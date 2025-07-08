شكرا لقرائتكم خبر عن هل مريض ضغط النوم ممنوع من شرب القهوة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تُعد القهوة من أكثر المشروبات شيوعًا حول العالم، ففنجان القهوة الصباحي لا يمنحك الطاقة فحسب، بل له أيضًا فوائد صحية أخرى طويلة الأمد، ولكن إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد تتساءل: هل سترفع القهوة ضغط دمك؟ .. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

في حين أن الدراسات تشير إلى تضارب في نتائج الأبحاث حول القهوة وضغط الدم، يبدو أن تكرار شربها قد يؤثر على تأثيرها على ضغط الدم.

كيف ترفع القهوة ضغط الدم؟

وفقًا للخبراء، يُعد الكافيين مُضيّقًا للأوعية الدموية، إذ يُقلّل من حجم الأوعية الدموية، ويمكن أن يرفع ضغط الدم.

يُمارس الكافيين تأثيره من خلال التفاعل مع مستقبلات مختلفة في الدماغ، يعتقد الخبراء أن مركبات أخرى في القهوة، مثل مضادات الأكسدة، لها تأثير وقائي على الأوعية الدموية.

ما هي الآثار طويلة المدى لشرب القهوة؟

وفقًا للخبراء، يرتبط زيادة استهلاك القهوة بانخفاض طفيف في ارتفاع ضغط الدم.

يقول الأطباء إن هناك انخفاضًا في الخطر بنسبة 9% تقريبًا عند شرب سبعة أكواب على الأقل يوميًا، مع انخفاض في الخطر بنسبة 1% لكل كوب إضافي يوميًا.

مع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم توخي الحذر عند شرب القهوة، ولكن ليس عليهم تجنبها.

تشير الدراسات إلى أن 3-4 أكواب يوميًا لها تأثير محايد أو مفيد.

متى يجب التوقف عن شرب القهوة؟

يؤدي شرب القهوة لدى الكثيرين إلى الأرق والقلق وحتى الرعشة، بالإضافة إلى حرقة المعدة وارتجاع المريء.

يجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض بسبب القهوة تجنب شربها، كما قد يعاني بعض شاربي القهوة بانتظام من أعراض الانسحاب مثل الصداع أو انخفاض المزاج إذا توقفوا فجأة عن تناولها، لذا، إذا رغبوا في تقليل استهلاكهم، فعليهم تقليل عدد أكواب القهوة تدريجيًا.

ما هو ارتفاع ضغط الدم ؟

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية مرتفعة جدًا باستمرار، مما يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم.

تُصنّف الإرشادات الحالية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم على أنه قراءة ضغط دم تبلغ 130/80 ملم زئبق أو أعلى.