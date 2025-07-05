شكرا لقرائتكم خبر عن النوم الكافى ليس رفاهية.. روشتة بنمط الحياة الصحية لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

إن معرفة درجة خطر الإصابة بمرض السكر لديك يجعلك تتخذ خيارات صحية للوقاية خاصة من مرض السكر من النوع الثاني، كما يساعدك إجراء الفحوصات اللازمة باستمرار والمتابعة مع طبيبك وتناول الأدوية في موعدها وغيرها في إدارة المرض بشكل فعال والوقاية من أي مضاعفات صحية.

نصائح لمرضى السكر من النوع الثانى للوقاية من أي مضاعفات صحية

الوقاية من مرض السكر من النوع الثاني أو حتى التحكم فيه وإدارته بشكل فعال دون مضاعفات، يعتمد على مجموعة من النصائح والخطوات الفعالة.. على النحو التالى:

اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن

من خلال التحكم في تناول الكربوهيدرات والحد من السكريات المضافة والدهون المشبعة، ودمج الدهون الصحية مثل الأسماك والمكسرات والزيوت النباتية، وضع في اعتبارك أيضًا توقيت تناول الوجبات والوقت الفاصل بينها.

اجعل النوم أولوية

استهدف الحصول على قسط كاف من النوم من 7-9 ساعات في كل ليلة.

الحفاظ على وزن صحي

إن فقدان حتى كيلو جرامات ولو قليلة من الوزن يمكن أن يحسن بشكل كبير السيطرة على نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يساعدك تناول أطعمة ومشروبات صحية في التخلص من الوزن الزائد، حيث أضف المزيد من الفاكهة والخضراوات إلى وجباتك اليومية، وقلل من تناول السكر والملح والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والأطعمة المصنعة.

حافظ على رطوبة جسمك

من خلال شرب ما يكفى من الماء واجعله بديلًا للمشروبات السكرية كالصودا والعصائر والمشروبات الرياضية والقهوة والشاي المُحلى، كما يمكن تعزيز نكهة الماء بإضافة مكونات صحية مثل النعناع والليمون والخيار.

حافظ على نشاطك البدنى

حيث أن لممارسة الرياضة العديد من الفوائد الصحية، فهى تحسن المزاج والصحة العامة، لذلك ابحث عن طرق بسيطة للنشاط البدنى مثل المشى لمدة 30 دقيقة يوميًا، 5 مرات أسبوعيًا، ليصل إجمالي النشاط البدني إلى 150 دقيقة أسبوعيًا.

إدارة التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر على مستويات السكر في الدم، لذلك ابحث عن طرق صحية للتعامل مع التوتر، مثل التنفس العميق، أو ممارسة اليوجا، أو قضاء الوقت في الطبيعة.

راقب مستويات السكر في الدم بانتظام

يساعد قياس مستويات السكر في الدم بانتظام في تتبع فعالية العلاج وتحديد وجود أي مشكلات محتملة قد تتطلب استشارة الطبيب لإجراء تغييرات على الأدوية.

الخضوع لفحوصات دورية

الخضوع لفحوصات منتظمة أمر ضرورى للتحكم في مرض السكر من النوع الثانى، حيث يتيح للطبيب مراقبة حالتك وإجراء أي تعديلات ضرورية على خطة العلاج الخاصة.

الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم مضاعفات مرض السكر وزيادة خطر الإصابة بمضاعفات صحية أخرى مثل أمراض القلب، كما أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني بنسبة 30 إلى 40% مقارنةً بغير المدخنين.