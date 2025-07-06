شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 10 خرافات عن مرض السكر.. اعرف الحقائق وكيف تتجنب الأضرار؟ والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكر من أكثر الأمراض شيوعًا ، ومع كثرة الخرافات المحيطة بهذا المرض يصعب فهمه فهمًا كاملًا، وقد تُؤخّر هذه المفاهيم الخاطئة التشخيص، وتفاقم المضاعفات، أو تُؤدي إلى سوء إدارة المرض، فى هذا التقرير نتعرف على 10 خرافات شائعة حول داء السكر وتصحيحها والمخاطر الخفية التي تصاحبها.

1. الخرافة الأولى: تناول السكر يسبب مرض السكر

الحقيقة: يعزى داء السكر إلى مجموعة من العوامل الوراثية ونمط الحياة، وليس السكر فقط، والإفراط في تناول الأطعمة السكرية قد يساهم في السمنة، وهي عامل خطر، لكن السكر نفسه ليس السبب المباشر.

المخاطر الخفية: الاعتقاد بهذا قد يجعلك تتجاهل أسبابًا حيوية أخرى مثل مقاومة الأنسولين أو الاستعداد الوراثي.

2. الخرافة الثانية: فقط الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يصابون بمرض السكري

الحقيقة: في حين أن الوزن هو عامل، حتى الأشخاص النحيفين يمكن أن يصابوا بمرض السكر من النوع الثانى، وخاصة إذا كان لديهم دهون حشوية أو تاريخ عائلي.

المخاطر الخفية: قد يؤخر الأشخاص النحيفون إجراء الاختبار أو يتجاهلون الأعراض

3. الخرافة الثالثة: مرض السكر ليس خطيرًا

الحقيقة: إذا لم تتم معالجة مرض السكر، فقد يؤدي ذلك إلى أمراض القلب، وفشل الكلى، والعمى، وتلف الأعصاب.

المخاطر الخفية: التقليل من أهمية المرض قد يمنعك من اتخاذ خطوات استباقية.

4. الخرافة الرابعة: ستعرف إذا كان لديك نسبة سكر في الدم مرتفعة

الحقيقة: لا يشعر العديد من الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الثاني بأي أعراض حتى تظهر المضاعفات.

المخاطر الخفية: مرض السكر غير المشخص قد يؤدي إلى إتلاف الأعضاء بصمت.

5. الخرافة الخامسة: لا يستطيع مرضى السكر تناول الكربوهيدرات

الحقيقة: الكربوهيدرات ضرورية للطاقة. يكمن السر في اختيار كربوهيدرات معقدة غنية بالألياف ومراقبة كمياتها.

المخاطر الخفية: إن التخلص من الكربوهيدرات بشكل كامل يمكن أن يسبب اختلالات غذائية.

6. الخرافة السادسة: الأنسولين هو الملاذ الأخير ويسبب الاعتماد عليه

الحقيقة: الأنسولين هو هرمون منقذ للحياة، وليس عقابًا.

خطر خفي: تجنب الأنسولين بسبب الخوف قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة السيطرة على نسبة السكر في الدم.

7. الخرافة السابعة: العلاجات الطبيعية يمكن أن تشفي مرض السكر

الحقيقة: لا يوجد علاج عشبي يشفي داء السكر. قد يساعد بعضها في السيطرة عليه، ولكن تحت إشراف طبي فقط.

المخاطر الخفية: الاعتماد فقط على العلاجات "الطبيعية" قد يؤدي إلى تأخير فعالية الرعاية.

8. الخرافة الثامنة: مرض السكر من النوع الثاني خفيف

الحقيقة: لا يوجد أي شكل من أشكال مرض السكر "خفيف".

المخاطر الخفية: تجاهل النوع الثاني من مرض السكر قد يؤدي إلى مضاعفات تغير الحياة.

9. الخرافة التاسعة: لا يستطيع مرضى السكر أن يعيشوا حياة طبيعية

الحقيقة: مع اتباع نمط الحياة الصحيح والعلاج المناسب، يمكن لمرضى السكر أن يكونوا بصحة جيدة.

المخاطر الخفية: هذه الأسطورة تسبب خوفًا ووصمة عار لا داعي لها.

10. الخرافة العاشرة: لا يمكن للأطفال الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني

الحقيقة: إن معدلات السمنة بين الأطفال آخذة في الارتفاع، ومعها مرض السكر من النوع الثاني الذي يصيب الأطفال في وقت مبكر.

المخاطر الخفية: قد يتجاهل الآباء الأعراض عند الأطفال الصغار.

