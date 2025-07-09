شكرا لقرائتكم خبر عن مش حرق دهون.. اعرف أسباب التعرق المفرط أثناء ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد البعض أن التعرق الغزير أثناء ممارسة الرياضة، يعد دليلا على حرق الجسم للدهون، وبالتالى إنقاص الوزن الزائد، لكن هذا الاعتقاد ليس دقيقا.

وبحسب موقع "Health" الطبى، يعد التعرق وسيلة الجسم للحفاظ على حرارته الداخلية، وقد تتعرق بغزارة أثناء التمرين لأنه بفعل انقباض العضلات، الذى ينتج عنها حرارة، تتحفز الغدد العرقية لإطلاق العرق والتبريد، رغم ذلك يتعرق بعض الناس أكثر من غيرهم ، خاصةً أثناء التمرين وبعده، لعدة أسباب مختلفة.

لماذا يحدث التعرق؟

يساعد التعرق جسمك على تبريد نفسه وتنظيم درجة حرارته الداخلية، بإفراز العرق وهو سائل يحتوي على الملح، من الغدد العرقية، وقد تتعرق أكثر من المعتاد عندما يكون جسمك ساخنًا جدًا، وهو ما يحدث عادةً أثناء وبعد ممارسة الرياضة أو أثناء الوقوف في الطقس الحار، كذلك يتعرق بعض الناس عند الغضب أو الإحراج أو التوتر.

وتشمل الأسباب الأخرى للتعرق ما يلي:

الكافيين

السرطان

بعض الأدوية

الحمى والعدوى

انخفاض نسبة السكر في الدم

سن اليأس

الأطعمة الحارة

التعرق أثناء ممارسة الرياضة

من الطبيعي أن تتعرق أكثر من المعتاد أثناء وبعد التمرين، وذلك لأن انقباض عضلاتك أثناء التمرين يُنتج حرارة،ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتك الداخلية، عندها يقوم جهازك العصبي اللاإرادي بتنشيط الغدد العرقية لإفراز العرق وتبريدك.

ويزداد احتمال تعرق جسمك أثناء ممارسة الرياضة إذا بذلت جهدًا أكبر من المعتاد، لهذا السبب، يستطيع الرياضي المُدرَّب تدريبًا عاليًا أن يركض مسافة ميل واحد في عشر دقائق دون أن يتعرق، بينما يُصاب شخص أقل لياقةً بالتعرق نتيجةً لنفس التمرين، لأنه كلما تدرب الشخص أكثر، زادت قدرته على تنظيم درجة حرارته الداخلية.

ويوجد عدد من الفوائد للتعرق أثناء التمرين، وهى:يساعدك على التأقلم

التعرق جزء من عملية التأقلم، وهي طريقة مفيدة يتكيف بها جسمك مع التعرض المتكرر للحرارة وممارسة الرياضة، يساعد التأقلم على تنظيم درجة حرارتك الداخلية ومعدل ضربات قلبك، ويحسّن كفاءة التعرق، ويزيد تدفق الدم.

يبقيك هادئًا

مع أنك قد تجد بقعة كبيرة من العرق على قميصك، إلا أن التعرق أثناء التمرين وبعده أمرٌ جيد في نهاية المطاف، لأنه يحسّن قدرة جسمك على الاستجابة لمتطلبات التمرين ويحافظ على برودته.

الوقاية من متلازمة الحر الشديد

قد تصاب بمتلازمة الحر الشديد إذا ارتفعت درجة حرارتك الداخلية بشكل مفرط ولم يعد جسمك قادرًا على تبريد نفسه، و قد تُسبب متلازمة الحر الشديد آلامًا عضلية أثناء ممارسة الرياضة أو طفحًا جلديًا ناتجًا عن التعرق المفرط، أشد أنواعها هي ضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تُسبب تسارعًا في النبض، ودوخة، وغثيانًا، وهو ما يؤكد على أهمية التعرق لتبريد الجسم.

يطلق الشوائب

يساعد التعرق على التخلص من تراكمات الأوساخ والزيوت على بشرتك، تذكر أن تمسح العرق أثناء ممارسة الرياضة وتغسل وجهك بعد ذلك، حتى لا تسد هذه الشوائب مسامك وتسبب ظهور حب الشباب إذا بقيت على بشرتك.

لماذا يتعرق بعض الناس أكثر؟

يؤدي فرط التعرق إلى التعرق المفرط في جميع أنحاء الجسم والذي يستمر لفترة أطول من الوقت الذي يحتاجه الجسم للتبريد، وقد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتعرق المفرط والتعرق أكثر من غيرهم.

تشمل عوامل الخطر المسببة لفرط التعرق ما يلي:

بعض الحالات الصحية مثل مرض السكر وباركنسون، واضطرابات الغدة الدرقية

الوراثة

العدوى

بعض الأدوية مثل مضادات القلق والأنسولين

الأورام

نصائح للتعامل مع التعرق

قد يكون التعرق صحيًا وطبيعيًا. مع ذلك، يمكنك القيام ببعض الإجراءات لمعالجته إذا كنت تتعرق كثيرًا لدرجة تسبب لك الإزعاج.

فيما يلي بعض الطرق لإدارة كمية التعرق:

اقضِ بضعة أيام في التأقلم مع الحرارة بأمان.

ارتدِ ملابس خفيفة الوزن وفضفاضة.

يساهم الاحتكاك في تعرق القدمين، لذا تأكد من تغيير حذائك وجواربك بشكل متكرر.

اشرب كميات كبيرة من الماء، خاصة إذا كنت تتعرق بشدة.

ضع مضادًا للتعرق للحد من التعرق الموضعي

مارس التمارين الرياضية في الداخل إذا كان الجو حارًا