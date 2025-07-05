شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة نفسية.. الناجحون حول العالم يمتلكون سمات شخصية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة نفسية أجراها فريق دولي من الباحثين، أن السمات الشخصية التي تجعل شخصًا ما ناجحا وجذابا تبدو متسقة في جميع البلدان، وهى الدراسة التي نشرت في مجلة علم النفس التجريبي.

وبحسب موقع "CNN" ووجد الباحثون أنه مقارنة بالأشخاص الذين يعتبرون "جيدين" أو "مفضلين"، فإن الأشخاص الذين يعتبرون "رائعين" أو بالغى النجاح، يُنظر إليهم على أنهم أكثر انفتاحًا وقوة، ومغامرة وانفتاحًا واستقلالية.

وقال تود بيزوتي، الأستاذ بجامعة أدولفو إيبانيز في تشيلي، والذي كان أحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو رؤية نفس السمات تظهر في كل بلد، قائلا إنه سواءً كان الناس في الصين أو كوريا أو تشيلي أو الولايات المتحدة، فإنهم يحبون من يتجاوزون الحدود ويُحدثون التغيير.

"شخص رائع" لا يعني أنه "جيد"

وأجرى الباحثون من جامعات أدولفو إيبانيز وأريزونا وجورجيا، خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2022، تجارب مع ما يقرب من 6000 شخص في اثنتي عشرة دولة، وهى أستراليا وتشيلي والصين وألمانيا والهند والمكسيك، ونيجيريا وإسبانيا وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة، حيث طُلب من المشاركين التفكير في شخص في حياتهم يعتبرونه "رائعًا" أو "غير رائع" أو "جيدًا" أو "غير جيد"، ثم طُلب منهم تقييم شخصية ذلك الشخص باستخدام مقياسين، وهما مقياس الشخصية الخمس الكبرى، وهو نموذج علمي واسع الاستخدام يساعد في وصف سمات الشخصية، واستبيان القيم الشخصية، الذي يهدف إلى قياس القيم الأساسية للفرد.

وربط المشاركون في الدراسة باستمرار بين الهدوء، والضمير الحي، والشمولية، والطيبة، والدفء، والأمان، والتقليدية، والتوافق مع كون الشخص جيدًا، أكثر من كونه شخصًا رائعًا، واعتُبرت الكفاءة "رائعة" و"جيدة" في آنٍ واحد، ولكن ليس بشكل منفصل، لكن معيار "الروعة" يكمن في امتلاك السمات الشخصية الستة، وهى أكثر انفتاحًا، وحبًا للمتعة، وقوة، ومغامرة، وانفتاحًا، واستقلالية، بغض النظر عن عمر الشخص أو جنسه أو مستواه التعليمي.

السمات "الرائعة" ليست شيء يمكن تعليمه.

وأظهر البحث أن الأشخاص الرائعين بالغى النجاح، والأشخاص الطيبين ليسوا نفس الشيء، ولكن قد تكون هناك بعض السمات المتداخلة، كما قال الباحث المشارك كالب وارن، أستاذ التسويق في جامعة أريزونا.

وقال وارن أنه لكي يُنظر إلى الشخص على أنه رائع، عادةً ما يحتاج إلى أن يكون محبوبًا أو مثيرًا للإعجاب، مما يجعله مشابهًا للأشخاص الطيبين، ومع ذلك، غالبًا ما يتمتع الأشخاص الرائعون بصفات أخرى لا تُعتبر بالضرورة "طيبة" من الناحية الأخلاقية، مثل السلطوية.

يمكن أن يكون "الرائع" مثيرا للجدل

وعندما طُلب منه التفكير في شخصية عامة أو مشهورة تجسد "الروعة" استنادًا إلى بحثه، قال بيزوتي على الفور إنه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك، موضحا أنه شخصية مثيرة للجدل، لكنه يتمتع بجميع الشروط الستة التي حددتها الدراسة.

وقال إن ماسك "قوي بلا شك" ومستقل، ويبدو منفتحًا بسبب تواجده على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، رغم ذلك يقوم ببعض التصرفات السيئة، مثل تدخينه المريجوانا في أحد البرامج التليفزيونية.

الفوارق الجيدة وغير الجيدة بالسمات الشخصية

وفي الحياة الواقعية، قد يكون الهدوء سمة إيجابية، ولكنه قد يحمل أيضًا دلالة سلبية في سياقات اجتماعية معينة، و قد يكون من المفيد في الدراسات المستقبلية دراسة الفروق بين الهدوء الجيد والهدوء السيئ.

ومن وجهة نظر علمية، يبدو أن البرودة هي نتاج للاستدلال والبناء الاجتماعي أكثر من كونها نتيجة للوراثة، على الرغم من أن المزاج المنخفض المستوى الذي يتأثر بالوراثة يمكن أن يغذي بناء الشخصية المستمر.

لذلم فإن كلمة "رائع" أو ناجح متأصلة بعمق في مفرداتنا الاجتماعية لأنها تُعدّ اختصارًا لاستنتاجات معقدة، فهي تُجسّد إشارات المكانة الاجتماعية والانتماء والهوية بطرق آنية، وإن كانت نمطية للغاية، ومن منظور علمي، تُعد دراسة "الرائع" مهمة تحديدًا لأنها تكشف عن كيفية تأثير الاستدلالات السريعة والتخطيطية للسمات على السلوك والديناميكيات الاجتماعية، لا سيما في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وثقافة المؤثرين.