شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. زراعة قلب بشرى فى جنين خنزير يعيش لمدة 21 يوما فقط والان مع تفاصيل الخبر

نجح علماء صينيون، ولأول مرة، فى زراعة قلب بشرى نابض فى جنين خنزير، حيث أفادوا بأن القلب استمر فى النبض لمدة 21 يوما دون مساعدة، وأُعلن عن هذه الدراسة، التى قادها فريق لاى ليانغشيو من معاهد قوانغتشو للطب الحيوى والصحة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، خلال الاجتماع السنوى للجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية فى هونغ كونغ، منتصف شهر يونيو الماضي.

فى السابق، كان الفريق قد زرع كلى بشرية فى خنازير دامت لمدة تصل إلى 28 يوما، ووفقا لتقرير نُشر فى مجلة "نيتشر"، فى 13 يونيو، أعاد الفريق برمجة الخلايا الجذعية البشرية عن طريق إدخال جينات لمنع موت الخلايا وتحسين بقائها فى الخنازير، بحسب ما ذكر موقع bangkokpost.

فى مرحلة ما يعرف بـ "الكيسة الأريمية المبكرة" فى بداية الحمل عندما تتشكل كرة من الخلايا، زرعوا خلايا جذعية بشرية معدلة مسبقا فى أجنة خنازير، ثم نُقلت إلى إناث بديلة، وحينها، لاحظ الباحثون قلوبا جنينية تنمو إلى حجم مماثل لحجم الإنسان، بحجم طرف الإصبع، فى نفس مرحلة النمو، ولا تزال تنبض، وفقا لتقرير مجلة نيتشر.



قلب بشري

باستخدام مؤشرات حيوية مضيئة مُعَلَّمة مسبقا، أفاد الباحثون برصد ضوء من الخلايا البشرية يتزامن مع نبض قلب الجنين، ونقلت مجلة نيتشر، عن "لاى"، قوله: إن :الأجنة المعدلة وراثيا طورت قلوبا نابضة ذات حجم طبيعى، لكن التقرير لم يذكر نسبة الخلايا البشرية فى هذه القلوب"، لكن لم تعش الأجنة سوى 21 يوما، وأشار "لاى" فى الاجتماع إلى أن "الخلايا البشرية قد تُعطّل وظيفة قلب الخنزير".

وفى سبتمبر 2023، أنتج فريق لاى كلى بشرية مبكرة فى أجنة خنازير تحتوى على 70% من الخلايا البشرية، فى دراسة نُشرت فى مجلة Cell Stem Cell، ويمكن أن تُحدث هذه التقنية ثورة فى زراعة الأعضاء، ومع ذلك، قد يستغرق تطوير التطبيقات السريرية سنوات.

فى المؤتمر نفسه، أعلن فريق بحثى بقيادة شين شيلينغ، من مركز إم دى أندرسون للسرطان، بجامعة تكساس، عن نجاحه فى دمج خلايا بشرية فى أمعاء وأكباد وحتى أدمغة أجنة فئران.