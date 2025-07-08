شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها تقلصات العضلات.. 9 علامات تحذيرية على ضعف الدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

عند الإصابة بالأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية، مثل داء الشرايين الطرفية (PAD)،يمكن أن يحدث تراكم اللويحات في الشرايين، ومع مرور الوقت، قد يؤدي هذا التراكم إلى تصلب الشرايين أو تضيقها، مما يعيق تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، مسببا ضعف بالدورة الدموية.

ووفقا لموقع "very well health" يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى ظهور أعراض مختلفة، تؤثر على الأطراف وأجزاء أخرى من الجسم.

9 علامات تشير إلى ضعف الدورة الدموية1. تقلصات مؤلمة

من أكثر أعراض ضعف الدورة الدموية شيوعًا التشنج أو ألم العضلات عند الحركة، والذي يتحسن بالراحة، و يحدث هذا العرض، المعروف باسم العرج المتقطع ، بسبب ضعف تدفق الدم عبر الشرايين، خاصةً في الجزء السفلي من الجسم .

2. الخدر والضعف والتورم

قد يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية من الخدر أو الضعف أو التورم بسبب تصلب الشرايين، وبما أن اللويحة صلبة، تصبح الشرايين أقل مرونة وأكثر ضيقًا، وبالتالي تحمل كمية أقل من الدم الغني بالأكسجين والمواد المغذية في جميع أنحاء الجسم.

3. الإرهاق والشعور بالبرد

يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى الشعور بالتعب أو البرد، وخاصة في الأطراف، مثل اليدين أو القدمين، كما أن نقص الأكسجين والدم الغني بالمغذيات الناتج عن ضعف الدورة الدموية قد يُسبب تعبًا أسرع للعضلات ويؤدي إلى الشعور بالإرهاق، في حين أن انخفاض تدفق الدم يجعل المناطق التي يقل فيها تدفق الدم بالجسم تشعر بالبرودة .

4. تغيرات لون الجلد

قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية تغيرات في لون الجلد بسبب نقص الدم الغني بالأكسجين في مناطق معينة من الجسم، مما يتسبب في تغير لون الجلد ويبدو شاحبًا أو مزرقًا أو رماديًا .

5. هشاشة الأظافر وتساقط الشعر

قد يمنع ضعف الدورة الدموية بصيلات الشعر والأظافر من تلقي الدم اللازم لها، لذلك قد يعاني الأشخاص المصابون بضعف الدورة الدموية من أعراض تساقط الشعر وتكسر الأظافر.

6. الذبحة الصدرية

يؤثر ضعف الدورة الدموية على الشرايين التي تغذي القلب، وقد يسبب الذبحة الصدرية ، وألمًا في الصدر بسبب تقلص عضلة القلب، وإذا تأثرت الدورة الدموية بشكل كافٍ، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية .

7. ضعف الوظيفة الإدراكية

لأن ضعف الدورة الدموية يؤثر على جميع شرايين الجسم، فمن الممكن أن ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحرمه من الأكسجين والمغذيات الحيوية، ويؤثر على قدرته على العمل بشكل سليم، ويبطئ الإدراك، وفي أسوأ الأحوال، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى الدماغ إلى السكتة الدماغية .

8. ضعف الجهاز المناعي

يمكن أن يؤثر ضعف الدورة الدموية على جهاز المناعة في الجسم، فعندما لا تُنقل خلايا الدم البيضاء، وهي خط الدفاع الرئيسي للجسم ضد العدوى، بكفاءة، يصبح جهاز المناعة أقل فعالية.

9. اضطراب حركة الأمعاء

قد يسبب ضعف الدورة الدموية نقص تروية الأمعاء، تشمل أعراضها ألمًا في البطن، وغثيانًا وقيئًا، ونزيفًا شرجيًا، وإسهالًا، ويعد نقص تروية الأمعاء حالة طبية طارئة.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بضعف الدورة الدموية

تشمل عوامل الخطر التي تؤدي إلى تفاقم ضعف الدورة الدموية ما يلي:

العمر (60 سنة أو أكثر)

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول

الوزن الزائد

استخدام التبغ

كيف يمكن تحسين الدورة الدموية الضعيفة؟

يعد منع تراكم اللويحات أمرًا أساسيًا لتحسين صحة شرايين، و قد تتمكن من تحسين صحة أوعيتك الدموية من خلال تعديلات نمط حياتك مثل:

تجنب منتجات التبغ

اتباع نظام غذائي صحي للقلب

ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

إدارة حالات الأمراض المزمنة مثل مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكوليسترول