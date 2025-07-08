شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سويسرية توافق على أول علاج للملاريا للأطفال حديثى الولادة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

وافقت الهيئة السويسرية لتنظيم الأدوية على أول علاج فى العالم لمرض الملاريا للأطفال حديثى الولادة، مما يمهد الطريق أمام توفر الدواء فى أجزاء من أفريقيا، حيث يعد هذا المرض المهدد للحياة متوطنا.

وبحسب موقع "Euro news" أعلنت شركة الأدوية التى تجرى تجاربها السريرية على الدواء الجديد، أن الدواء آمن وفعال للأطفال الذين يقل وزنهم عن خمسة كيلوجرامات، وهو ما يصل إليه وزنهم عادة في عمر شهرين.

وبالعادة كان يعطى هؤلاء الرضع إما جرعة كاملة، أو نصف جرعة من دواء الملاريا المخصص للأطفال بعمر ستة أشهر فما فوق، ولكن نظرًا لأن المواليد الجدد لا يستجيبون للأدوية بنفس الطريقة، فإن خطر الآثار الجانبية يكون أكبر.

ويعد الافتقار إلى العلاج المتخصص، وحقيقة أن الأطفال لا يتم تطعيمهم حتى يبلغوا حوالي 5 أشهر من العمر، جعل أصغر الأطفال الرضع غير محميين نسبيا ضد الملاريا، وهو مرض ينقله البعوض ويقتل نحو 597 ألف شخص سنويا، وتحدث معظم الوفيات بالمرض بين الأطفال دون سن الخامسة في أفريقيا.

كما ارتفعت حالات الإصابة بالملاريا إلى 263 مليون حالة العام الماضي، وسط تعثر التقدم في وقف الأمراض التي ينقلها البعوض، وليس من الواضح تمامًا عدد الأطفال المصابين، ولكن في عام 2023، كان هناك ما يُقدر بـ36 مليون حالة حمل في 33 دولة أفريقية ينتشر فيها الملاريا على نطاق واسع، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تُصاب واحدة من كل ثلاث أمهات بالملاريا أثناء الحمل، مما يزيد من خطر نقلهن للمرض إلى أطفالهن حديثي الولادة.

ومن المتوقع أن توافق ثماني دول أفريقية، وهى بوركينا فاسو، وساحل العاج، وكينيا، وملاوي، وموزمبيق، ونيجيريا، وتنزانيا، وأوغندا، بسرعة على الدواء كجزء من شراكة مع الهيئة السويسرية المنظمة للأدوية، من المتوقع طرح الدواء في الخريف المقبل، على أن تحذو دول أخرى حذوها، على أساس غير ربحي.

ويشبه الدواء الجديد، الدواء الحالى لعلاج الملاريا غير المعقدة عند الأطفال الصغار، لكنه يحتوى على جرعة ونسبة مختلفة من المكونات لمنع الآثار الجانبية عند الأطفال الصغار، كما أنه يحتوي على نكهة الكرز الحلو، ويمكن إذابته في حليب الثدي لتسهيل إعطائها للمرضى الرضع.