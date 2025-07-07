شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب فحص التمر قبل تناوله؟ والان مع تفاصيل الخبر

حذر طبيب أمريكي من نمو العفن في التمور، محذرًا من تناولها دون فحص الجزء الداخلي بعد إزالة البذور، وقال الدكتور كونال سود إن ارتفاع نسبة السكر والرطوبة يجعل هذه الفاكهة - الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة - أكثر عرضة لنمو العفن، مما قد يشكل خطرًا بالغًا على صحتك، بحسب موقع "تايمز ناو".

يُعد التمر من أفضل الأطعمة لصحتك الجسدية والنفسية، فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة والعديد من المعادن الأساسية، وهو مفيد للهضم، وصحة القلب والأوعية الدموية، وحتى لفقدان الوزن.

وفقًا للطبيب الأمريكى يحتوي التمر على عفن خفي قد لا يُلاحظ في كثير من الأحيان، إن فتح التمور قبل تناولها يزيد من فرص اكتشاف أي تلوث فطري وتجنب المخاطر الصحية المحتملة.

لماذا يكون التمر عرضة للفطريات والعفن؟

وفقًا للخبراء، فإن ارتفاع نسبة السكر والرطوبة في التمور يجعلها عرضة لنمو وتكاثر الفطريات والعفن. يزدهر العفن أيضًا في الأطعمة عالية الحموضة، مُنتجًا جراثيم تُعطي الطعام المتعفن لونه - أخضر، أبيض، أسود، أو رمادي له جذور خيطية عميقة داخل الطعام - لا تُرى إلا بالمجهر.

كيف يُسبب تناول الطعام المتعفن المرض؟

وفقًا للخبراء، هناك أنواع عديدة من العفن - بعضها حميد، وبعضها قد يُسبب ردود فعل تحسسية، وبعضها يُنتج سمومًا خطيرة للغاية.

في حين أنه قد لا يحدث أي ضرر في بعض الأحيان عند تناول طعام متعفن، إلا أن بعض أنواع العفن مفيدة أيضًا مثل: فطر عيش الغراب والجبن الأزرق مصنوعة من نوع مُحدد من العفن.

ومع ذلك، فإن بعض أنواع العفن ضارة مثل التمر، قد يؤدي إلى اضطراب في المعدة، ويتحول إلى سموم فطرية، وهي مواد سامة قد تُسبب غثيانًا شديدًا مصحوبًا بأعراض الإسهال والقيء.

علامات وأعراض حساسية العفن

يقول الأطباء إن أعراض حساسية العفن تشبه أعراض أنواع أخرى من حساسية الجهاز التنفسي، وقد تشمل:

-سيلان الأنف أو احتقان الأنف

-أزيزًا عند التنفس

-حكة في العينين أو الحلق

-سعالًا وعطسًا

-صداعًا

-طفحًا جلديًا

إذا كنت تعاني من الربو، فإن حساسية العفن تُحفز نوبة ربو. قد تُسبب بعض أنواع العفن شعورًا بالإنفلونزا، حتى أنها قد تُسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة والشعور بتوعك عام.

كما يُمكن أن تُسبب بعض أنواع العفن أعراضًا أكثر حدة، مثل التهابات الرئة أو الحساسية المفرطة، والتي قد تكون قاتلة يُمكن لجسمك امتصاص السموم الفطرية عبر المجاري الهوائية أو الجلد أو الأمعاء.

لماذا يجب عليك تناول التمر يوميًا؟

على الرغم من أن التمر يتميز بقوام مطاطي وحلو المذاق، إلا أنه غنيٌّ جدًا ببعض العناصر الغذائية المهمة، وله فوائد واستخدامات متعددة. من هذه الفوائد:

غني بمضادات الأكسدة

يُعد التمر غنيًا بمضادات الأكسدة المتنوعة التي لها فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض عديدة مثل السرطان، حيث تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة قد تُسبب تفاعلات ضارة في الجسم وتؤدي إلى الأمراض.

يعزز صحة الدماغ



يساعد تناول التمر بانتظام على تحسين وظائف الدماغ عن طريق خفض مؤشرات الالتهاب مثل الإنترلوكين في الدماغ. ترتبط المستويات العالية من IL-6 بارتفاع خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر والخرف.

يقوي العظام

يُعد التمر مصدرًا غنيًا بالعديد من المعادن، بما في ذلك الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تمنع أمراض العظام مثل هشاشة العظام.