شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. 5 علامات على الجلد تنذر بنوبة قلبية وشيكة والان مع تفاصيل الخبر

يُحذرك جسمك دائمًا من النوبة القلبية، ومع ذلك، ووفقًا للأطباء، فإن معظمنا يتجاهل الأعراض، حيث يُلاحظ بعض الأشخاص علامات مبكرة للحالة في الأيام أو الساعات التي تسبق النوبة القلبية، وقد تكون هذه المؤشرات أقل وضوحًا مما تتوقع، والتعرف على الأعراض المبكرة للنوبة القلبية قد يُنقذ حياتك أو حياة أي شخص حولك، بحسب موقع "تايمز ناو".

وتظهر علامات تحذيرية على الجلد والأظافر، ولهذا السبب قد يكون طبيب الأمراض الجلدية أول من يُلاحظ إصابتك بأمراض القلب، وهى:

علامات على الجلد تحذر من أمراض القلب اللون الأزرق أو الأرجواني

عندما تشعر ببرد شديد، يتحول لون بشرتك إلى الأزرق أو الأرجواني، يقول الأطباء إن هذا يحدث عندما لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين، مما يؤدي إلى حالة تُعرف باسم متلازمة إصبع القدم الأزرق، والتي تحدث عند انسداد وعاء دموي واحد أو أكثر.

تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الزرقة، وتتسبب في موت الجلد والأنسجة المحيطة به دون علاج.

نمط شبكي أزرق أو أرجواني

في بعض الأحيان، قد تلاحظ نمطًا شبكيًا أزرق أو أرجوانيًا على بشرتك عند الشعور بالبرد، يختفي هذا النمط عندما يسخن الجلد.

من الممكن أيضًا ملاحظة هذا النمط عند تناول بعض الأدوية، إذا كان أحد هذه الأدوية هو سبب هذا النمط الشبكي، فلا داعي للقلق عادةً.

يمكن أن يكون هذا النمط الشبكي أيضًا علامة على مرض يُعرف باسم متلازمة انصمام الكوليسترول، والذي يحدث عند انسداد الشرايين الصغيرة.

يمكن أن يؤدي هذا الانسداد إلى تلف الأنسجة والأعضاء، لذلك من المهم مراجعة الطبيب لمعرفة ما إذا كنت تعاني من مرض لم يتم تشخيصه بعد.

نموّات شمعية صفراء برتقالية على الجلد

إذا لاحظتَ نموّات صفراء برتقالية على جلدك، فقد يكون لديكَ رواسب كوليسترول تحته.

على الرغم من أنها غير مؤلمة، إلا أن هذه الرواسب تظهر في مناطق عديدة، بما في ذلك زوايا عينيكَ، وخطوط راحة يدكَ، أو أسفل ساقيكَ.

إذا لاحظتَ هذه النموّات على أي منطقة من جلدك، فاستشر طبيبك، قد تحتاج إلى فحص كوليسترول أو فحص طبي آخر.

تتطلب مستويات الكوليسترول غير الصحية علاجًا، مما قد يقي من أمراض القلب المهددة للحياة.

قد يساعد ضبط مستويات الكوليسترول لديكَ أيضًا في إزالة النموّات على جلدك.

تعرج الأصابع

عندما تبدأ أظافركَ بالتعرج من أحد طرفيها وتظهر عليها التهابات، فهذه علامة على وجود عدوى في القلب، أو مرض في القلب، أو مشاكل في الرئة. بالنسبة للكثيرين، هذه العلامات غير ضارة.

ومع ذلك، إذا بدت أصابعكَ وأظافركَ بهذا الشكل، فمن الأفضل معرفة ما إذا كنتَ تعاني من حالة طبية، مثل مرض في الرئة أو مشكلة في القلب.

نتوءات شمعية على الجلد

إذا لاحظتَ نتوءات شمعية على جلدك، فقد تكون هذه علامات على تراكم البروتين في قلبك أو عضو آخر. تظهر هذه النتوءات الشمعية في أي مكان على الجلد، وتشير إلى تراكم غير طبيعي للبروتين في عضو ما، مثل القلب. إذا تراكم البروتين في القلب، يُصعّب على القلب العمل بشكل سليم.