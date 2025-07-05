شكرا لقرائتكم خبر عن لمريضة الروماتيزم الحامل.. روشتتك الكاملة من أول فترة الحمل إلى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة القاهرة،على أن المريضة بأحد أمراض الروماتيزم، تحتاج لترتيبات ونصائح ومحاذير خاصة خلال فترة الحمل.

ما هو الروماتيزم؟ ومن هي مريضة الروماتيزم؟

الروماتيزم ليس مرضًا واحدًا، بل مجموعة من الأمراض المناعية المزمنة، مثل:

الذئبة الحمراء

التهاب المفاصل الروماتويدي

متلازمة شوغرن

تصلب الجلد

التهاب العضلات وأمراض النسيج الضام

في هذه الحالات، يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجسم السليمة، ويُحدث التهابات تؤثر على المفاصل، الجلد، وأعضاء أخرى.

متى يكون الوقت مناسب للحمل؟

ليكون الحمل آمنًا، يجب أن يتوفّر شرطان أساسيان:

1. استقرار الحالة الصحية

2. متابعة دقيقة مع طبيب الروماتيزم وطبيب النساء والتوليد

فيما يلى.. بعض المعايير والعوامل التى يجب الأخذ بها: 1. نشاط المرض

الروماتويد قد يهدأ أثناء الحمل لذلك، المتابعة بالتحاليل الدورية أمر لا غنى عنه.

2. الأدوية

بعض الأدوية آمنة مثل الهيدروكسي كلوروكوين.

ولابد للحامل أن تراجع الطبيب دائمًا قبل إيقاف أو بدء أي علاج.

بعض الأدوية ممنزعة يجب سؤال الطبيب عنها.

3. خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة

لتفادى هذا الأمر لابد من المتابعة بالسونار وتحاليل المناعة.

4. التجلط والمشيمة

وجود أجسام مضادة قد يؤدي إلى تجلطات

يُوصَف الأسبرين وبعض الأدوية بجرعات وفقا للطبيب

خطة العناية من بدء الحمل حتى الولادة قبل الحمل

عند التخطيط لابد من عدم تناول دواء إلا بمراجعة الطبيب

فحوص شاملة لوظائف الكلى، الكبد، والمناعة

تقييم التوقيت الأنسب للحمل

أثناء الحمل

لابد من المتابعة الطبية والزيارات المنتظمة.

اجراء مجموعة من التحاليل، مثل صورة دم، وتحليل بول.

فحص نمو الجنين.

تنظيم النوم بحيث يكون مناسبا ومريحا.

الحصول على الراحة.

تناول الطعام الصحى للمريضة.

ولادة قيصرية أم طبيعية

الولادة الطبيعية ممكنة في بعض الجالات يحددها وحده الطبيب المختص المتابع للحالة.

القيصرية تُقرر حسب الحالة، ووفقا لطبيعة استمرارية الحمل وطبيعة حالة الأم والجنين.

الرعاية بعد الولادة

لابد من المتابعة الجيدة لتجنب عودة نشاط المرض مرة أخرى

مراجعة الأدوية لتناسب الرضاعة الطبيعية، ولا تضر المولود لدى الطبيب المختص