimes.

1. المشي بعد الوجبات لخفض نسبة السكر في الدم والالتهابات

المشي لمدة 10 دقائق فقط بعد تناول الطعام يُمكن أن يُساعد في خفض ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة، مما يُقلل بشكل كبير من الالتهابات، وهما عاملان رئيسيان لتراكم اللويحات في الشرايين، ويُعد تراكم اللويحات في الشريان أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية، حيث يُعيق تدفق الدم إلى القلب.

2. تناول أوميجا 3

بعض العناصر الغذائية تُعزز صحة القلب، وأوميجا 3 هو أحدها، وقد حثّ الطبيب على إضافتها إلى النظام الغذائي، يمكن أن تساعد تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل: سمك السلمون أو مكملات أوميجا 3 عالية الجودة، على خفض مستويات الدهون الثلاثية، وتقليل الالتهاب داخل الأوعية الدموية، وتقليل تصلب الشرايين.

3. النوم جيدًا

النوم أحد ركائز الصحة الجيدة، فهو الأساس لأن العديد من الوظائف الفسيولوجية التى تتجدد أثناء الراحة، وربط الأطباء هذا الأمر بالنوبة القلبية، حيث أن النوم أقل من 6 ساعات في الليلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 200% اجعل نومك أولوية، واحرص على انتظامه.

5. استبدل البلاستيك بالزجاج

البلاستيك منتشر على نطاق واسع، ومتوفر في كل مكان لأغراض متعددة، بأشكال وأحجام وأنواع مختلفة، لكن هذا يُشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، يكفي لإيقاف قلبك أيضًا.

يُسرب البلاستيك مواد كيميائية مثل الفثالات، التي تُعطل الهرمونات، وتُسبب الالتهابات، ومع مرور الوقت يُمكن أن تُساعد في الضغط على الشرايين.

5. إجراء الفحوصات اللازمة

تُساعد الفحوصات الدورية في الحفاظ على صحة قلبك، في حين أن فحص الكوليسترول يُعدّ إحدى طرق تتبع صحة القلب، إلا أن هناك العديد من الفحوصات الأخرى التي يُمكن أن تُساعد في الإنذار المُبكر.

لا تكتفِ بفحص الكوليسترول الضار احرص على فحص بروتين ب، والبروتين الدهني الصغير أ، والهوموسيستين، وبروتين سي التفاعلي عالي الحساسية بانتظام، ويُمكن أن يُساعدك هذا في تحديد خطر الإصابة بنوبة قلبية، قبل سنوات من ظهور أي أعراض.