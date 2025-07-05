شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يمكنك القيام بها بسرعة لتنظيم ضغط الدم المنخفض والان مع تفاصيل الخبر

إذا ظهرت عليك فجأة أعراض انخفاض ضغط الدم - كالإغماء، والتعب، وتشوش الرؤية، وضيق التنفس - فاحرص على اتباع مجموعة من النصائح نقدمها لك فى السطور التالية واستشر طبيبك، وفقا لموقع تايمز ناو.

انخفاض ضغط الدم، يختلف معناه من شخص لآخر، فبينما تتراوح قراءات ضغط الدم الطبيعية عادةً بين 90/60 و120/80 ملم زئبق، إلا أن أي قراءة خارج هذا النطاق قد تكون مقبولة. وتعتمد قراءة ضغط الدم الصحية لجسمك على تاريخك الطبي وعمرك وصحتك العامة.

ومع ذلك، قد تشعر أحيانًا بالدوار، أو التعب، أو الارتباك، أو الإغماء، أو الدوار، أو عدم وضوح الرؤية، أو الغثيان والقيء - وهي أعراض شائعة لانخفاض ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك طلب الرعاية الطبية الفورية إذا كنت تعاني من:

نبض سريع

صعوبة التنفس

الجلد بارد أو رطب

٥ نصائح مهمة للحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي.

استلقي على الفور

استلقي على ظهرك وارفع ساقيك (12 بوصة على الأقل) للمساعدة في تدفق الدم إلى دماغك.

ابقى هادئًا وخذ نفسًا عميقًا

خذ أنفاسًا بطيئة وعميقة. الذعر قد يزيد الأعراض سوءًا.

اشرب السوائل

قد يكون انخفاض ضغط الدم ناتجًا عن الجفاف. اشرب الماء أو مشروبًا مُحلِّيًا ببطء.

تجنب الحركات المفاجئة

لا تنهض بسرعة عندما تشعر بتحسن، اجلس أولًا، ثم قف ببطء.

تناول شيئًا مالحًا (إذا نصحك طبيبك بذلك)

يساعد الملح على رفع ضغط الدم مؤقتًا. لا تفعل ذلك إلا إذا كنت لا تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم.

من المهم أيضًا متابعة أعراضك، مثل ألم الصدر، أو الارتباك، أو الإغماء، لأنها تُعدّ علامات تحذيرية وتتطلب رعاية عاجلة.

"إذا استمرت الأعراض، أو إذا أُصبت بالإغماء، فاطلب الرعاية الطبية فورًا".

ما يجب أن يعرفه الأشخاص من حولك

التعرف على العلامات

كن متيقظًا إذا بدا شخص ما شاحبًا، أو يشعر بالدوار، أو غير مستقر، أو مرتبكًا، أو يغمى عليه.

مساعدتهم على الاستلقاء ورفع أرجلهم

يساعد هذا على استعادة تدفق الدم إلى الدماغ.

حافظ على سلامتهم وراحتهم

قم بفك الملابس الضيقة، وتأكد من عدم تعرضهم لخطر السقوط أو الإصابة، ولا تتركهم يقفون بمفردهم.

تقديم الماء أو المعادن

فقط إذا كانوا واعين تمامًا ولا يختنقون.

اتصل بالاسعاف

إذا كان المريض يفقد الوعي، ويعاني من ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس، ويظل مشوشًا أو غير مستجيب.

لا تُصب بالذعر

حافظ على هدوئك وطمئن نفسك. فالذعر قد يزيد من سوء الحالة لدى الشخص الذي يعاني منه.

متى يجب عليك رؤية الطبيب؟

إذا أصبحت نوبات انخفاض ضغط الدم أمرًا متكررًا، وكنت تتناول أدوية لأمراض أخرى، فمن المستحسن التحقق بانتظام مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة ما يمكن أن تكون المشكلة الحقيقية.

وإذا كانت مصحوبة بأعراض مثل الإغماء أو عدم وضوح الرؤية أو الارتباك، فيجب التوجه إلى المستشفى على الفور".

كيف تتجنب انخفاض ضغط الدم؟

هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تعديل سلوكياتك اليومية للمساعدة في تنظيم ضغط دمك. إليك بعض التغييرات الأخرى التي يمكنك إجراؤها على نظامك الغذائي للمساعدة في رفع ضغط دمك:

تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر، لأن الوجبات الكبيرة قد تسبب انخفاضات أكثر دراماتيكية في ضغط الدم، حيث يعمل جسمك بجهد أكبر لهضم الوجبات الأكبر حجمًا.

إذا كنت تمارس الرياضة في الهواء الطلق في ظل حرارة شديدة، فخذ فترات راحة متكررة، وتأكد من زيادة جهود الترطيب.

تجنب قضاء فترات طويلة في الساونا والجاكوزي وغرف البخار

قم بتغيير أوضاع الجسم (مثل الوقوف) ببطء.

تجنب الراحة في الفراش لفترات طويلة.

ارتدِ جوارب ضاغطة، تساعد الدم على التحرك إلى الأعلى من ساقيك وقدميك.

