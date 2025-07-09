شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظ على صحة معدتك وجهازك الهضمى.. نصائح عملية والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الكثيرون مشاكل صحية بسبب إهمال صحة جهازهم الهضمى وتناولهم أطعمة تسبب مشاكل المعدة، خاصة الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، ويمكن إجراء تغييرات بسيطة وعملية تُساعد على تجاوز حيرة النظام الغذائى، وتدعم صحة الجهاز الهضمى والصحة العامة على المدى الطويل، وخلال السطور التالية نتعرف على بعض النصائح العملية بحسب موقع "تايمز ناو".

إزاى تحافظ على صحة معدتك وجهازك الهضمى تناول العصائر السموثى بدلاً من عصائر الفاكهة

في العصائر السموثي، تتراكم الألياف الصحية وتمر عبر المعدة بسهولة أكبر، أما عصائر الفاكهة، فقد تفقد هذه الفوائد، كما أن العصائر تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز، مما يُرهق البنكرياس.

تجنب الأطعمة فائقة المعالجة

ابتعد عن الأطعمة السريعة والمعالجة فهي غنية بالدهون وقليلة الألياف، وهذا يُسبب ضعف عدد السموم البكتيرية في الدم مقارنةً بالنظام الغذائي المتوازن.

تناول المزيد من الألياف

يتراوح استهلاك الألياف اليومي للبالغين بين 22 و34 جرامًا، لكن اتباع نظام غذائى غنى بالألياف يُحافظ على صحة الأمعاء.

تناول الحبوب الكاملة

الأرز البنى والكينوا غنيان بالألياف أيضًا، ويساعدان فى الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، كما أنهما يقللان من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الزبادي اليوناني

تناول الزبادي اليوناني العادي قليل الدسم على الإفطار سيساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويحتوي أيضًا على ضعف البروتين الموجود في الزبادي العادي.

تجنب المشروبات المحلاة بالسكر

هذه المشروبات تضرّ أمعائك بشدة، وقد تصل أحيانًا إلى حدّ لا يمكن إصلاحه.

كن حذرًا بشأن تناول الحلويات

ووفقًا للدراسات فإن من يتبعون حميات غذائية مقيدة يُفرطون في تناول الحلويات عندما تُتاح لهم فرصة اشتهاء الحلويات لذا، يكمن الحل في تناول كميات أصغر وأقل تكرارًا من حلوياتك المفضلة.

تجنب اللحوم المصنعة

قد تزيد اللحوم المصنعة، مثل السوسيس والبرجر من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهو سرطان آخذ في الارتفاع بالفعل بين الشباب.