الحمل المديد... عوامل خطورته ومضاعفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 07:23 صباحاً - يستمر الحمل لمدة 39-41 أسبوعاً، ولكن عند تأخر ميعاد الولادة واستمرار الحمل تسمى هذه الحالة بالحمل المديد، وهي حالة يستمر فيها الحمل لأكثر من 42 أسبوعاً، وفي هذه الحالة سيقوم الطبيب بإجراء فحص شامل للتأكد من حالة الأم والجنين، لأن هذه الحالة تشكل خطر التسبب في مشاكل صحية معينة لكل من الأم والطفل.

قد يوصي الطبيب بالبدء في تحفيز المخاض أو الولادة بعملية قيصرية إن أمكن، وينطبق هذا بشكل خاص بعد التحقق من حالة السائل الأمنيوسي، الذي يتناقص وتبدأ حركات الجنين في الضعف أو تبدو وكأنها تتوقف، إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب الحمل المديد ومضاعفاته.

أسباب الحمل المديد

أسباب الحمل المديد وأعراضه - الصورة من موقع AdobeStock

حتى الآن، لا يزال من غير المعروف على وجه اليقين ما الذي يسبب الحمل المديد، ولكن تعد الأخطاء في تحديد يوم الولادة المقدر السبب الأكثر شيوعاً للحمل المديد، وقد يكون سبب ذلك خطأ في حساب تاريخ اليوم الأول لآخر دورة شهرية، كما أن هناك العديد من العوامل التي يُعتقد أنها تزيد من خطر تعرض الأم للحمل المديد وهي كما يلي:

الحمل بالطفل الأول.

التعرض للحمل المديد في حالات حمل سابقة.

وجود تاريخ عائلي من الحمل المديد.

الحمل بصبي.

تشوهات المشيمة كنقص الكبريتات في المشيمة (اضطراب وراثي نادر جداً).

الاضطرابات الهرمونية والوراثية.

عادة التدخين.

البدانة.

اضطرابات الجهاز العصبي المركزي

ربما تودين التعرف إلى أضرار عسر الولادة على الجنين

أعراض الحمل المديد

لا توجد أعراض محددة تشعر بها الأمهات عند تعرضهن للحمل المديد، وفي المقابل هناك العديد من الأشياء التي يجب الانتباه إليها والتي يمكن أن تكون علامة خطر على الحمل:

استمرار البطن في النمو.

تصبح حركات الجنين أقل.

ارتفاع ضغط الدم.

مشاكل في المشيمة مما يمكن أن يؤثر على إمداد الجنين بالعناصر الغذائية والأكسجين.

السائل الأمنيوسي آخذ في التناقص.

اختلاط السائل الأمنيوسي مع براز الطفل (العقي).

مضاعفات الحمل المديد

حالات الحمل المديد أكثر من 42-43 أسبوعاً يمكن أن تزيد بشكل عام من خطر حدوث المضاعفات التالية.

عملقة الجنين

العملقة هي المصطلح الطبي للأطفال الذين يولدون بوزن يزيد على 4000 جرام (> 4 كجم)، وهذا يعني أن جسم الطفل أكبر بكثير من حجم الطفل حديث الولادة الطبيعي، ويمكن أن يسبب ذلك عدداً من مشاكل الولادة.

يستغرق الأطفال الأكبر حجماً وقتاً أطول وتكون عملية ولادتهم أكثر تعقيداً، وهذا يمكن أن يزيد من خطر عسر ولادة وإصابة الطفل بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة، والاختناق بسبب نقص الأكسجين.

غالباً ما ترتبط العملقة أيضاً بعوامل خطر الإصابة باليرقان والسكري والسمنة ومتلازمات التمثيل الغذائي الأخرى لدى الأطفال.

قصور المشيمة

يحدث قصور المشيمة عندما لا تتمكن المشيمة من تلبية احتياجات الأكسجين والتغذية للجنين وتصل المشيمة إلى الحد الأقصى لحجمها عند الأسبوع 37 من الحمل.

بعد دخول الأسبوع 41 من الحمل، ستتقلص المشيمة بمرور الوقت وتبدأ في الانخفاض في وظيفتها، لذلك إذا لم تنجبي في الأسبوع 42 من الحمل، يكون الجنين معرضاً لخطر عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الأكسجين والتغذية.

وهذا يمكن أن يزيد من خطر تعرض الجنين لمشاكل صحية في الرحم، على سبيل المثال نقص الأكسجين الذي يمكن أن يسبب الشلل الدماغي واضطرابات النمو والتطور.

شفط العقي

يمكن أن يتسبب شفط العقي في نقص الأكسجين لدى الجنين - الصورة من موقع AdobeStock

يعد شفط العقي حالة طبية خطيرة جداً تصاب بها الأم عندما يستنشق الجنين السائل الأمنيوسي المختلط بأول براز له (العقي) في الرحم.

يمكن أن تتسبب هذه الحالة في نقص الأكسجين لدى الجنين وتعرضه للعدوى والالتهاب في الرئتين وعلى الرغم من ندرته، يمكن أن يسبب شفط العقي أيضاً تلفاً دائماً في الدماغ وارتفاع ضغط الدم الرئوي المستمر عند الأطفال حديثي الولادة بسبب نقص الأكسجين.

وفاة الأم أثناء الولادة

يعد الحمل المديد أحد عوامل الخطر الرئيسية لوفاة الأمهات أثناء الولادة بسبب النزيف الشديد أو عدوى الإنتان، وذلك لأن الأمهات تصبحن أكثر عرضة لمضاعفات الولادة والمضاعفات الأخرى التي قد تحدث بعد ولادة الطفل وهي كما يلي.

تمزق الأعضاء التناسلية أثناء الولادة.

عدوى.

مشاكل المشيمة.

نزيف شديد بعد الولادة.

مستويات السائل الأمنيوسي منخفضة.

كما يزيد الحمل المتأخر من خطر الولادة بعملية قيصرية.

ربما تودين التعرف إلى 7 مضاعفات أثناء المخاض يجب أن تعرفها كل أم حامل

تشخيص الحمل المديد

يمكن إجراء تشخيص الحمل المديد مباشرة من خلال النظر إلى عمر الحمل، وما إذا كان قد تجاوز 42 أسبوعاً من اليوم الأول لآخر دورة شهرية، سيقوم الطبيب أيضاً بفحص حركات الجنين التي تشعر بها الأم في ذلك الوقت، ويمكن إجراء الفحص البدني عن طريق فحص عنق الرحم لمعرفة ما إذا كانت هناك علامات المخاض، مثل فتح قناة الولادة، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الفحوصات الداعمة التي يمكن للطبيب إجراؤها للتأكد من تشخيص الحمل المديد كالفحص بالموجات فوق الصوتية، لمعرفة نمو الجنين وحالة المشيمة وقياس كمية السائل الأمنيوسي في الرحم وتخطيط القلب (CTG)، للكشف عن نشاط الجنين ومعدل ضربات القلب، وكذلك تقلصات رحم الأم.

إدارة الحمل المديد

هناك عدة طرق يمكن استخدامها للتعامل مع الحمل المديد وهي كالتالي:

كسر السائل الأمنيوسي، لتحفيز انقباضات الرحم وفتح عنق الرحم لتحفيز المخاض.

تحفيز المخاض، عن طريق إعطاء الأوكسيتوسين عن طريق الوريد لتحفيز انقباضات الرحم، ويتم تنفيذ هذه الطريقة عادةً في حالة تمزق السائل الأمنيوسي.

إذا كان هناك خطر حدوث مضاعفات، يمكن للطبيب اتخاذ إجراءات مثل ولادة الطفل باستخدام ملقط.

يمكن للأطباء أيضاً أن ينصحوا بالخضوع للولادة القيصرية إذا كانت المضاعفات خطيرة للغاية.

الوقاية من الحمل المديد

يمكن الوقاية من الحمل المديد وجميع مخاطره المحتملة عن طريق فحص الرحم بشكل روتيني منذ الأشهر الثلاثة الأولى؛ لذا قومي بإجراء فحوصات بالموجات فوق الصوتية بشكل منتظم حتى تتمكني من معرفة تطور الجنين وعمره.

إذا كان هناك فرق بين عمر الجنين المقدر وتاريخ حساب الطبيب والموجات فوق الصوتية؛ فاستخدمي عمر الحمل المحدد بناءً على نتائج الموجات فوق الصوتية.

لذا، يجب عليك دائماً محاولة تسجيل تاريخ الدورة الشهرية قبل التخطيط للحمل، ستكون هذه الملاحظات مفيدة للأطباء لتقدير التاريخ المتوقع للولادة، وكذلك لمعرفة ما إذا كنت تعانين من اضطرابات الدورة الشهرية أم لا.

في النهاية يمكن أن نستنتج أن الحمل المديد هو حالة يجب الحذر منها لأنها تنطوي على مخاطر التسبب في مضاعفات يمكن أن تضر الأم والجنين، إذا كنت تشتكين من أعراض غير عادية أثناء الحمل؛ فلا تترددي في استشارة الطبيب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.