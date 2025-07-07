شكرا لقرائتكم خبر عن صحى بس بشروط.. الطريقة المثالية لصنع عصير الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أجرتها المجلة الأمريكية للطب، عن أن تناول عصائرالفاكهة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 15%، وفي الوقت نفسه، لم يُظهر عصير الفاكهة النقي 100% أي صلة بهذا المرض، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لتناول الفاكهة الكاملة أن يُقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن، وفقًا لموقع gbnews.

وأوضحت الدكتورة كاري روكستون، أخصائية التغذية البريطانية: "تُسلّط هذه الدراسة الضوء على أهمية اختيار عصير الفاكهة الطبيعي 100% بدلاً من البدائل المُحلاة أو المُخفّفة.

وأضافت: "في حين تُعدّ الفاكهة الكاملة المعيار الذهبي للفوائد الصحية، يُمكن أن يكون عصير الفاكهة الطبيعي 100% خيارًا عمليًا ومُغذّيًا، حيث يُوفّر الفيتامينات والمعادن الأساسية دون إضافة السكريات الموجودة في مشروبات الفاكهة".

يُعتقد أن زيادة الخطر المُرتبط بمشروبات الفاكهة قد تُعزى إلى عاملين:

1. نقص الألياف في عصير الفاكهة

من المعروف أن الألياف تُنظّم مستويات السكر في الدم، وبالتالي، يُنصح بتناول مشروبات خالية من ألياف الفاكهة الأصلية.

من ناحية أخرى، تحتوي جميع العصائر الطبيعية 100% على البكتين (وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان)، بينما تحتوي العصائر الأخرى على اللب.

2. السكريات المُضافة

تُؤدي زيادة كمية السكر في مشروبات الفاكهة إلى زيادة عدد السعرات الحرارية في المشروب، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم.

عصير الفاكهة الصحى 1. اختيار عصير فاكهة طبيعى 100٪

هذا يعني أن المنتج يحتوي فقط على العصير الطبيعي، خالٍ من السكريات المضافة والمحليات والماء.

نتيجةً لذلك، يحتفظ هذا العصير بقيمته الغذائية، يزخر بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الفاكهة - والتي "تدعم وظائف المناعة وصحة القلب - وهي مثالية لبداية يوم مفعمة بالنشاط على الإفطار".

٢. إعطاء الأولوية للفواكه الكاملة

يجب أن تكون الفاكهة الكاملة الخيار الأول دائمًا عند تناولها، الفواكه الكاملة، مثل التفاح والبرتقال والتوت، غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتدعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزز الشعور بالشبع.

بالإضافة إلى الألياف، تحتوي الفاكهة الكاملة على مجموعة واسعة من المركبات المفيدة، بما في ذلك المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة.

3. تقليل مشروبات الفاكهة

في أغلب الأحيان، تحتوي هذه المشروبات الحلوة على سكريات مضافة أو مُحليات أو ماء إضافي لذلك، يجب استخدامها واستهلاكها باعتدال فقط نظرًا لارتفاع السعرات الحرارية المتناولة وارتفاع نسبة السكر في الدم.