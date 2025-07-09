في عمر 8 أشهر ... ما هي سمات الطفل الذكي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 08:49 صباحاً - مع بلوغ طفلكِ 8 أشهر، يبدأ بإظهار العديد من المهارات الجديدة المتنوعة والتي من المهم كأم معرفتها، وقد يتأثر ذكاء الطفل أيضاً بالعديد من العوامل المختلفة، بدءاً من العوامل الوراثية، والنظام الغذائي، والتحفيز، وصولاً إلى أنماط التربية الأسرية.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "raisingchildren" قد يحتاج الأطفال في عمر 8 أشهر إلى مزيد من الاهتمام، ويرجع ذلك إلى عدم استقلاليتهم بما يكفي لتسلية أنفسهم لفترة طويلة، لذلك تحتاج الأمهات إلى معرفة كيفية تحفيز أطفالهن وممارسة العديد من الأنشطة الشيقة لدمجها في روتينهم اليومي، وتحديداً الأنشطة التي تُحفز النمو والتطور.

إليك سمات الطفل الذكي في عمر 8 أشهر وأنشطة تُحفّز نموّه.

سمات الطفل الذكي في عمر 8 أشهر

تحسين المهارات الحركية

تطوير المهارات الحركية إحدى سمات الطفل الذكي-الصورة من موقع AdobeStock

وفقاً لمايو كلينك، يُعد تطوير المهارات الحركية إحدى سمات الطفل الذكي، ففي عمر 8 أشهر، قد يصبح الأطفال قادرين على التدحرج في كلا الاتجاهين ومحاولة الجلوس بمفردهم.

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التنسيق بين اليد والعين

بشكل عام، يستطيع معظم الأطفال في عمر 8 أشهر تنسيق حركات عيونهم وأيديهم، على سبيل المثال، يستطيعون نقل الأشياء من يد إلى أخرى.

قد يستمتعون أيضاً بمحاولة الوصول إلى الأشياء التي يجدونها مثيرة للاهتمام، مثل الألعاب الملونة، خاصةً إذا وُضعت بالقرب منهم.

كثرة التعبيرات

تُعد تعبيرات الوجه أحد أشكال التواصل بين الأطفال ووالديهم، ومن السمات الأخرى للطفل الذكي في عمر 8 أشهر أنه يبدأ بالتواصل بنشاط، إما من خلال الثرثرة أو الضحك أو تعابير الوجه.

إظهار الاستجابة

في عمر 8 أشهر، يبدأ الأطفال الأذكياء أيضاً في أن يكونوا أكثر استجابةً للبيئة المحيطة بهم، بما في ذلك التعرف إلى والديهم وأقرب أفراد العائلة، والبدء بالنظر إلى الوجوه عند التحدث إليهم.

يبدأ بعض الأطفال أيضاً في التعرف إلى أسمائهم في هذا العمر، بحيث يدركون مصدر الصوت عند مناداتهم ويحاولون العثور عليه.

مشاعر أكثر حساسية

يبدأ الأطفال في تعلم تمييز مختلف المشاعر في هذه المرحلة العمرية، بما في ذلك الاستجابة لمشاعر أقرب الناس إليهم، سواءً كانت إيجابية أم سلبية.

البدء بتعلم التركيز

من سمات الطفل الذكي في عمر 8 أشهر امتلاكه مستوى عالياً من التركيز. على سبيل المثال، إذا قرأتِ كتاباً، سيبدو طفلكِ مركّزاً عليه وينتبه للصور المختلفة المعروضة.

مستوى عالٍ من الفضول

من السمات الأخرى للطفل الذي يمتلك القدرة على النمو بذكاء امتلاكه مستوى عالياً من الفضول، عندما يبدأ الطفل في عمر 8 أشهر بالحركة بنشاط، سيستمتع باستكشاف محيطه ويهتم بالأشياء الجديدة التي يراها.

قد يبدأ الأطفال أيضاً بإظهار الفضول عند النظر في المرآة، وخاصةً عند رؤية انعكاس صورهم، وهذا جزء من تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية.

أنشطة تُحفّز نموّ الطفل في عمر 8 أشهر

لتعزيز نموّ الطفل وتطوره، هناك العديد من الأنشطة التي يُعتقد أنها تُحفّز نموّه، إليك أبرز الأنشطة التي يُمكنكِ ممارستها في المنزل.

اللعب بالمكعبات

يُمكنكِ دعوة طفلكِ الصغير للعب لعبة تكديس المكعبات، فعندما يُكدّسها طفلكِ ثم يراها تسقط، سيتعلّم مبدأ السبب والنتيجة، علاوة على ذلك، حتى مُجرّد إمساك المكعبات وتقريبها من فمه وجسمه يُساعد أيضاً على تعليم مهارات اللمس.

لكن تأكّدي من أن حجم المكعبات كبير بما يكفي حتى لا يُسبّب خطر الاختناق.

لجعل هذا النشاط أكثر تشويقاً، استخدمي مكعبات بألوان زاهية ومواد آمنة، بعض أنواع ألعاب المكعبات مُزوّدة أيضاً بأحرف وأرقام، والتي يُمكنكِ تحويلها إلى قصة تُحسّن مهارات طفلكِ اللغوية.

تعزيز مهارة الزحف

يُمكن أن يُنمّي الزحف العديد من جوانب المهارات-الصورة من موقع Freepik

على الرغم من أن الزحف يبدو نشاطاً بسيطاً، إلا أنه يُمكن أن يُنمّي العديد من جوانب المهارات، بما في ذلك تقوية الكتفين والذراعين والمهارات الحركية الدقيقة، كما يساعد الزحف أيضاً على تنمية التنسيق بين جانبي الجسم الأيمن والأيسر.

ضعي ألعاب طفلك المفضلة في أرجاء الغرفة، واطلبي من طفلك إحضارها. لا تنسيْ أن تمنحيه فرصة الزحف على ملمس مختلف (العشب، الرمل، السجاد، الأرضيات الخشبية، إلخ).

أيضاً لتشجيع طفلك على الجلوس والزحف بسرعة، يمكنكِ وضع عوائق مختلفة حول منطقة اللعب، مثل وسائد الأريكة، أو الوسائد، أو صناديق الألعاب على الأرض.

ثم دعي طفلك يُظهر ذكاءه في إيجاد طريقة لتجاوز العوائق، وقد يزحف طفلك لأعلى أو لأسفل، أو حتى يحاول الالتفاف حولها.

قراءة الكتب معاً

للقراءة أيضاً فوائد جمة لتنمية لغة الطفل. عند قراءة كتاب، يمكنكِ استخدام نغمات مختلفة لخلق مؤثرات صوتية متنوعة، كما يمكنكِ استخدام تعابير الوجه أو تغيير صوتكِ ليناسب الشخصيات المختلفة في الكتاب.

يمكن للأطفال أيضاً في هذا العمر تعلم التعرّف إلى سلسلة من الكلمات في قصة بسيطة إذا قرأوا الكتاب مرتين أو ثلاث مرات متتالية لذلك، تُعد قراءة الكتب من أكثر الطرق فعالية لتحفيز نمو ذكاء الطفل.

تحدثي أيضاً مع طفلك وتوقفي عندما يبدأ بالثرثرة للرد على حديثك، كلما تحدثت مع طفلك أكثر زادت مفرداته، وسيساعد على تحفيز مهاراته اللغوية والتواصلية لطفلك في المستقبل.

اصطحبي طفلك للتسوق في السوبر ماركت

لتعزيز ذكاء طفلك يمكنك دعوته لاستكشاف البيئة المحيطة به كاصطحابه للتسوق في السوبر ماركت، وهناك العديد من الأشياء الجديدة التي يمكن للأطفال استكشافها حيث يستطيع طفلك الصغير رؤية ولمس أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات أو الأدوات المنزلية التي ربما لم يرها من قبل.

التعود على العد

من الأنشطة التي يُمكن القيام بها لمساعدة طفل ذكي بعمر 8 أشهر تعويده على مفهوم العد على سبيل المثال، عندما تحملين طفلكِ أثناء نزول الدرج، يُمكنكما عدّ الخطوات معاً.

من خلال التعود على العد بصوت عالٍ، سيعتاد طفلكِ على مفهوم الأرقام والتسلسلات.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.