شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: "التمارين الرياضية" بعد التعافي من السرطان تمنع تكرار الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

ممارسة الرياضة بانتظام لها فوائد عديدة، منها تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض القلب، وقد وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن مرضى السرطان الذين شاركوا في برنامج رياضي منظم حققوا نتائج أفضل، حيث عاشوا لفترة أطول دون عودة السرطان، وانخفض لديهم خطر الوفاة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".



ممارسة الرياضة بعد التعافى من السرطان

تشير نتائج الدراسة إلى أن ممارسة الرياضة يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في علاج السرطان، مما يساعد المرضى على عيش حياة أطول وأكثر صحة، ومن خلال دمج الرياضة في خطة الرعاية الخاصة بهم، يمكن لمرضى السرطان تحسين معدلات نجاتهم وتقليل خطر تكرار الإصابة بالسرطان.

أجريت تجربة سريرية في عدة دول، وتابعت ما يقرب من 900 مريض مصاب بسرطان القولون في المرحلتين الثانية والثالثة، حيث أكمل المشاركون الجراحة والعلاج الكيميائي، وقُسموا إلى مجموعتين: تلقت المجموعة الأولى تدريبًا رياضيًا منظمًا مرتين شهريًا خلال الأشهر الستة الأولى، ثم شهريًا لمدة ثلاث سنوات، بينما تلقت المجموعة الأخرى الرعاية المعتادة دون ممارسة رياضة.

وكانت نتائج الدراسة مذهلة

انخفض خطر عودة السرطان أو الإصابة بسرطان جديد لدى المشاركين في مجموعة التمارين الرياضية بنسبة 28%، والأهم من ذلك، انخفض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 37% خلال فترة متابعة استمرت ثماني سنوات.

كما تحسنت اللياقة القلبية الوعائية والقدرة على التحمل في مجموعة التمرين، كما هو موضح من خلال اختبار المشي لمدة ست دقائق ونتائج VO₂ max الأفضل.

يقترح الخبراء وفقًا لذلك أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يجب أن تكون جزءًا من خطة التعافي من السرطان، بعدما أظهرت نتائج الدراسة ما يمكن أن تحققه ممارسة الرياضة من تغيير جذري في علاج السرطان، إذ تُظهر أن ممارسة الرياضة تُقلل بشكل كبير من خطر تكرار الإصابة بالسرطان أو ظهور حالات جديدة، ومن خطر الوفاة أيضًا، ويُمكن لهذه النتائج أن تُغير بروتوكولات علاج السرطان، وفي الوقت الحالي، غالبًا ما يتلقى المرضى نصائح عامة لممارسة الرياضة بعد العلاج، لكن الكثيرين لا يتلقون دعمًا مُنظمًا لتحقيق ذلك، ويقترح مؤلفو الدراسة أن يحصل المرضى على "وصفات رياضية" وأن يُتابع الأطباء تقدمهم.

لماذا تساعد التمارين الرياضية في مكافحة السرطان؟

وفقًا لمؤلفو الدراسة، فإن ممارسة التمارين الرياضية لا تجعلك تشعر بالسعادة فحسب، بل إنها تعمل على تغيير جسمك على المستوى الخلوي والهرموني، مما يساعد على.. ما يلى:

تنظيم الهرمونات مثل الأنسولين والإستروجين المرتبطة بنمو السرطان.

تقليل الالتهاب المزمن الذي يساهم في تطور السرطان.

تعزيز وظيفة المناعة، ودعم قدرة جسمك على اكتشاف الخلايا غير الطبيعية وتدميرها.

دعم وزن الجسم الصحي، والذي يعد عاملًا رئيسيًا في تكرار الإصابة بالسرطان.