شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم فرط ضغط الدم، هو حالة مزمنة، حيث تكون قوة دفع الدم على جدران الشرايين مرتفعة باستمرار، ويمكن أن يُسبب هذا ضغطًا إضافيًا على القلب والأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا تُركت بدون علاج، وبينما يشير ارتفاع ضغط الدم عالميًا أي قراءة أعلى من 120/80، إلا أنه قد يختلف باختلاف العمر والمنطقة والوزن، وبينما نعلم جميعًا أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤثر على القلب، بل ويسبب سكتة دماغية، إلا أنه قد يؤثر أيضًا بشكل خطير على صحة الكلى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 طرق يمكن أن يؤثر بها ارتفاع ضغط الدم على الكلىتضييق وتصلب الأوعية الدموية في الكلى

يُسبب ارتفاع ضغط الدم ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، ومع مرور الوقت، قد يُسبب هذا الضغط تضييق الشرايين المؤدية إلى الكليتين أو تصلّبها، وتُسمى هذه الحالة تضيق الشريان الكلوي، وعندما تضيق هذه الأوعية الدموية، يقل تدفق الدم إلى الكليتين، وبدون كمية كافية من الدم والأكسجين، لا تستطيع الكليتان العمل بشكل سليم.

وهذا الضرر الذي يصيب شرايين الكلى يُضعف قدرتها على تصفية الفضلات من الدم، كما يُضعف قدرة الكلى على تنظيم وظائف الجسم المهمة، مثل توازن السوائل وضغط الدم، وهذا يُؤدي إلى دورة ضارة، حيث يؤدي تلف الكلى إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يُسبب المزيد من الضرر.

تلف وحدات تصفية الكلى

توجد داخل كل كلية وحدات ترشيح صغيرة تُسمى النيفرونات، حيث تُنقي هذه النيفرونات الدم بإزالة الفضلات والسوائل الزائدة والسموم، ويمكن أن يُلحق ارتفاع ضغط الدم الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة داخل النيفرونات، مما يُقلل من قدرتها على تصفية الدم بفعالية.

وعندما تتضرر النيفرونات، تتراكم الفضلات والسوائل في الجسم، مما يسبب تورمًا ومشاكل صحية أخرى، كما يُقلل هذا التلف من معدل الترشيح الكبيبي (GFR)، وهو مقياس رئيسي لوظائف الكلى، ويعني انخفاض معدل الترشيح الكبيبي أن الكلى لا تُصفي الدم جيدًا، مما قد يؤدي إلى مرض الكلى المزمن (CKD).

تسرب البروتين في البول

تحافظ الكلى السليمة على البروتينات المهمة في الدم أثناء تصفية الفضلات، ويمكن أن يُلحق ارتفاع ضغط الدم الضرر بهياكل الترشيح المعروفة باسم الكبيبات، مما يسمح بتسرب البروتين إلى البول - وهي حالة تُعرف باسم البيلة البروتينية.

ويُعدّ وجود البروتين في البول علامة تحذيرية على تلف الكلى، وإذا تُرك دون علاج، فقد يُفاقم ذلك وظائف الكلى ويُسرع من تطور مرض الكلى، وفى هذه الحالة يساعد الكشف المُبكر عن البروتين في البول الأطباء على ضبط ضغط الدم وحماية الكلى من المزيد من الضرر.

مرض الكلى المزمن

يُعد ارتفاع ضغط الدم المزمن أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى المزمنة، ويُعد مرض الكلى المزمن حالة مزمنة تفقد فيها الكلى تدريجيًا قدرتها على العمل بشكل سليم، ومع تفاقم تلف الكلى، تتراكم الفضلات في الجسم، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وأحيانًا إلى الفشل الكلوي.

ويُعد ارتفاع ضغط الدم ثاني أكثر أسباب الفشل الكلوي شيوعًا بعد مرض السكر، ولا يلاحظ العديد من مرضى الفشل الكلوي المزمن أعراضه مبكرًا، مما يجعل فحص ضغط الدم وفحوصات الكلى بانتظام أمرًا بالغ الأهمية للكشف المبكر عن المرض وعلاجه.

تأثير عكسى

عندما تتضرر الكلى بسبب ارتفاع ضغط الدم، فإنها لا تستطيع إزالة الأملاح والماء الزائدين بكفاءة، ويؤدي هذا إلى تراكم السوائل في الجسم، مما يرفع ضغط الدم أكثر، وقد تفرز الكلى المتضررة هرمونات مثل الرينين التي تضيق الأوعية الدموية وترفع ضغط الدم.

هذا يُنشئ حلقة مفرغة، حيث يُلحق ارتفاع ضغط الدم الضرر بالكلى، والتي بدورها تُسبب ارتفاع ضغط الدم، وبدون علاج، قد تُؤدي هذه الحلقة إلى تدهور وظائف الكلى، ومشكلات في القلب، حيث ‘ن ضعف الكلى يضع ضغطًا على قلبك، لذا كن حذرًا، ويمكن أن تساعد ممارسة الرياضة إلى خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.