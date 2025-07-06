شكرا لقرائتكم خبر عن رطب على نفسك وحافظ على وزنك.. فوائد تناول الديتوكس في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

سواء كنت تسعى لإنقاص وزنك أو ببساطة تنظيف وترطيب جسمك خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، يُمكن لعصير سموثي أو ديتوكس صحي أن يُساعدك بشكل كبير في تجديد نشاط جسمك، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتعزيز عملية الأيض، وتحسين صحة الأمعاء والمناعة والجهاز الهضمي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا يُعد ديتكوس أو عصير الخيار مع الزبادى خيارًا رائعًا لفصل الصيف؟

مزيج الزبادى مع الخيار يُمكن أن يُساعد بشكل طبيعي في تحسين الصحة العامة، حيث يُساعد هذا المزيج معًا على تحسين صحة الأمعاء بشكل طبيعي، ويُساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويُعزز المناعة، ويُساعد في إدارة الوزن.

فيما يلى.. بعض الأسباب التي تجعل هذا العصير مثاليًا لتناوله يوميًا:

منخفض السعرات الحرارية

يتكون الخيار من أكثر من 90% ماء، مما يجعله مرطبًا ممتازًا، ويلعب الترطيب دورًا أساسيًا في الحفاظ على كفاءة التمثيل الغذائي، وعندما يكون جسمك رطبًا جيدًا، فإنه يعالج العناصر الغذائية ويحرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى ذلك، يتميز الخيار بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على الألياف، دون زيادة في السعرات الحرارية، مما يدعم عمليات حرق الدهون.

الزبادى غنى بمحتواه من البروبيوتيك

الزبادى غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة ميكروبيوم الأمعاء، والأمعاء المتوازنة ضرورية لكفاءة الهضم وتدعم الأيض، وعندما يكون الهضم سلسًا، يمتص الجسم العناصر الغذائية بكفاءة أكبر، مما يؤدي إلى تحسين استخدام الطاقة وتقليل تخزين الدهون، كما تساعد البروبيوتيك على تنظيم حساسية الأنسولين، مما يؤثر بشكل مباشر على كيفية تخزين الجسم للدهون وحرقها.

البروتين والكالسيوم

يحتوي الزبادى على البروتين والكالسيوم، وكلاهما معروف بمساهمتهما في زيادة توليد الحرارة، وهي العملية التي يحرق بها الجسم السعرات الحرارية لإنتاج الطاقة، ويتميز البروتين تحديدًا بتأثير حراري عالٍ، مما يعني أنه يتطلب طاقة أكبر للهضم والاستقلاب والامتصاص، مما يزيد من حرق السعرات الحرارية، ومن ناحية أخرى، أظهرت الدراسات أن الكالسيوم يدعم تكسير الدهون في الخلايا الدهنية، وخاصةً الدهون حول البطن.

يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام

الألياف الموجودة في الخيار والبروتين في الزبادى يجعلان هذا المزيج مُشبِعًا ومرضيًا، يمكنك تناوله صباحًا أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار للتقليل من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، ويُساعد أيضًا على تنظيم استهلاك السعرات الحرارية طوال اليوم، وهذا بدوره يُساعد على تحقيق نقص مُستمر في السعرات الحرارية دون الشعور بالجوع، وهو أمر ضروري لتعزيز عملية الأيض ودعم فقدان الوزن الصحي مع مرور الوقت.

إزالة السموم وتأثيرات مضادة للالتهابات

يتميز الخيار بخصائص مُدرّة للبول تُساعد على طرد السموم من الجسم، مما يُحسّن الأداء الأيضي، كما يحتوي على مُضادات الأكسدة ومركبات مُضادة للالتهابات تُقلل الالتهاب الداخلي، وهو سبب شائع لبطء عملية الأيض، حيث أن مزيج الخيار مع الزبادى يُهدئ الجهاز الهضمي، لأنها مزيجًا لطيفًا مُزيلًا للسموم، يُعزز وظائف الكبد والكلى، وهما العضوان الرئيسيان المُشاركان في تنظيم عملية الأيض.