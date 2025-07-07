شكرا لقرائتكم خبر عن عادات بسيطة للحفاظ على صحة قلبك في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يمكنك استغلال فصل الصيف للعناية أكثر بصحة القلب، وذلك من خلال إجراء بعض التغييرات البسيطة في حياتك اليومية، حيث يمكنك الاستفادة من فواكه وخضراوات الصيف الطازجة بإضافة المزيد منها إلى وجباتك، ويمكنك أيضًا تحسين استهلاكك للماء بشرب المزيد منه خلال الطقس الحار، وغيرها من النصائح البسيطة قد تساعدك على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز صحتك العامة، وفقًا لتقرير موقع "WEBMD".

يمكنك استغلال أشهر الصيف لبناء عادات صحية تدعم صحة قلبك وجسمك على المدى الطويل.. على النحو التالى:

تناول الخضراوات والفاكهة الموسمية

ركّز على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، مع مصادر البروتين قليلة الدهون، حيث تُوفّر المنتجات الصيفية، عناصر غذائية أساسية ومضادات أكسدة تُعزز صحة القلب، جرب تناول الشوفان مع التوت الغني بمضادات الأكسدة في وجبة الإفطار، أو أضف الخضروات الورقية الصيفية إلى السلطات والسندويشات.

احرص على المشى

يُعد المشي من أبسط وأسهل أشكال التمارين الرياضية، فهو يُساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وتنظيم ضغط الدم والكوليسترول، وتقوية العضلات والعظام، احرص على اتباع عدد خطوات ثابت، حيث وفقًا لموقع EatingWell، فإن المشى 3600 خطوة يوميًا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 26%.

الحفاظ على روتين الصباح

القيام بروتين صباحى منتظم يُضفي أجواءً إيجابية على يومك ويعزز عاداتك الصحية، ابدأ يومك بفطور مغذى ومشي سريع لتنشيط الدورة الدموية، إن تناول العناصر الغذائية الأساسية مثل الدهون الجيدة والألياف في الصباح يمكن أن يزيد الشعور بصحة أفضل.

الخروج في نزهة

الاستمتاع بأيام الصيف المشمسة له فوائد عديدة، فالخروج في الهواء الطلق يشجع على ممارسة النشاط البدني، ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد الجسم على إنتاج فيتامين د، الذي ينظم ضغط الدم، ولكن لا تنسى ارتداء واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس الضارة.

احرص على المواظبة والاستمرار

المواظبة أساسية لإحداث فرق إيجابي في صحة قلبك، أعطِ الأولوية لتغييرات صغيرة ومستدامة في نظامك الغذائي وروتين لياقتك البدنية، واهدف إلى نمط حياة متوازن يدعم صحة قلبك، فعلى سبيل المثال، احرص على ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا، واعتني بصحة قلبك بشكل جيد كل يوم، من خلال دمج هذه العادات في حياتك اليومية، ويمكنك إظهار أفضل ما لديك في الصيف وتعزيز صحة قلبك على المدى الطويل.