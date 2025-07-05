شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف 10 فوائد مذهلة لطبق العاشوراء: صحة ولذة في طبق واحد والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أن طبق العاشوراء، الذي يزين موائد المصريين اليوم الموافق العاشر من المحرم، بالإضافة لأنه عادة احتفالية فى هذا اليوم المبارك؛ فإنه وجبة غنية بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بفوائد صحية جمة، حيث يتكون الطبق بشكل أساسي من حبوب القمح الكاملة، اللبن، السكر، النشا، والمكسرات، وكل مكوّن يضيف قيمة غذائية فريدة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز 10 فوائد لطبق العاشوراء:

مصدر رائع للطاقة: بفضل احتوائه على الكربوهيدرات المعقدة من القمح، يمنحك طبق العاشوراء دفعة قوية من الطاقة اللازمة لأداء أنشطتك اليومية بكفاءة.

يعزز التركيز ويقلل الإجهاد: القمح الكامل الموجود في العاشوراء غني بفيتامينات مجموعة B، والتي تلعب دورًا حيويًا في دعم وظائف الدماغ، تحسين التركيز، وتقليل الشعور بالإجهاد والتعب.

صديق للقلب والأوعية الدموية: تناول الحبوب الكاملة بانتظام، كجزء من طبق العاشوراء، يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

غني بالألياف لصحة الجهاز الهضمي والتحكم في الوزن: العاشوراء مليئة بالألياف الغذائية التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار، تنظيم مستويات السكر في الدم، وتمنحك شعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد في إدارة الوزن.

يخفف الإمساك: بفضل محتواها العالي من الألياف، تساهم العاشوراء في تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشكلة الإمساك الشائعة.

يقوي العظام والأسنان: يحتوي الطبق على اللبن، وهو مصدر ممتاز للكالسيوم وفيتامين D، وهما عنصران أساسيان لتقوية العظام والحفاظ على صحة الأسنان.

يدعم المناعة: عند إضافة المكسرات، يصبح طبق العاشوراء مصدرًا جيدًا لمعادن مهمة مثل المنجنيز والزنك، التي تدعم وتُعزز من كفاءة الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض.

مناسب لجميع الأعمار: يتميز طبق العاشوراء بسهولة تناوله وملاءمته لمختلف الفئات العمرية، من الأطفال وحتى كبار السن، مما يجعله خيارًا غذائيًا متعدد الاستخدامات.

مضاد للأكسدة ومكافح للشيخوخة: يحتوي الطبق على مضادات للأكسدة التي تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف وتقليل ظهور علامات التقدم في العمر.

يعزز التمثيل الغذائي ويقاوم الأنيميا: إضافة الزبيب إلى العاشوراء ترفع من كفاءة عملية التمثيل الغذائي في الجسم، كما أن الزبيب يساهم في الوقاية من الإصابة بالأنيميا (فقر الدم).

نصيحة هامة من الخبراء:

وشددت عز الدين، الباحثة، على أهمية عدم الإفراط في إضافة السكر أو المحليات الأخرى لطبق العاشوراء، لأن زيادة السكر المضاف ترفع من المؤشر الجلايسيمي للطبق وقد تؤدي إلى زيادة الوزن، مما يقلل من قيمته الغذائية، لذا، استمتع بالعاشوراء باعتدال لتحقيق أقصى استفادة من فوائدها الصحية.

