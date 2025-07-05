شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الدايت منها.. تقرير يحذر من أضرار هذه المشروبات للنساء والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر أو المُحلاة صناعيًا، والمشروبات الغازية الخالية من السكر، وحتى عصائر الفاكهة، أمرًا غير ضار، إلا أن الأدلة المتزايدة تُبرز تأثيرها الأيضي العميق، حيث تُشكل هذه المشروبات مخاطر صحية جسيمة، وخاصةً على النساء، في الواقع، يُمكن أن يؤدي تناول المشروبات السكرية بانتظام إلى مشاكل صحية مُختلفة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. تأثير تناول المشروبات السكرية على صحة المرأة: زيادة خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني

يرتبط الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية ارتباطًا وثيقًا بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، حيث تُسبب هذه المشروبات ارتفاعًا سريعًا في مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين مع مرور الوقت، ويكون هذا الخطر أكثر وضوحًا لدى النساء، حيث وقد وجدت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن تجنب المشروبات السكرية يرتبط بانخفاض كبير في خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني ومضاعفاته.

وفي الواقع، كشفت الدراسة نفسها، المستندة إلى مجموعة بيانات لصحة المرأة، أن استبدال مشروب سكري واحد يوميًا بالماء أو بدائل غير محلاة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة تتراوح بين 7% و10%، علاوة على ذلك، تُظهر التحليلات التلوية أن تناول مشروب غازي يوميًا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة تقارب 25%، وعصير الفاكهة بنسبة تقارب 5%.

تسبب السمنة

المشروبات السكرية غنية بالسعرات الحرارية كما أنها منخفضة القيمة الغذائية، وقد تساهم في زيادة الوزن من خلال زيادة إجمالي السعرات الحرارية المتناولة دون تعزيز الشعور بالشبع، وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص لدى النساء، إذ تُعد السمنة عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

خطر الإصابة بأمراض القلب

يرتبط استهلاك المشروبات السكرية أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بسبب الامتصاص السريع للسكر من هذه المشروبات وما يترتب على ذلك من ارتفاع ضغط الدم وزيادة تراكم الدهون في الكبد، وكلاهما من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم وتأثير على الكبد

يسبب السكر ارتفاعًا مفاجئًا في مستوياته في الدم، ويؤدي التعرض المتكرر للسكر إلى إرهاق الكبد، مما يؤدي إلى تراكم الدهون ومقاومة الأنسولين واختلال التمثيل الغذائي.

خلل التوازن البكتيري في الأمعاء الناتج عن المحليات الصناعية

قد تؤدي المشروبات الغازية الخالية من السكر أو مشروبات الصودا دايت والتي تحتوي على الأسبارتام أو السكرالوز إلى تغيير ميكروبات الأمعاء، وإضعاف الإشارات الأيضية، وزيادة الشهية، مما يخلق حلقة مفرغة غير صحية.

التسويق الهيكلي الذي يستهدف النساء

تستهدف استراتيجيات التسويق - مثل التغليف "الخفيف" أو "الصحي" أو المرتبط بالفاكهة - النساء تحديدًا، مما يُخفي مخاطر هذه المشروبات، لذلك لماذا يجب على النساء على وجه التحديد أن ينتبهن إلى هذا الأمر.

زيادة الوزن والدهون في الجسم: تساهم المشروبات السكرية في الإصابة بالسمنة - وهو عامل خطر معروف للإصابة بمرض السكر.

التقلبات الهرمونية: تمر النساء بتحولات أيضية خلال فترات الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث، والإفراط في تناول السكر أو الصودا الدايت بانتظام يُفاقم عدم استقرار مستويات السكر في الدم.

ضعف القلب والأوعية الدموية: تواجه النساء المصابات بالسكر خطرًا أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لحد يصل إلى الوفاة، وهو الخطر الذي يتفاقم بسبب المشروبات المحملة بالسكر.

فيما يلى.. بدائل صحية لتخفيف المخاطر المرتبطة بالمشروبات السكرية، ويمكن للنساء أن يفكرن فيها:

الماء

قد يبدو شرب الماء أمرًا عاديًا، إلا أن الماء هو الخيار الأمثل للصحة، فهو يُرطب الجسم دون إضافة أي سعرات حرارية أو سكريات، ويمكن إضافة شرائح من الليمون أو الخيار إلى الماء لتعزيز نكهته دون الإضرار بصحتك.

مشروبات الأعشاب

تُعد مشروبات الأعشاب، مثل البابونج والنعناع والكركديه، بدائل ممتازة، فهى خالية من السكريات بشكل طبيعي، ويمكن تناولها ساخنة أو باردة، فهى تقدم فوائد صحية متنوعة، بما في ذلك تحسين الهضم وتعزيز الاسترخاء.

الشاي الأخضر غير المُحلى

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وقد ثبت أنه يُحسن حساسية الأنسولين، ويُمكن أن يكون تناول الشاي الأخضر غير المُحلى إضافة مفيدة لنظام غذائي وقائي من مرض السكري.

المياه الفوارة مع رشة من العصير

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى المشروبات الغازية، فإن المياه الفوارة مع رشة من عصير الفاكهة يمكن أن توفر الفوران والنكهة المرغوبة دون محتوى مفرط من السكر.