10 أطعمة ومشروبات تساعدك على تقليل آلام التهاب المفاصل

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إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل، فيوجد عدد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تخفيف الآلام، ودعم صحة المفاصل.

ووفقًا لموقع "Very good health"، يوجد 10 أطعمة ومشروبات تساعد على خفض التهاب المفاصل، وتسكين الآلام المرتبطة به.

10 أطعمة ومشروبات تدعم صحة المفاصل الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات.

وفي دراسة أجريت على 176 شخصًا مصابين بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي المناعي الذاتي، ارتبط تناول الأسماك مرتين أو أكثر في الأسبوع بانخفاض طفيف في نشاط المرض مقارنة بعدم تناول الأسماك أبدًا أو تناولها مرة واحدة فقط في الشهر.

الأطعمة المخمرة

يتم تصنيع الأطعمة المخمرة من خلال عمل البكتيريا والخميرة، ما يؤدي إلى تغيير التركيب الكيميائي للطعام، والتي تشمل الخبز والجبن والمخللات والزبادى.

ونظرًا لاحتوائها على بكتيريا وفطريات بروبيوتيك مفيدة، فإن الأطعمة المخمرة قد تعمل على تعزيز جهاز المناعة، وتقليل الالتهاب، وحتى خفض خطر الإصابة بالعديد من الحالات الالتهابية.

الفواكه والخضروات

تعد الخضراوات الملونة مفيدة لمرضى التهاب المفاصل، وذلك لأن العناصر الغذائية المضادة للأكسدة هى التي تُضفي لونًا على هذه الخضراوات، بما في ذلك بيتا كاروتين الذي يُعطي اللون البرتقالي، والكلوروفيل (اللون الأخضر)، والفلافونويد (اللون الأرجواني) ، والمرتبطة بتحسين وظيفة المناعة والعمليات المضادة للالتهابات.

وتقاوم مضادات الأكسدة الجزيئات شديدة التفاعل في الخلايا، ويطلق عليها الجذور الحرة، التي قد تُعزز الالتهاب، وتشمل الخضروات الملونة الجزر والخضروات الورقية الداكنة والفلفل الحلو والطماطم، بينما تشمل الفواكه المعروفة بتأثيراتها المضادة للالتهابات، التفاح والتوت والفراولة، والحمضيات بما في ذلك الليمون والبرتقال، والفواكه ذات النواة مثل الكرز والخوخ والبرقوق.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركب يسمى (EGCG)، والذي يتمتع بتأثيرات مضادة للالتهابات، وللحصول على أقصى استفادة من الشاي الأخضر كمضاد للالتهابات، يجب الاانتباه لكمية السكر المضافة، وذلك لأن الكميات الزائدة من السكر قد تسبب الالتهاب.

الزيوت الصحية

تعتبر الزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون وزيت دوار الشمس وزيت السمسم وزيت الأفوكادو وزيت الفول السوداني، دهونًا صحية، ويعد العديد منها جزءًا من النظام الغذائي المتوسطي ، المعروف بفعاليته في مكافحة الالتهابات .

وتحتوى تلك الزيوت على نسبة صغيرة فقط الدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وهو أمر ضار بصحة القلب، وقد تساعد هذه الأنواع من الدهون الصحية في تقليل الالتهابات .

البقوليات

البقوليات هي عائلة من النباتات التي تشمل الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء، وهلا أطعمة غنية بالعناصر الغذائية وتشكل مصادر جيدة للبروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة، والفيتامينات والمعادن الأساسية.

وتظهر الأبحاث أن البقوليات توفر أيضًا مركباتٍ مُفيدة مُتنوعة، مثل الببتيدات والبوليفينولات والسابونين، والتي تعرف بتأثيراتها المُضادة للأكسدة والالتهاباتـ ويعتقد العديد من الباحثين أنها قد تشكل خيارًا بديلًا لإدارة الحالات الالتهابية، بما في ذلك التهاب المفاصل.

منتجات الألبان قليلة الدسم

يساعد تناول منتجات الألبان في إدارة الالتهاب وتقليل آلام المفاصل، ووفقا لإحدى الدراسات فإن للمنتجات الألبان قليلة الدسم لها تأثيرات مضادة للالتهابات، مع أنه يجب تجنبها لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب.

كما تعد منتجات الألبان أيضًا واحدة من أفضل مصادر الكالسيوم وفيتامين د، ويمكن للكالسيوم وفيتامين د معًا أن يساعدا في الحفاظ على صحة العظام، وهو أمر حيوي للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، بما في ذلك الجوز واللوز وبذور الكتان وبذور الشيا، هي مصادر جيدة لزيوت أوميجا 3 المضادة للالتهابات، وقد تساعد في إدارة آلام المفاصل والالتهابات الناجمة عن التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام.

التوابل والأعشاب

يمكن أن تساعد الأعشاب والتوابل المختلفة في تقليل الالتهاب وآلام المفاصل، مثل القرفة والثوم والزنجبيل والكركم والزعفران، والتي تدعم أبحاث مهمة استخدامها في علاج الأمراض الروماتيزمية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وهشاشة العظام والألم العضلي الليفي، وهذه الأعشاب والتوابل لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

الحبوب الكاملة

تظهر الأبحاث أن الحبوب الكاملة تلعب دورًا في إدارة الالتهاب الجهازي، بجانب أنها مليئة بالألياف، وهو أمر حيوي للحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي، ونظام مناعي قوي، والسيطرة على الالتهاب.

وقد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة على تقليل البروتين التفاعلي-سي، وهو مؤشر حيوي للالتهابات، وفي المقابل قد يؤدي تناول الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض أو أو الأرز الأبيض إلى زيادة الالتهاب وجعل مفاصلك تؤلمك أكثر.

الأطعمة التي يجب عليك تجنبها عند الإصابة بالالتهاب

تشمل الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الالتهاب ما يلي:

الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل الحساء المعلب والوجبات الخفيفة

الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة

السكريات المصنعة، بما في ذلك الحلوى، والبسكويت، والكعك، والصودا

الحبوب المكررة

الدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء والأطعمة المصنوعة من الدهون المشبعة والزيوت