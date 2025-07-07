شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الشوكولاتة العالمى.. اعرفى الكمية المناسبة للأطفال حسب العمر والان مع تفاصيل الخبر

يوافق السابع من يونيو من كل العالم اليوم العالمي للشوكولاتة، حيث يتردد السؤال: ما هي الكمية الآمنة للأطفال من الشوكولاتة؟ وهل هناك أي إرشادات للاستمتاع بطعمها دون المساس بصحة طفلك؟

حتى لمن لا يعرفها، تتمتع الشوكولاتة، وخاصةً الداكنة، بقدرة غير متوقعة على توفير فوائد صحية بفضل مستوياتها العالية من مضادات الأكسدة، ومعادنها القيمة كالحديد والمغنيسيوم، بل وحتى قدرتها على تحسين المزاج والوظائف الإدراكية، ومع ذلك، فإن السكر والكافيين الموجودين في معظم منتجات الشوكولاتة يجعلان الاعتدال في تناولها أمرًا ضروريًا، وخاصةً للأطفال الصغار.

متى يمكن للأطفال البدء بتناول الشوكولاتة؟

نصح تقرير موقع " onlymyhealth" بعدم تقديم الشوكولاتة للأطفال دون سن عام واحد، ويفضل تقليلها أو تجنبها للأطفال دون سن عامين، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى السكر والكافيين المضافين إليها، حيث لا يزال الجهاز الهضمي في مراحل نموه لدى الأطفال دون سن عامين، وتكون أجسامهم أكثر حساسية للمنبهات، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ينصح بالانتظار حتى يبلغ طفلك ثلاث سنوات أو أكثر قبل تقديم أي كمية كبيرة من الشوكولاتة.

ما هو الحد الأقصى المسموح به؟ إرشادات حسب العمر

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، وتختلف مستويات الحساسية من شخص لآخر، ومع ذلك، إليك بعض الإرشادات المعتمدة من الخبراء لمساعدة الآباء على فهم استهلاك الشوكولاتة.

الأطفال أقل من سنتين : من الأفضل البقاء بعيدًا عن الشوكولاتة بسبب السكر المضاف والكافيين.

الأطفال من 3 إلى 6 سنوات : يُنصح بتناول كميات صغيرة من حين لآخر. يُنصح بتناول 1-2 مربع صغير من الشوكولاتة، مرة أو مرتين أسبوعيًا. الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70٪ كاكاو على الأقل هي الأفضل، لأنها تحتوي على سكر أقل ومركبات صحية أكثر.

الأطفال من 7 إلى 12 عامًا : لا يزال الاعتدال ضروريًا كمية قليلة (حوالي 8-10 جرامات، أو 2-3 مربعات من لوح الشوكولاتة العادي) بضع مرات أسبوعيًا كافية، مع مراعاة الخيارات الداكنة، توصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) عام 2023 بتناول حوالي 8 جرامات من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70٪ للأعمار من 4 إلى 6 سنوات، و11 غرامًا للأعمار من 7 إلى 9 سنوات، و13 غرامًا للأعمار من 10 إلى 12 عامًا.

هل هناك أي فوائد للشوكولاتة الداكنة؟

يمكن للشوكولاتة الداكنة (التي تحتوي على 70% كاكاو على الأقل) أن تُضيف بعض الفوائد للأطفال الأكبر سنًا عند تناولها باعتدال، بعض الفوائد تشمل:

1. غني بمضادات الأكسدة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من الفلافونويد، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية وتساعد في حماية الخلايا من التلف ودعم الصحة العامة.

2. صحة الدماغ

قد تعمل الفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أيضًا على تعزيز الوظيفة الإدراكية والذاكرة وتدفق الدم إلى الدماغ.

3. المعادن الأساسية

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنجنيز، وهي كلها عناصر حيوية لنمو وتطور الأطفال.

4. معزز المزاج

أثبتت الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحفز إنتاج الإندورفين، مما يساهم في الشعور بالسعادة وتقليل التوتر.

5. غني بالألياف

وأخيرًا، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الألياف الغذائية، التي تساعد على الهضم الصحي وصحة الجهاز الهضمي للأطفال.