شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة.. الاستروجين يحمى قلوب النساء من ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة موناش الأسترالية، أن هرمون الاستروجين يساهم فى حماية قلوب النساء من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.وأظهرت الدراسة، التي نشرها موقع "technology networks" نقلا عن مجلة "Communications Biology " أن هرمون الإستروجين يزيد مستويات بروتين طبيعي يُسمى أنيكسين " ANXA1" لدى إناث الفئران، والذى يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم ضغط الدم.

وفي الدراسة الحالية، اكتشف الباحثون أنه عندما يكون هناك نقص في ANXA1، فإن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى أضرار أكثر شدة في القلب والأوعية الدموية الرئيسية، وخاصة عند الإناث.

وتشير النتائج إلى أن ارتباط الإستروجين بـ ANXA1 ، يلعب دورًا هامًا في حماية قلوب النساء من التلف الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، وقد يمهد هذا الاكتشاف الطريق لعلاجات جديدة، مثل الأدوية التي تحاكي ANXA1، المصممة خصيصًا لتحسين صحة القلب لدى النساء.

وقال الدكتور جايديب سينج، الباحث الرئيسى بالدراسة، إن هذا البحث يساعد في تفسير سبب تعرض النساء لأمراض القلب بشكل مختلف عن الرجال، وخاصة عندما يعانين من ارتفاع ضغط الدم، وبشكل أساسي، وجدنا أن الإستروجين يساعد على زيادة بروتين ANXA1، وعندما يُفقد ANXA1، يصبح القلب أكثر عرضة للتلف بسبب ضعف وظيفة الميتوكوندريا، وهي نظام الطاقة في الجسم.

ويشكل هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو تطوير علاجات لأمراض القلب مصممة خصيصا للنساء، وهو ما يعالج فجوة تم تجاهلها في الأبحاث الطبية لفترة طويلة.

وقال الدكتور سينج: "نحن متحمسون للغاية لما قد يعنيه هذا الاكتشاف لعلاجات جديدة مستقبلية تُعزز ANXA1، مما يوفر حماية أفضل للنساء المصابات بارتفاع ضغط الدم"، مضيفا أن هذه العلاجات قد تساعد في الوقاية من مشاكل خطيرة مثل قصور القلب، من خلال التركيز على الطرق الفريدة لعمل قلوب النساء والأوعية الدموية، كما يُبرز أهمية مراعاة الأطباء للاختلافات بين الجنسين عند اتخاذ قرارات علاج أمراض القلب.

وأوضح أن هذه الدراسة تكشف عن قوة علم البروتينات في تعزيز فهمنا لأسباب أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تقدم رؤى جزيئية مفصلة حول أسباب اختلاف إصابة الرجال والنساء بهذه الحالات، مما يساعدنا على المضي قدمًا نحو علاجات أكثر دقة واستهدافًا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب المرتبطة به، ويهدف الفريق إلى دفع هذه النتائج نحو الاختبارات السريرية، وخاصة لصالح النساء اللاتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم.