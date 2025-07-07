شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بأن ما يحدث حولك غير حقيقى.. ما "الانفصال عن الواقع"؟ والان مع تفاصيل الخبر

"الانفصال عن الواقع" هو شعور بالانفصال عما حولك، ويحدث على شكل نوبات تجعل من يمر بها يشعر بأن ما يحيط به أشبه بالأحلام أو غير واقعي، أو بعيدًا أو مشوهًا، ويعتبر الانفصال عن الواقع نوعًا من الانفصال، بين الجسد والأفكار والإحساس بالذات.

وبحسب موقع "Health" الطبي، من الشائع التعرض لنوبة خفيفة أو قصيرة المدى من الانفصال عن الواقع، حيث تظهر الدراسات أن ما بين 26% و74% من الناس، قد عانوا من أعراض الانفصال عن الواقع قصيرة المدى مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وذلك لأسباب متعددة، مثل التوتر والقلق والإرهاق وتعاطي المخدرات، إلا أن الانفصال المزمن قد يكون ناتجًا عن التعرض لصدمة أو حالات صحية كامنة.

أعراض نوبات الانفصال عن الواقع

قد تكون نوبات الانفصال عن الواقع قصيرة، تتراوح مدتها بين بضع دقائق وبضع ساعات، أما في الحالات المزمنة، فقد تستمر لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر، وقد يشعر من يمر بها بالأعراض التالية:

الشعور بأن الأشياء من حوله غير حقيقية أو بعيدة

المكان المألوف هو مكان غريب وغير مألوف

النظر إلى العالم من خلال الضباب

الوقت مشوه، على سبيل المثال قد تبدو بضع دقائق وكأنها ساعة

عدم القدرة على تذكر ما يفعله

المحيط من حوله مشوه أو متغير

الأصوات القريبة منه مكتومة أو الأضواء أكثر سطوعًا

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الانفصال المزمن عن الواقع، يمكن أن تسبب هذه الأعراض القلق والتوتر، وضعفًا وظيفيًا مثل الأداء السيئ في العمل أو المدرسة، والانفصال عن الآخرين.

أسباب الإصابة بتلك النوبات

يمكن أن يحدث الانفصال عن الواقع نتيجةً لعوامل متعددة، ويعتمد سبب المعاناة من الانفصال عن الواقع أيضًا على ما إذا كانت نوبة قصيرة أم طويلة.

أسباب الانفصال عن الواقع على المدى القصير

يمكن للعوامل التالية أن تسبب نوبة فقدان الوعي قصيرة المدى:

الضغط

القلق

التعب

اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

تغيرات في عادات النوم

تعاطى المخدرات أو الكحول

أسباب الانفصال عن الواقع على المدى الطويل

إذا استمرت نوبات الانفصال عن الواقع لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر، فقد تكون هناك مشكلة أكثر خطورة، قد تشمل أسبابها ما يلى:

الصدمة : إساءة معاملة الأطفال، وحوادث السيارات، والكوارث الطبيعية، والحرب، والفقر، والاعتداء، والتجارب المؤلمة أو المهددة للحياة الأخرى

الحالات الصحية العقلية: الاضطرابات الانفصامية، بما في ذلك اضطراب إزالة الشخصية، وفقدان الذاكرة الانفصامي، وهو عدم القدرة على تذكر المعلومات حول بيئتك أو نفسك، واضطراب الهوية الانفصامية، وهو سيطرة الهويات البديلة على وعي الشخص.

الحالات العصبية (المتعلقة بالدماغ): النوبات، والصداع النصفي، وإصابة الدماغ الرضحية، أو أمراض الأوعية الدموية الدماغية

علاج نوبات الانفصال عن الواقع

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الانفصال المزمن عن الواقع، يمكن أن تشمل أهداف العلاج ما يلي:

تعلم تقنيات التأريض للمساعدة في تقليل أعراض الانفصال عن الواقع

معالجة الصدمات الماضية التي قد تساهم في فقدان الواقع

اكتساب مهارات التعامل مع المشاعر والمواقف التي قد تؤدي إلى تلك النوبات

ولا يوجد حاليًا دواء معتمد لعلاج الانفصال عن الواقع، ولكن قد يصف الطبيب النفسى دواءً إذا كان لدي المريض تشخيص متزامن لاضطراب القلق أو الاكتئاب، ومع ذلك، يُعدّ العلاج النفسي، أو العلاج بالكلام، الخط الأول لعلاج الانفصال عن الواقع، مثل العلاج النفسي الديناميكي، والعلاج السلوكي المعرفي، والعلاج السلوكى الجدلى.