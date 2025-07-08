شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمنع تسوس الأسنان عن طريق بعض الأطعمة.. دراسات توضح والان مع تفاصيل الخبر

يعد تسوس الأسنان من أكثر مشاكل الأسنان شيوعًا، ويصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، ولكن العلاج ليس بالضرورة مكلفًا، ماذا لو أمكن الوقاية من تسوس الأسنان باستخدام عنصر غذائي بسيط وبأسعار معقولة، حيث وجدت دراسة صلة بين تسوس الأسنان ونقص الفيتامينات، وقد أظهرت مراجعة للتجارب السريرية أن فيتامينًا معينًا يُخفض معدل تسوس الأسنان، حيث نُشرت الدراسة في مجلة Nutrition Reviews،وذلك وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

العلاقة بين تسوس الأسنان وفيتامين د

وجدت المراجعة أن فيتامين د مرتبط بانخفاض معدل الإصابة بتسوس الأسنان بنسبة 50%، ولفهم العلاقة بين فيتامين د وتسوس الأسنان، راجع الباحثون 24 تجربة سريرية مُحكمة، استمرت لعقود، وشملت ما يقرب من 3000 طفل في عدة دول، وأشارت هذه التجارب إلى أن فيتامين د مرتبط بانخفاض معدل الإصابة بتسوس الأسنان بنسبة 50% تقريبًا.

وفقًا لمؤلف الدراسة "كان هدفي الرئيسي هو تلخيص قاعدة بيانات التجارب السريرية حتى نتمكن من إلقاء نظرة جديدة على دور فيتامين د في منع تسوس الأسنان".

ما هو فيتامين د

فيتامين د، المعروف أيضًا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، عنصر غذائي أساسي، قابل للذوبان في الدهون ويلعب دورًا محوريًا في الجسم، ويساهم فيتامين د في العديد من الوظائف الحيوية، بدءًا من الحفاظ على صحة العظام، ووظيفة المناعة، وتنظيم المزاج، حيث ينتج جسمنا فيتامين د بشكل طبيعي عند التعرض لأشعة الشمس، وعندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، فإنه ينتج فيتامين د بشكل طبيعي من الكوليسترول، وتتفاعل أشعة الشمس فوق البنفسجية من النوع ب (UVB) مع الكوليسترول في خلايا الجلد، مما يُحفز عملية تخليق فيتامين د، كما يمكنك أيضًا الحصول على هذا العنصر الغذائي من أطعمة مثل الأسماك الدهنية (السلمون، والماكريل)، وصفار البيض، والأطعمة المدعمة مثل (الحليب، وعصير البرتقال).

دور فيتامين د في الوقاية من تسوس الأسنان

على الرغم من أن دور فيتامين د في دعم صحة العظام لم يُشكك فيه أحد، إلا أن هناك خلافًا كبيرًا حول دوره في الوقاية من تسوس الأسنان، كما أشار مؤلف الدراسة، وقد خلصت الجمعية الطبية الأمريكية والمجلس الوطني الأمريكي للبحوث إلى أن فيتامين د مفيد في علاج تسوس الأسنان، بالرغم أن المجلس الوطني للبحوث لم يحسم هذا الدور لفيتامين د، إلا أنه هناك أدلة جديدة تدعم فوائد فيتامين د في مكافحة التسوس.

وقد أظهرت التجارب التي راجعها الفريق ارتفاعًا في مستويات فيتامين د لدى الأطفال من خلال التعرض للأشعة فوق البنفسجية أو من خلال النظام الغذائي (زيت كبد سمك القد أو منتجات أخرى تحتوي على الفيتامين)، بينما أُجريت التجارب التي راجعوها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا العظمى، وكندا، والنمسا، ونيوزيلندا، والسويد، في مؤسسات تعليمية، ومدارس، وعيادات طبية وطب أسنان، ومستشفيات، كان المشاركون أطفالًا أو شبابًا تتراوح أعمارهم بين سنتين و16 سنة، بمتوسط عمري مرجح قدره 10 سنوات.

وتؤكد نتائج جامعة واشنطن أهمية فيتامين د لصحة الأسنان، حيث صرح الدكتور مايكل هوليك، أستاذ الطب في المركز الطبي بجامعة بوسطن، قائلاً: "الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين د يعانون من ضعف وتأخر في بزوغ الأسنان، وهم أكثر عرضة لتسوس الأسنان".

وأظهرت الدراسات أيضًا أن نقص فيتامين د مرتبط بتسوس الأسنان لدى الأطفال الصغار، ويوضح هوجويل: "لا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كان هذا أكثر من مجرد مصادفة، فلا ضرر يُذكر من إدراك النساء الحوامل أو الأمهات الشابات لأهمية فيتامين د لصحة أطفالهن، فيتامين د يُحسّن من تمعدن الأسنان والعظام".