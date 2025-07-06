شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء شائعة فى العصائر تُفسد أهدافك فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

عند اختيار مشروب صحي، غالبًا ما تتصدر العصائر قائمة المشروبات، ليس فقط لسهولة تحضيرها، بل أيضًا لطعمها اللذيذ والمنعش، مع ذلك، ليست كل العصائر متساوية في القيمة والفائدة، فإذا لم تكن حذرًا، فقد يكون تناول العصائر أكثر ضررًا من نفعه، خاصةً خاصة إذا كنت تسعى لإنقاص وزنك.

فيما يلي حسب موقع " onlymyhealth"من 5 أخطاء شائعة عند تناول العصائر والتي قد تؤدي إلى تخريب أهدافك وما يجب عليك فعله بدلاً من ذلك.

استخدام الفاكهة الزائدة

الفواكه صحية، لكن الإفراط فيها قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصةً في العصائر، كثير من الناس يملؤون الخلاطات بالموز والمانجو والأناناس والتوت دون إدراك كمية السكر الطبيعي المضافة، مع أن سكريات الفاكهة طبيعية، إلا أنها ترفع مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطاقة وزيادة الجوع لاحقًا. مع مرور الوقت، قد يعيق هذا جهودك في إنقاص الوزن.

بعض الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تشمل الموز والمانجو والعنب والكرز.

ما يُنصح به بدلًا من ذلك: التزم بحصة واحدة من الفاكهة في كل عصير، وازنها بخضراوات مثل السبانخ والكرنب والخيار، فهي أقل سكرًا وغنية بالعناصر الغذائية.

تجنب البروتين والدهون الصحية

إذا كان عصيرك يتكون في معظمه من الفاكهة والعصير، فقد يُشعرك بالجوع بعد ساعة، ذلك لأنه يفتقر إلى البروتين والدهون، وهما عنصران أساسيان يُساعدان على الشعور بالشبع ويدعمان عملية الأيض.

ما يُنصح به بدلاً من ذلك: أضف مغرفة من مسحوق البروتين، أو الزبادي اليوناني، أو زبدة الجوز، أو بذور الشيا، أو بذور الكتان، تُساعد هذه المكونات على استقرار مستوى السكر في الدم، وتُشعرك بالشبع لفترة أطول.

استخدام عصير الفاكهة كأساس طول اليوم

يستخدم الكثيرون عصير البرتقال أو عصير التفاح أو العصائر المعبأة كأساس سائل، ظنًا منهم أنه يُضيف نكهةً وعناصر غذائية، لكن هذا قد يُفسد أهدافك الصحية، إذ قد يُحوّل مشروبًا صحيًا إلى كوب مليء بالسكر، ذلك لأن العصائر المعبأة غالبًا ما تكون غنية بالسكر وقليلة الألياف، بدون الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، يُؤدي العصير إلى ارتفاع سريع في سكر الدم.

بديل: استخدم الماء، أو حليب اللوز غير المحلى، أو ماء جوز الهند، هذه الخيارات تُضفي قوامًا كريميًا أو ترطيبًا دون إضافة سكر.

تجاهل أحجام الحصص

مجرد كونه صحيًا لا يعني أنه يمكنك تناول كميات غير محدودة، شرب عصير سموثي سعة 600 مل غني بمكونات عالية السعرات الحرارية قد يتجاوز بسهولة الكمية الموصى بها من السعرات الحرارية لوجبة أو وجبة خفيفة، هذا قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر مما تحرقه، مما يعيق فقدان الوزن، وقد يؤدي إلى زيادته.

ما يُنصح به بدلاً من ذلك: قِس مكوناتك وانتبه للإضافات عالية السعرات الحرارية، مثل المكسرات والبذور ومنتجات الألبان كاملة الدسم، اجعل العصائر تحتوي على ما بين 300 و400 سعرة حرارية إذا كنت تستخدمها كوجبة خفيفة، أو ما بين 400 و500 سعرة حرارية إذا كنت تستخدمها كبديل للوجبة.

عدم التوازن في الألياف

على الرغم من احتواء الفواكه والخضراوات على الألياف، إلا أن مزجها جيدًا أو استخدام العصير فقط قد يقلل من محتواها في العصير، الألياف ضرورية للهضم، التحكم في نسبة السكر في الدم، والشبع، لذلك، بدون كمية كافية من الألياف، يُهضم العصير بسرعة كبيرة، مما يجعلك جائعًا وعرضةً للإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

بديل: أضف مكونات غنية بالألياف مثل الشوفان، أو بذور الكتان المطحونة، أو بذور الشيا، أو قشر السيليوم، هذه المكونات تُحسّن قوام العصير وتُشعرك بالشبع لفترة أطول.