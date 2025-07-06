مهارات إسعافية مجربة لإنقاذ طفلك من نوبات ضيق التنفس في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 11:54 صباحاً - يعدّ ضيق التنفس حالة تتسبب في صعّوبة دخول الهواء إلى الرئتين، فلا يقتصر الأمر على البالغين فحسب، بل قد يصيب الأطفال أيضاً، خاصة في فصل الصيف، وارتفاع الحرارة والرطوبة.

قد يُصاب الأطفال بضيق في التنفس فجأة، وقد يحدث ذلك في وقت قصير. وفي المقابل، قد يستمر في بعض الأحيان ضيق التنفس لفترة طويلة، ويجب عندما يُعاني منه الطفل، عدم إصابتك بالذعر، بل في المقابل عليكِ القيام بتقديم بعض الإسعافات الأولية التي يحتاجها طفلك، والتي يقدمها موقع "هيلث لاين".

جلوس الطفل مستلقياً

وضع الطفل مستلقياً يقلل ضيق التنفس - الصورة من موقع Freepik

أول ما عليكِ فعله هو وضع الطفل مستلقياً، والهدف من ذلك هو منع الطفل من بذل الكثير من الطاقة، وبالتالي تقليل كمية الأكسجين التي يتم إطلاقها.

فكلما زادت الطاقة التي يبذلها الطفل؛ زادت كمية الأكسجين التي يتم إطلاقها، ونتيجة لذلك سيواجه الطفل صعوبة أكبر في التنفس.

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أخذ نَفَس بطيء

إن تهدئة الطفل ضرورية أيضاً، فعندما يكون الأطفال في حالة ذعر؛ سيزداد لديهم ضيق التنفس ونقص الأكسجين، لذا عند شعور طفلك بضيق في التنفس؛ حاولي تهدئته وأخذ نَفَس عميق ببطء. قد يساعد ذلك في استعادة إيقاع التنفس، وعليكِ أيضاً مساعدة طفلك على أخذ نفس عميق قدر الإمكان من أنفه، وغلق فمه، ثم يمكنه فتح فمه والزفير ببطء.

أدوية لضيق التنفس

قد يكون ضيق التنفس نفسه ناتجاً عن أسباب مختلفة، إذا كان بسبب الحساسية؛ فيمكن للأمهات إبعاد الطفل عن مسببات الحساسية.

ثم عليكِ بعد ذلك إعطاء الطفل جهاز الاستنشاق، أو بعض أدوية ضيق التنفس التي وصفها الطبيب.

تغيير طريقة النوم

إذا كان طفلك يعاني من انقطاع النفس النومي؛ فانتبهي لطريقة نومه، فقد يؤدي النوم الخاطئ إلى استيقاظه المتكرر؛ بسبب صعوبة التنفس.

إن طريقة النوم المناسبة لمرضى انقطاع النفس النومي هي الاستلقاء على الجانب، مع ضم الساق حول وسادة، ثم التأكد من أن الرأس مدعوم بوسادة، وأن الظهر مستقيم.

ستجعل هذه الطريقة في الجلوس الطفل أكثر هدوءاً أثناء النوم، ويمكنه التنفس بسهولة وأكثر سلاسة، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان طفلك يعاني من نقص الأكسجين؛ فإن إحدى الطرق الموصى بها لزيادة نمو الرئة هي النوم على البطن، وقد يساعد ذلك الرئتين في الجزء الخلفي من الجسم بالتمدد بشكل أفضل.

استنشاق البخار

قد يكون ضيق تنفس طفلكِ ناتجاً عن إصابته بنزلة برد، وتُسبب هذه الحالة انسداد أنف الطفل بالمخاط، مما يُصعّب عليه التنفس، حيث يُمكن للبخار الدافئ من جهاز الاستنشاق أن يُساعد على استرخاء المجاري الهوائية، وتخفيف المخاط في الرئتين، مما يُسهّل على الأطفال التنفس.

الزنجبيل المغلي

الزنجبيل يُساعد في التغلب على ضيق التنفس لدى الأطفال - الصورة من موقع Freepik

الزنجبيل يُمكن أن يُساعد في التغلب على ضيق التنفس لدى الأطفال، ويعود ذلك إلى فوائد الزنجبيل المعروفة في تحسين تدفق الأكسجين إلى الجسم.

يمكنك سحق قطعة أو قطعتين متوسطتي الحجم من الزنجبيل، وغليهما جيداً بعد النضج، يُضاف السكر البني أو العسل أو القرفة لتقليل حدة الطعم.

البحث عن مكان مريح

إذا شعر طفلك بضيق في التنفس أثناء وجوده في مكان عام، يمكنك اصطحابه إلى مكان أكثر هدوءاً وبعيداً عن الصخب والضوضاء.

التواجد في مكان هادئ يساعده على الهدوء، مما يسمح له بالراحة، وتعدّ هذه الطريقة لعلاج ضيق التنفس لدى الأطفال فعالة في المساعدة على تخفيف ضيق التنفس لديهم.

في هذه الأثناء، إذا شعر طفلك بضيق في التنفس أثناء اللعب في المنزل؛ فيمكنه الجلوس فوراً على مقعد ذي مسند ظهر؛ لجعله أكثر راحة، يمكنكِ وضع وسادة غير طرية تحت ظهره وفتح بعض أزرار قميصه أو حزامه؛ حتى لا يشعر بالحرارة أو بضيق في التنفس أكثر.

أعطي طفلكِ مشروباً

قد يُفاقم الجفاف حالة طفلكِ. لذلك، بعد زوال ضيق التنفس؛ أعطي طفلكِ كوباً من الماء، أو شاياً مُحلى دافئاً، ويمكنكِ أيضاً إعطاء طفلكِ حليب الأم أو الحليب الصناعي، وعليكِ مراقبة طفلكِ أثناء إعطائه مشروباً عند شعوره بضيق التنفس، فعندما يتنفس طفلكِ بسرعة؛ فإن إعطاءه مشروباً قد يُسبب له الاختناق.

استخدمي مروحة

يمكن لتدفق الهواء البارد والمنعش أن يُرخي المجاري الهوائية، مما يُتيح التنفس بسهولة أكبر للأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس.

ببساطة، عليكِ توجيه المروحة نحو وجه طفلكِ لبضع ثوانٍ، واطلبي منه تنظيم تنفسه ببطء.

إعطاء الأكسجين

يُمكن للأمهات إعطاء أطفالهن الأكسجين، إذا كان لديهن أكسجين إضافي في المنزل. ويجب أن يكون إعطاء الأكسجين وفقاً لتعليمات الطبيب.

وإذا لم يكن لديكِ أي أكسجين، انقليه فوراً إلى المستشفى، إذا لم تُجدِ جميع الطرق السابقة نفعاً، يُنصح الأمهات بطلب المساعدة الطبية فوراً.

يجب أيضاً اصطحاب طفلكِ إلى الطبيب فوراً عندما تظهر عليه علامات ضيق التنفس.

متى يجب زيارة الطبيب إذا كان طفلك يعاني من ضيق في التنفس؟

يجب الاتصال على الفور بطبيب أطفال، أو التوجه إلى قسم الطوارئ إذا كان التنفس مصحوباً بالعلامات التالية:

تنفس صاخب (أزيز) ولهث.

شخير مستمر.

انبساط منخري الطفل وصعوبة في كل نفس.

إصدار صوت أجش عالي النبرة وسعال شديد.

انقباضات (ارتفاع وانخفاض عضلات صدر الطفل ورقبته أكثر من المعتاد عند التنفس).

قد يبدو الصدر غائراً.

توقف التنفس لأكثر من 10 ثوانٍ.

فقدان الشهية لدى الطفل.

زرقة الشفتين.

الخمول.

ارتفاع درجة حرارة الطفل.

يستخدم الأطباء والطاقم الطبي عدة طرق لتخفيف وعلاج ضيق التنفس عند الأطفال.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.