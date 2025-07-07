شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعرة حرارية تحتويها التفاحة وما الكمية الواجب تناولها يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

التفاح من أكثر الفواكه استهلاكًا، وهو معروف بنكهته الحلوة، فهو لا يُعدّ وجبة خفيفة لذيذة فحسب، بل يُقدّم أيضًا فوائد صحية عديدة يُمكنك الاستفادة منها، ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عن محتوى السعرات الحرارية في التفاح وتأثيره على صحتهم، فإلى جانب تناوله كوجبة خفيفة، يُمكن استخدامه في وصفات مثل الفطائر، والبسكويت، والمربى، والسلطات، ودقيق الشوفان، والعصائر، ولكن محتواه من السعرات الحرارية يزداد باستمرار، بحسب موقع تايمز ناو.

كم عدد السعرات الحرارية الموجودة في التفاحة ؟

من حيث السعرات الحرارية، يعد التفاح فاكهةً منخفضة السعرات الحرارية، ووفقًا لخبراء التغذية، يعتمد عدد السعرات الحرارية في التفاحة على حجمها، ومع ذلك، تحتوي التفاحة متوسطة الحجم - قطرها حوالي 7.5 سم - على حوالي 95 سعرة حرارية.

يأتي هذا العدد عادة من الكربوهيدرات في شكل سكريات طبيعية، ولكن المحتوى من السعرات الحرارية قد يختلف أيضًا قليلاً بناءً على عوامل مثل نضج الفاكهة.

لماذا يجب عليك أن تأكل التفاح؟

التفاح غنيٌّ بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة كالبوليفينولات. لذا، هناك فوائد عديدة للتفاح من بينها:

دعم فقدان الوزن

لكونه غنيًا بالألياف، يُشعر التفاح بالشبع،ووفقًا للدراسات، فإن تناول التفاح كاملًا يزيد الشعور بالشبع أكثر من تناول كميات متساوية من عصير التفاح، قد يحدث هذا لأن التفاح الكامل يُقلل من معدل إفراغ المعدة.

تناول التفاح بانتظام يساعد أيضًا على خفض مؤشر كتلة الجسم (BMI)، يُعدّ ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عامل خطر مرتبط بالوزن للإصابة بأمراض القلب.

مفيد لقلبك

يرتبط التفاح بانخفاض احتمال الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والنوبات القلبية، وتشير الدراسات إلى أن تناول 100 إلى 150 جرامًا يوميًا من التفاح الكامل يرتبط بخفض ضغط الدم، وذلك بفضل الألياف القابلة للذوبان.

يعزز صحة الأمعاء

التفاح غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف يعمل بمثابة بريبيوتيك في ميكروبيوم الأمعاء، وغالبًا ما تكون صحة الأمعاء مفتاح الصحة العامة ولأن الألياف الغذائية لا تُهضم، يصل البكتين إلى القولون سليمًا، مما يعزز نمو البكتيريا النافعة ويحسن نسبة البكتيريا العصوية إلى البكتيريا الفيرميكوتس، وهما النوعان الرئيسيان من البكتيريا في الأمعاء.

يحمي دماغك

يساعد الكيرسيتين الموجود في التفاح على حماية دماغك من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، وتشير الدراسات إلى أن للكيرسيتين خصائص وقائية ضد الأمراض الإدراكية مثل الخرف ومرض الزهايمر.

يقلل من فرص الإصابة بمرض السكر

تناول التفاح بانتظام يقلل من احتمالية الإصابة بداء السكر من النوع الثاني، لاحتوائه على نسبة عالية من بوليفينول كيرسيتين، ومع ذلك، ينصح الأطباء مرضى السكري بالتأكد من عدم ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مفرط.

كم عدد التفاحات التى يمكنك تناولها في اليوم؟

على الرغم من عدم وجود عدد محدد من التفاح الذي من الأفضل تناوله يوميًا، وفقًا للإرشادات الأمريكية للتغذية، فإن تناول حوالي خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، مقسمة بالتساوي بين الفاكهة والخضراوات.

تقول الدراسات إن الأشخاص الذين يتناولون 1 إلى 2 تفاحة يوميًا يتمتعون بفوائد صحية مثل انخفاض الكوليسترول وعلامات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

