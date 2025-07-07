شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تتعالج صح.. إزاى تفرق بين قشرة الشعر العادية والناتجة عن الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

قشرة الرأس "قشرة الشعر"، وجفاف فروة الرأس، هما حالتان جلديتان ينتج عنهما تقشر فروة الرأس، والتفرقة بينهما تساعدك على تحديد كيفية العلاج بشكل صحيح، وفقا لموقع "Very well health".

ويحدث جفاف فروة الرأس بسبب نقص الرطوبة أو جفاف الجلد، ويمكن علاجه بشامبوهات ومنتجات شعر لطيفة، على عكس قشرة الرأس التي تنتج عن فرط نمو الخميرة على الجلد، ويمكن علاجها بشامبو طبي.

أسباب الإصابة بقشرة الشعر

تنشأ قشرة الشعر أو الرأس نتيجةً لزيادة إنتاج الخميرة في فروة الرأس، وتتغذى الخميرة على الزيت الذي تُنتجه فروة الرأس، والذي يُسمى الزهم ، وإذا كان لديك إنتاج زائد للزيت، فقد يكون لديك كمية كبيرة من الخميرة، مما يُسبب القشرة .

أسباب الإصابة بفروة الرأس الجافة

يحدث جفاف فروة الرأس عندما يصبح جلد الرأس جافًا جدًا بسبب فقدان الرطوبة. قد يحدث هذا بسبب منتجات الشعر القاسية والشامبو، وقد يزداد سوءًا مع الطقس البارد ، ويمكن أن يكون جفاف فروة الرأس ناتجًا أيضًا عن حروق الشمس، أو حساسية تجاه منتجات العناية بالشعر، أو بعض الأدوية، وقد يشير أيضًا إلى حالة جلدية كامنة مثل الأكزيما أو الصدفية .

أعراض قشرة وجفاف فروة الرأس

تعد أعراض قشرة الرأس وجفاف فروة الرأس متشابهة، والتي تشمل ما يلى:قشور في الشعر، والتي قد تتساقط على الكتفين

حكة في فروة الرأس

ألم في فروة الرأس

وعلى الرغم من أوجه التشابه، هناك فروق دقيقة في أعراض كل حالة، وإذا كنت تعاني من قشرة الرأس، فقد تشمل أعراضك ما يلي:

رقائق كبيرة الحجم ذات لون أصفر

التهاب أو تورم آخر في فروة الرأس

طفح جلدي على فروة الرأس يظهر باللون الأبيض أو الأرجواني على درجات لون البشرة الداكنة والأحمر على درجات لون البشرة الفاتحة

إحساس بالحرقان والحكة

وبالإضافة إلى القشور والحكة، يمكن أن تشمل أعراض فروة الرأس الجافة ما يلي:

جفاف الجلد في أماكن أخرى من الجسم

شعور بالضيق في فروة الرأس

فروة الرأس المتقشرة عند الرضع والأطفال الصغار

علاج القشرة وجفاف فروة الرأس

قشرة الشعر

تشمل علاجات قشرة الرأس استخدام شامبو طبي، ومع ذلك إذا لم تلاحظ أي تحسن بعد استخدام شامبو يُصرف بدون وصفة طبية لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية، لوصف خيارات علاجية أقوى.

فروة الرأس الجافة

إذا كانت فروة رأسك جافة، يمكنكِ علاجها باستخدام شامبوهات ومنتجات شعر لطيفة. بعد غسل الشعر بالشامبو، استخدم بلسم مرطبًا لترطيب الشعر وفروة الرأس، وتتضمن الخطوات الإضافية لتعزيز ترطيب فروة الرأس ما يلي:

استخدام جهاز الترطيب

استخدام أقنعة ترطيب فروة الرأس

استخدام زيوت مثل زيت جوز الهند أو زيت شجرة الشاي

وقاية من قشرة وجفاف فروة الرأس

سواء كنتِ تعاني من قشرة الرأس أو جفاف فروة الرأس، فمن المهم إيجاد روتين نظافة يناسبكِ، حيث تختلف تفاصيل عدد مرات غسل الشعر والمنتجات المناسبة حسب نوع شعركِ ودرجة دهنية فروة رأسكِ.

ويفضل بشكل عام تجنب المنتجات القاسية واستخدام منتجات لطيفة، خاصة خلال فصل الشتاء وتغيّر الفصول، حيث تتفاقم القشرة وجفاف فروة الرأس.

اعراض تستدعى استشارة الطبيب

رغم شيوع قشرة الرأس وجفاف فروة الرأس، يُنصح بزيارة الطبيب إذا ظهرت عليك الأعراض التالية :

التقشر الذي يستمر بعد أربعة إلى ستة أسابيع من العلاج

ألم أو حرق في فروة الرأس

طفح جلدي ينتشر في أماكن أخرى من الجسم

مناطق حمراء أو متورمة في فروة الرأس